Investigación BBC: el ejército de Israel no ha hecho públicos los resultados de cientos de pesquisas por muertos y heridos en Medio Oriente

BBC Verify ha identificado 254 incidentes en los que el ejército israelí ha sido acusado de matar o herir a personas -en Gaza, Líbano, la Cisjordania ocupada e Israel- que, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), están bajo investigación pero no han tenido ninguna resolución pública.

Utilizando herramientas de IA diseñadas específicamente para este fin, BBC Verify analizó más de 60.000 noticias y examinó cientos de incidentes en los que estas fuerzas de seguridad enfrentaron acusaciones de daños desde el inicio de la guerra de Gaza.

Tras una exhaustiva revisión de cada incidente, encontramos 300 casos que, según el ejército, estaban siendo investigados, pero solo 28 tenían resultados publicados en el sitio web de las FDI. En otros 18 incidentes no estaba claro si la investigación había concluido.

BBC Verify contactó a las Fuerzas de Defensa de Israel en repetidas ocasiones sobre cada caso, pero solo recibió información sobre dos incidentes, que según las FDI aún están bajo investigación.

“Las FDI toman con la máxima seriedad toda denuncia o informe que plantee inquietudes sobre conductas que puedan ser incompatibles con la ley o las directivas de las FDI”, indicó el comunicado.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que trabaja en zonas de guerra para hacer cumplir los Convenios de Ginebra, publica directrices que establecen que las investigaciones sobre posibles violaciones del derecho internacional humanitario, ya sean penales o de otro tipo, deben ser lo más transparentes posible.

De los 254 incidentes identificados por BBC Verify, 158 ocurrieron en Gaza, 48 en Cisjordania y 32 en Líbano. Otros 16 tuvieron lugar en Israel o en centros de detención de las Fuerzas de Defensa de Israel. Todos ocurrieron entre el 7 de octubre de 2023 y el 19 de agosto de 2026, y se informó que al menos una persona murió en más de 200 de ellos.

Algunos de los incidentes sin resolución pública se remontan a finales de 2023. Uno de los casos más mortíferos fue un ataque contra un edificio escolar en Gaza en agosto de 2024, en el que, según los informes, murieron al menos 93 personas, entre ellas seis mujeres y 11 niños.

Getty Images Soldados israelíes en Hebrón, Cisjordania.

Durante tres años, el ejército israelí ha respondido con frecuencia a las acusaciones de daños afirmando que el incidente está siendo investigado de alguna forma, por ejemplo, que se está “analizando”, “revisando”, “verificando” o “examinando”. A menudo, esa es la última noticia que se tiene del caso.

Las Fuerzas de Defensa han elevado varios incidentes a la categoría de investigación criminal. Dos de ellos, que acapararon la atención pública, fueron las muertes de Hind Rajab, de cinco años, y de 15 trabajadores de emergencia de la Media Luna Roja Palestina, quienes recibieron más de 100 disparos y, presuntamente, fueron atacados a quemarropa.

¿Cómo investigan los incidentes las Fuerzas de Defensa de Israel?

Los resultados de las investigaciones militares de las FDI no se hacen públicos de forma rutinaria, incluidas aquellas que dan lugar a investigaciones penales contra sus soldados.

Varias de las publicaciones se refieren a rehenes en Gaza que presuntamente murieron como consecuencia de operaciones israelíes. En algunos casos, el ejército solo anunció que estaba investigando un incidente tras ser contactado por BBC Verify u otros medios de comunicación.

En agosto, las Fuerzas de Defensa de Israel publicaron un informe excepcional que detallaba las investigaciones internas sobre cinco incidentes en Gaza, incluidos las muertes de Hind Rajab y los 15 trabajadores de emergencia palestinos, y reveló que habían sido elevados a investigaciones penales.

En los otros tres casos, que involucraron la muerte de siete trabajadores humanitarios de la organización World Central Kitchen (Cocina Central Mundial) en un ataque aéreo y las de cuatro trabajadores humanitarios de Médicos Sin Fronteras (MSF) en dos ataques separados en Gaza, las FDI dijeron que no encontraron fundamentos ni sospechas razonables para iniciar una investigación criminal.

El informe también indicaba que el Mecanismo de Investigación y Evaluación del Estado Mayor de Israel (FFAM, por sus siglas en inglés), que se encarga de las investigaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre “incidentes operacionales excepcionales”, había completado la revisión de aproximadamente 150 casos desde el comienzo de la guerra.

Según el informe, estos casos han sido remitidos a la Fiscalía Militar de las FDI para su examen. Las FDI no especificaron en qué consistían los 150 incidentes ni aclararon si eran distintos de los casos identificados por BBC Verify cuando se les preguntó al respecto.

