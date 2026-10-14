Identifican al joven que murió tras ser atacado por un tigre en un parque zoológico de Inglaterra

El joven que murió el fin de semana tras ser atacado por un tigre en un parque de vida silvestre de Inglaterra fue identificado como William Chapman, según pudo saber la BBC.

El pasado sábado, Chapman, quien visitaba el Yorkshire Wildlife Park en solitario, entró en el recinto de los tigres, siendo atacado por uno de los animales. Fue declarado muerto en el lugar de los hechos, según informó la policía del Sur de Yorkshire.

Un testigo relató haberlo visto con auriculares y “caminando de un lado a otro” cerca del recinto antes de entrar. Una grabación realizada con un teléfono móvil, que se cree pertenecía a Chapman, parece mostrar el interior del recinto mientras él se acerca al tigre a través de una zona de césped.

Otros visitantes grabaron con sus teléfonos el ataque.

El parque fue evacuado tras el incidente y permanece cerrado mientras continúan las investigaciones.

Chapman, quien tenía veintitantos años, fue alumno de la Jackie Palmer Stage School en High Wycombe.

De niño, apareció en la producción de la cadena británica ITV May Contain Nuts.

También interpretó a Edward Jenner en la serie de la BBC True Stories.

En un comunicado, su familia informó que Chapman había padecido una “enfermedad mental grave” durante varios años y que se le había recetado “medicación fuerte”.

Señalaron que correspondía al forense determinar si su enfermedad mental influyó en su fallecimiento, y pidieron al público que respetara dicho proceso.

“William era un joven inteligente, afectuoso y encantador a quien su familia quería profundamente, y él también los quería a ellos”, dice el comunicado difundido el martes por la noche.

La familia también solicitó privacidad, afirmando que “la publicación y difusión de contenido mediático profundamente ofensivo les está causando una gran angustia en un momento de extrema vulnerabilidad”.

“La familia está totalmente destrozada por la pérdida y le cuesta asimilar lo sucedido”, añade el comunicado.

“Tenemos la esperanza de que las autoridades competentes hagan todo lo posible por esclarecer por qué nuestro maravilloso hijo hizo lo que hizo”.

Intentaron distraer al tigre

La policía del Sur de Yorkshire dijo el sábado que recibió una llamada a las 13:35 hora local (12:35 GMT) alertando sobre un hombre que había entrado en el recinto de los tigres del parque, ubicado a 280 kilómetros al norte de Londres.

Al parecer, Chapman entró en el recinto tras bajar desde una pasarela.

Quienes presenciaron el ataque relataron que algunos testigos intentaron, sin éxito, distraer al tigre.

Un vídeo publicado en una cuenta de redes sociales, que se cree pertenece a Chapman, parece mostrar los momentos previos al ataque.

En la grabación, realizada con un teléfono móvil, se observa el interior del recinto mientras él se acerca al tigre —apostado sobre una plataforma de madera— a través de una zona de césped.

La cuenta fue eliminada posteriormente.

Un portavoz de la fundación Born Free —organización que aboga por la eliminación gradual de los zoológicos— pidió una “revisión urgente” sobre “cómo logró el hombre entrar en el recinto y qué sucedió después”.

El sábado la policía informó que el tigre resultó ileso, permaneció en su recinto tras el incidente y no hubo ningún riesgo para el público en general.

El parque fue evacuado y los agentes permanecieron en el lugar.

La policía añadió: “Somos conscientes de los videos que circulan por internet y pedimos a la gente que no comparta estas imágenes”.

PA Media El parque de vida silvestre de Yorkshire permanece cerrado.

“Disparos”

Karmelle Pelham, de 39 años, estaba disfrutando de un día en familia cuando el personal del parque les informó de que el lugar estaba siendo evacuado.

Dijo haber oído lo que parecían ser “disparos” y que una ambulancia aérea había sobrevolado la zona.

“Había una gran lona negra cubriendo el recinto de los tigres”, describió Pelham.

La mujer elogió al personal del parque por cómo manejaron el incidente, y señaló que había estado “muy, muy bien organizado”.

El parque de vida silvestre de Yorkshire abrió sus puertas en 2009, y su área “Tierra de los Tigres” se inauguró en 2011.

La reserva, construida expresamente para este fin y con una extensión de dos acres (unos 8.000 metros cuadrados), alberga tigres siberianos, una subespecie en peligro de extinción de la que quedan alrededor de 500 ejemplares en estado salvaje.

Las fotos del recinto que aparecen en la página web del parque muestran una pasarela elevada para los visitantes y una valla sobre la sección donde los tigres pueden deambular.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.