Isaías: el primer huracán de la temporada en el Atlántico se fortalece y pone en alerta al golfo de México

La tormenta Isaías se fortaleció en las últimas horas y se ha convertido en el primer huracán de la temporada atlántica de este año, con una trayectoria directa hacia la costa del Golfo de México en el sur de EE.UU.

A primera hora de este jueves, Isaías se convirtió en un huracán de categoría uno. Avanzaba por las aguas del golfo con vientos de 140 km/h en horas de la tarde.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) emitió una alerta de huracán para las costas del estado de Misisipi y el noroeste de Florida.

Se espera que toque tierra entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, con vientos destructivos, lluvias torrenciales y una marejada ciclónica en la región en alerta.

La llegada de Isaías pone fin a la ausencia de huracanes de la actual temporada del Atlántico, una rareza que obedece a la intensidad que ha caracterizado este año al fenómeno de El Niño.

En su actualización más reciente, el Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. estima que el huracán Isaias se intensificará aún más, alcanzando la categoría dos para el viernes por la mañana, con vientos sostenidos de alrededor de 177 km/h.

Algunas zonas de México sentirán los primeros impactos a medida que la tormenta se desplace por el mar, con la posibilidad de que caigan 100 mm de lluvia en los alrededores de la Bahía de Campeche y la Península de Yucatán, acompañadas de fuertes vientos.

Posteriormente, Isaías tocará tierra en la costa del Golfo de México en el sur de EE.UU., muy probablemente cerca del Panhandle de Florida y la frontera con Misisipi en las primeras horas del sábado, hora local.

Tras tocar tierra, se dirigirá hacia el norte, hacia Alabama y parte de Missouri. Aunque se debilitará hasta convertirse en una tormenta tropical, seguirá trayendo vientos peligrosos y lluvias torrenciales a lo largo del sábado.

Podrían caer entre 75-150 mm de lluvia a lo largo de la costa estadounidense, desde el sureste de Luisiana hasta el noroeste de Florida.

Pero en algunos lugares puntuales podrían registrarse hasta 250 mm, con posibles inundaciones repentinas, especialmente en zonas urbanas, y riesgo de desbordamientos aislados de ríos.

El NHC ha emitido alertas de huracán y de marejada ciclónica a lo largo de la costa del Golfo de México.

Estado de emergencia

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que ha declarado el estado de emergencia en 25 condados ante la preocupación por los posibles impactos.

Varios eventos deportivos importantes en toda la región han sido cancelados o reprogramados debido a la tormenta que se aproxima.

Por el momento, se espera que el tan esperado partido de fútbol americano entre la Universidad de Georgia y la Universidad de Alabama -al que asistirá el presidente Donald Trump en la ciudad de Tuscaloosa- se lleve a cabo el sábado.

A medida que la tormenta avance más hacia el interior y pierda contacto con su fuente de energía, las aguas cálidas, se debilitará. Sin embargo, aún se espera que traiga un clima lluvioso que podría causar trastornos en amplias zonas del sureste de EE.UU., llegando hacia el norte hasta el valle de Tennessee y las Carolinas.

El efecto de El Niño

Los meteorólogos habían pronosticado que la temporada de huracanes de 2026 sería más tranquila de lo habitual, esto debido al fuerte fenómeno de El Niño que se está desarrollando en el océano Pacífico.

Un fenómeno meteorológico como El Niño puede provocar una mayor cizalladura del viento sobre el Caribe y el Atlántico, lo que desintegra las tormentas antes de que tengan tiempo de desarrollarse.

Si bien reduce las probabilidades de que se formen huracanes, no lo hace imposible.

Isaías ha logrado formarse en una zona con cizalladura del viento limitada y temperaturas del mar muy altas, actualmente de 30 o 31 °C, lo que le proporciona el combustible que necesita para crecer.

Los meteorólogos esperan que se encuentre con más cizalladura del viento a medida que se desplace hacia el norte en los próximos días, lo que debería limitar en cierta medida su intensificación; sin embargo, es probable que los pronósticos exactos cambien en los próximos días.