A pesar de las múltiples solicitudes, las autoridades militares israelíes no han proporcionado un desglose transparente del estado de las 300 investigaciones identificadas por BBC Verify.

En un comunicado, las FDI afirmaron que “publican información sobre los resultados de las investigaciones y los exámenes cuando es posible, tomando en consideración temas legales y operativos, así como a restricciones relacionadas con la privacidad y la seguridad de la información”.

Añadieron que ciertos incidentes se examinan mediante revisiones operacionales a alto nivel, cuyo objetivo es “establecer la secuencia de los hechos, identificar fallos y extraer lecciones con el fin de mejorar la conducta operacional y tomar las medidas de mando necesarias”.

Getty Images Las operaciones militares castigaron a la población civil de Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel también afirmaron que, durante la guerra, han tomado medidas disciplinarias en decenas de casos contra soldados que no cumplieron con los estándares esperados de ellos y actuaron en contra de las directivas de las FDI, incluyendo la destitución de puestos de combate y del servicio de reserva.

Según datos obtenidos por Yesh Din, una organización israelí de derechos humanos, entre octubre de 2023 y agosto de 2024, al menos 1.456 incidentes relacionados con Gaza fueron remitidos a la FFAM. Doce de estas revisiones se completaron y se remitieron al Cuerpo de la Fiscalía General Militar (MAG), dos de las cuales derivaron en investigaciones penales.

Dan Owen, investigador de Yesh Din, organización que supervisa las investigaciones militares desde 2006, declaró a BBC Verify que cree que las Fuerzas de Defensa de Israel suelen intentar prolongar las investigaciones. “Tratan de alargar estos procesos hasta el punto de que la gente los olvida y deja de prestarles atención”, afirmó.

Janina Dill, profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Oxford, Inglaterra, afirmó que, según los Convenios de Ginebra, una parte en un conflicto armado tiene la responsabilidad de “investigar y, potencialmente, enjuiciar a los suyos”.

“Esa es la conclusión absolutamente clara”, añadió. “También existen directrices para la investigación, avaladas por el Comité Internacional de la Cruz Roja, por lo que tienen cierta autoridad. Y hacen hincapié en la prontitud, la minuciosidad y la imparcialidad”.

Eran Shamir-Borer, director del Centro para la Seguridad y la Democracia del Instituto Israelí para la Democracia (IDI) y antiguo alto cargo jurídico de las Fuerzas de Defensa de Israel, afirmó que existen “desafíos reales” a la hora de investigar las acusaciones en los conflictos en los que Israel está involucrado, dados los complejos entornos de combate.

“En un territorio hostil, que no siempre está bajo tu control, recopilar pruebas puede ser muy difícil. Hay muchas fuerzas sobre el terreno, muchas de ellas abriendo fuego”, dijo.

Shamir-Borer añadió: “La idea de investigar a los soldados en el contexto de una guerra nunca es algo popular”, algo que, según él, también se observa en otros países que respetan la ley.

Añadió que Israel se beneficiaría de una mayor transparencia en sus investigaciones y animó a las Fuerzas de Defensa de Israel a ser “más comunicativas con la información que comparten con el público sobre los avances que están logrando en la investigación de diversas acusaciones”.

Los últimos tres años en Gaza

Desde los ataques liderados por Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, en los que murieron alrededor de 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes, las Fuerzas de Defensa de Israel han llevado a cabo extensas operaciones militares en Gaza que, según afirman, tenían como objetivo rescatar a los rehenes y desmantelar a Hamás.

Según el Ministerio de Sanidad, controlado por Hamás, más de 74.000 palestinos han muerto en ataques israelíes desde el comienzo de la guerra.

BBC Verify ha informado sobre la muerte de trabajadores de emergencia y personas que intentaban acceder a ayuda humanitaria dentro de Gaza, la destrucción de miles de edificios en la Franja y los incidentes de presunta mala conducta perpetrados por soldados israelíes durante los últimos tres años.

Apenas dos meses después del inicio de la guerra, dos mujeres fueron muertas por tropas israelíes en la única iglesia católica de Gaza en diciembre de 2023, durante un incidente que, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), estaba siendo investigado.

De acuerdo con el Patriarcado Latino de Jerusalén, una madre, Nahida Anton, y su hija, Samar Anton, murieron a causa de disparos de francotiradores dentro del recinto de la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza.

En su momento, BBC Verify contactó con las Fuerzas de Defensa de Israel en relación con el informe. El ejército declaró que una revisión inicial sugería que las tropas habían estado operando contra una amenaza de Hamás que habían identificado “en las inmediaciones de la iglesia”. Las FDI añadieron que estaban “llevando a cabo una investigación exhaustiva del incidente”.

