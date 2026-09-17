Hice un pedido desesperado en Facebook para encontrar un riñón y un desconocido me lo donó

Una mujer de Reino Unido que recurrió a Facebook con una petición desesperada para encontrar un riñón recibió un trasplante que le salvó la vida, después de que un desconocido se ofreciera como donante.

Tras agotar todas las alternativas, Karen Davey, de 41 años, recurrió a las redes sociales, donde aseguró que no quería “dejar a su familia sin madre”.

Gary Summerfield vio la publicación de la madre de cuatro hijos y, tras comprobar que era compatible, decidió donarle uno de sus riñones.

“Pensé que esta señora necesitaba uno de mis riñones más de lo que yo necesitaba dos”, explica Gary.

La familia de Karen dice que nunca podrá agradecerle lo suficiente su gesto, que le ha dado “otra oportunidad de ser madre”.

Según el Servicio de Salud de Reino Unido, la espera media para un trasplante de riñón en ese país por parte de un donante fallecido es de entre dos y tres años, mientras que con un donante vivo puede reducirse a entre tres y seis meses.

Karen Davey Karen dice sentirse “cien veces mejor” tras el trasplante realizado en julio.

Un segundo trasplante

Es la segunda vez que un trasplante le salva la vida a Karen.

Hace diez años se sometió a un trasplante de corazón, después de sufrir un infarto a los 31 años mientras veía a su hijo jugar al fútbol.

Los trasplantes aumentan el riesgo de infecciones debido a la medicación inmunosupresora que los pacientes deben tomar, y en su caso las complicaciones derivaron en una insuficiencia renal.

“Sabía que las pastillas que tomaba tras el trasplante de corazón podían dañar los riñones. Los médicos intentan mantener la dosis lo más baja posible, pero siempre supimos que probablemente necesitaría un trasplante de riñón en algún momento, y eso es difícil de afrontar mentalmente”, explicó.

Karen, quien vive en Gales, se encontraba en la tercera etapa de insuficiencia renal cuando descubrió que ninguno de sus amigos o familiares era compatible, por lo que decidió publicar una petición en Facebook.

En el mensaje explicó que tiene un tipo de sangre relativamente raro y describió la enfermedad como algo que ha paralizado su vida.

“Lo más importante para mí son mis hijos. Quiero estar presente para ellos”, dijo.

Su hija mayor tiene ahora 22 años y Karen es también abuela de un niño de un año.

Cuando me hicieron el trasplante de corazón, mis hijos eran diez años más pequeños. Desde entonces han pasado por mucho, y este trasplante de riñón ha sido solo el siguiente obstáculo”, añadió.

BBC Este es el momento en que Gary ve a Karen por primera vez tras donarle un riñón.

Ayudar a un desconocido

Gary, también de Gales, vio por casualidad la publicación de Karen y sintió que debía ayudar.

“Vi la petición de Karen y mencionaba a los niños, y pensé: ‘Karen tiene una edad similar a la de mi hija y su hijo menor tiene la misma edad que mi nieto’. Me pareció terrible para los niños”, dijo.

“Si fuera mi hija, buscaría [un donante] por todas partes. Si hubiéramos agotado todas las vías con familiares y amigos, me gustaría que apareciera un desconocido dispuesto a donar un riñón. Y pensé que sería egoísta no hacerlo”, dijo.

Añadió: “Pensé que esta señora necesita uno de mis riñones más de lo que yo necesito dos”.

Aunque Gary, de 60 años, nunca había conocido a Karen, se ofreció de inmediato a hacerse las pruebas.

Se sometió a evaluaciones exhaustivas, que incluyeron pruebas de compatibilidad, evaluaciones psicológicas, análisis de sangre, controles de colesterol y otros exámenes médicos.

El 15 de julio, ambos fueron sometidos a un procedimiento de seis horas en el Hospital Universitario de Gales, en Cardiff.

Gary asegura que nunca lo dudó.

“Es increíble ver a Karen hoy, por primera vez desde el trasplante, y verla con tan buen aspecto”, dijo.

“Para mí, donar un riñón está a la altura de casarme y tener hijos; es una de las tres cosas más importantes de mi vida.”

“Y ella es una mujer que se lo merece mucho, al igual que su familia.”

Karen dijo que se sentía “cien veces mejor”, y su esposo Matthew aseguró que siempre estarán agradecidos con Gary.

“Todos sabemos lo que está pasando en el mundo ahora mismo; a veces es un lugar horrible, pero realmente te da esperanza saber que todavía hay bondad en el mundo”, dijo.

“Jamás podremos compensar a Gary y a su familia por lo que han hecho, por darle a Karen otra oportunidad, otra oportunidad de ser la madre de nuestros hijos y vivir la vida que se merece.”

“Nos ha dado el don de la vida.”

Karen añadió: “El hecho de que alguien se haya presentado y haya pasado por todas las pruebas —porque son muchísimas— es increíble. Que alguien se someta a eso y done un riñón a alguien que no conoce es asombroso. Estoy muy agradecida”.

Brandon, el hijo de la pareja, de 17 años, dijo que fue “increíble” ver a su madre en proceso de recuperación tras el trasplante.

“Ahora se la ve mejor que en mucho tiempo”, añadió.

“Puede dar miedo, obviamente, cuando va a someterse a cirugías, pero hay que tener esperanza. Es increíble que todavía haya gente buena por ahí.”

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Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.