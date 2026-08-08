Huesos de mamut, buques nazis y bombas sin explotar: los vestigios del pasado que sacó a la luz la histórica sequía en Europa

El calor y la sequía extremos en Europa han revelado vestigios históricos, desde buques de guerra nazis y antiguos huesos de mamut, hasta monasterios olvidados que solían estar sumergidos.

Las aguas de la cuenca del río Danubio, que atraviesa 19 países, han descendido a sus niveles más bajos en 30 años. Los científicos responsabilizan a las altas temperaturas y la escasa precipitación.

Reuters El caudal del Danubio en Serbia bajó a un tercio de su nivel promedio para julio.

El cambio climático está elevando las temperaturas en todo el mundo, pero en particular en Europa.

Es el continente que más rápido se está calentando en el mundo, al doble de la velocidad que el promedio global, según el servicio climático Copernicus. Eso está generando cada vez más olas de calor, mayor presión sobre las aguas europeas e incendios más intensos.

Los bajos niveles del agua han expuesto por lo menos 20 naufragios de la Segunda Guerra Mundial, poniendo en peligro la navegación de las embarcaciones modernas.

Reuters Los naufragios expuestos dificultan el paso de las embarcaciones modernas.

Explosivos al descubierto

Además de los buques de guerra, se han descubierto municiones del siglo XX en países como Croacia, Hungría y Eslovaquia.

Polícia Slovenskej republiky La policía en Eslovaquia asegura que esta es una bomba británica de la Segunda Guerra Mundial que quedó expuesta en el Danubio, lo que provocó que la destruyeran mediante una detonación controlada.

Muchas regiones han sido evacuadas mientras los equipos antibombas lidian con explosivos no detonados.

En Francia, los incendios forestales cerca de Burdeos revelaron un depósito de 400 bombas y otras municiones de la Segunda Guerra Mundial en la aldea de Le Porge, según las autoridades locales.

Las municiones eran alemanes y franceses, e incluían misiles antitanque y de morteros.

AFP via Getty Images Las explosiones que sucedieron durante los incendios, al principio relacionadas con tanques de gas reventando, pueden haber sido explosivos de la Segunda Guerra Mundial detonados por el calor.

Esqueletos de animales

En Bulgaria, los restos de lo que los científicos creen que fue una antiguo mamut fueron revelados en las orillas fangosas del Danubio.

Reuters Los expertos creen haber hallado una mandíbula inferior, dos colmillos y posiblemente una costilla de mamut.

En Reino Unido, las extensiones de pasto seco han puesto al descubierto un monasterio medieval, así como el contorno de un ornamentado jardín del siglo XVII.

Reuters La prolongada sequía ha quemado el pasto, revelando el contorno de estructuras y jardines antiguos.

BBC

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