En septiembre de 2025, BBC Verify solicitó información actualizada sobre la investigación y se le comunicó que el incidente “aún estaba siendo investigado por la FFAM”.

Ahora, casi tres años después de la muerte de Nahida y Samar, las FDI han vuelto a declarar que el incidente está bajo investigación.

Tras la última solicitud de información, declararon: “Los incidentes complejos pueden requerir un tiempo considerable para recopilar, contrastar y verificar la información fáctica pertinente”.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel no acortan ni renuncian a los procedimientos de examen o investigación para cumplir con los plazos externos”, añadieron.

Ataque mortal contra un edificio escolar

Getty Images Palestinos inspeccionan la destrucción tras el ataque israelí al edificio de la escuela Al Tabaín en agosto de 2024.

Uno de los incidentes más mortíferos que aún está siendo investigado por el ejército israelí es un ataque aéreo llevado a cabo contra un edificio escolar en el este de la ciudad de Gaza en agosto de 2024.

La agencia de defensa civil dirigida por Hamás informó que al menos 93 personas, entre ellas seis mujeres y once niños, murieron en el ataque contra el complejo escolar de Al Tabaín y la mezquita cercana.

Los edificios albergaban a palestinos desplazados cuando varios ataques israelíes impactaron la zona durante las oraciones del amanecer.

Videos verificados por la BBC mostraron una nube de polvo mientras los equipos de emergencia se abrían paso entre pequeños incendios, escombros y restos humanos esparcidos por el suelo. Fotografías tomadas a la luz del día mostraban pisos ensangrentados, escombros y ropa de personas dispersas.

Según informaron a BBC Verify, los fragmentos de munición visibles en el lugar coincidían con los de una GBU-39, una bomba de precisión suministrada por Estados Unidos al ejército israelí.

En aquel momento, las FDI afirmaron que un centro de mando y control de Hamás se había infiltrado en el edificio de la escuela y que soldados de las FDI abatieron a 31 combatientes en el incidente.

Agregaron que, según una “revisión inicial”, el número de bajas no coincidía con la información que poseían las FDI, la munición utilizada ni la precisión del ataque. Las FDI informaron a BBC Verify que este incidente sigue bajo investigación.

La situación en Cisjordania

Reuters Mujeres y niñas lloran durante el funeral de Loujain Musleh, una palestina de 16 años, en la Cisjordania ocupada en septiembre de 2024.

BBC Verify también investigó incidentes que, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), estaban siendo investigados en Cisjordania. Israel ocupa el territorio desde la guerra de 1967 y ha construido decenas de asentamientos allí, lo que es ilegal según el derecho internacional.

Más de mil palestinos han muerto en Cisjordania a manos de las fuerzas israelíes desde el 11 de octubre de 2023, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. BBC Verify examinó más de 50 investigaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre incidentes en el territorio, de las cuales al menos 26 involucraron a mujeres y niños muertos o heridos.

Uno de esos incidentes tuvo lugar en las afueras de Yenín en septiembre de 2024, cuando, según los informes, las fuerzas israelíes mataron a Lujain Musleh, de 16 años, durante una operación.

El padre de Lujain dijo que le dispararon en la cabeza mientras miraba por la ventana de su casa en Kafr Dan, después de que los soldados rodearan una casa vecina.

En aquel momento, el ejército israelí declaró que combatientes armados habían disparado contra los soldados, quienes “respondieron al fuego contra un sospechoso que los observaba”, y que los detalles del incidente eran investigados.

Las operaciones en Líbano

Getty Images Las consecuencias de un ataque israelí en la ciudad de Almat en noviembre de 2024.

BBC Verify también encontró cerca de 40 investigaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre incidentes de violencia en el Líbano.

El grupo armado chiita Hezbolá lanzó cohetes contra Israel en apoyo de Hamás tras los atentados del 7 de octubre. Desde entonces, Israel ha lanzado dos importantes invasiones al Líbano, donde, según las autoridades sanitarias del país, han muerto más de 4.000 personas.

Una investigación de las Fuerzas de Defensa israelíes, identificada por BBC Verify, tuvo lugar el 10 de noviembre de 2024. Un ataque israelí mató a 23 personas, entre ellas siete niños, cerca de la ciudad de Biblos, según el Ministerio de Salud libanés.

Las imágenes verificadas de las consecuencias del ataque mostraron humo elevándose entre los escombros y metal retorcido esparcido por el suelo donde los edificios habían sido destruidos.

Las FDI declararon en su momento que habían atacado un emplazamiento desde donde Hezbolá operaba y almacenaba armas, y que el incidente era investigado.

Investigaciones de larga duración

Michael Schmitt, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Reading, Inglaterra, quien ha colaborado estrechamente con las FDI, afirmó que la división jurídica del ejército israelí es un referente en cuanto a la comprensión del Derecho, y añadió que “no toda denuncia de violación conlleva necesariamente una investigación exhaustiva”.

Schmitt afirmó que existen varias razones por las que las Fuerzas de Defensa de Israel podrían no revelar públicamente los detalles de una investigación o la decisión de no llevarla a cabo.

“Por ejemplo, no se desean revelar detalles operativos ni reglas de enfrentamiento específicas, ya que las fuerzas enemigas se adaptarían”, explicó, y añadió: “E, incluso, si se iniciara una investigación, muchos elementos de la misma permanecerían confidenciales”.

Janina Dill -quien también es codirectora del Instituto de Ética, Derecho y Conflictos Armados de Oxford (ELAC)- dijo: “Tras tres años de esta operación, algunas de estas investigaciones deberían haber concluido”.

Según declaró, cuando se trata de investigar incidentes de violencia, “Israel se ha valido en gran medida del argumento de que es un país regido por el estado de derecho para deslegitimar los intentos de la comunidad internacional por investigar”.

“Si tenemos casos de abusos documentados que no se investigan o cuyas investigaciones se estancan, y tenemos motivos razonables para creer que se dejan en el olvido, entonces eso socavaría la idea de que Israel es plenamente capaz de garantizar la rendición de cuentas”, añadió.

Metodología

BBC Verify recopiló 61.000 informes de BBC News y Reuters que mencionaban Gaza, Cisjordania o Líbano, publicados entre el 7 de octubre de 2023 y el 19 de agosto de 2026.

Hemos creado un motor de búsqueda de IA para examinar esos informes en busca de incidentes en los que personas pudieran haber resultados heridas o muertas a manos de las fuerzas israelíes, y en los que las FDI hayan indicado que el informe estaba siendo investigado, o por ejemplo, “examinado”, “revisado”, “verificado” o “analizado”.

Esto permitió identificar casi 5.000 informes. Cada uno fue revisado luego por reporteros de BBC Verify, quienes excluyeron aquellos que no cumplían con los criterios mencionados anteriormente.

Esto dejó 1.343 informes de incidentes que, según las Fuerzas de Defensa de Israel, estaban siendo investigados. Algunos de estos informes describían los mismos incidentes.

Desarrollamos otra herramienta de IA para eliminar estos informes duplicados. Esta herramienta agrupó los informes en incidentes únicos según la fecha de publicación, la fecha del incidente, la ubicación y el número de heridos o fallecidos reportados.

A continuación, comprobamos manualmente que cada informe se hubiera asignado al grupo correcto, lo que nos dejó con 300 incidentes únicos.

Para cada uno de estos incidentes, comprobamos nuestros registros, incluyendo la fecha del incidente, el lugar y el número de personas fallecidas o heridas, comparándolos con el informe original de BBC News o Reuters.

Compartimos con las Fuerzas de Defensa de Israel los detalles de cada caso, incluyendo la fecha y el lugar del incidente, el reportaje periodístico que lo describía y la declaración original de las FDI indicando que estaban investigando el asunto.

Solicitamos a las FDI comentarios y la información más reciente sobre el estado de cada caso, pero las autoridades israelíes no respondieron a las solicitudes de la BBC sobre si alguna de estas investigaciones había concluido.

Para cada incidente, también buscamos declaraciones en el sitio web de las FDI que indicaran que la investigación había concluido, utilizando dos motores de búsqueda web con inteligencia artificial. Encontramos evidencia de que 28 casos se cerraron con base en declaraciones que detallaban los hallazgos o indicaban que no se tomarían más medidas.

En otros 18 incidentes, no estaba claro si la investigación había concluido. Esto incluía casos en los que las Fuerzas de Defensa de Israel publicaron información inicial sobre el incidente sin indicar claramente que la investigación se había cerrado, y casos en los que las FDI habían calificado a algunas o a todas las personas fallecidas o heridas como combatientes, en declaraciones en su propia página de internet.

Esto nos dejó con al menos 254 incidentes de daños que el ejército israelí había dicho que estaba investigando, pero para los cuales no encontramos ningún resultado público en el sitio web de las FDI.

Esta no fue una búsqueda exhaustiva, y es probable que existan más investigaciones sobre incidentes de daños que no se hayan detectado en nuestra búsqueda.

Información adicional de Barbara Metzler.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.