“¡Jefa, jefa, jefa!”: quién es Ilya Espino de Marotta, la ingeniera de casco rosa que al frente del Canal de Panamá supervisa parte del comercio mundial

Cuando una tarde del pasado mayo llegamos junto a Ilya Espino de Marotta (Ciudad de México, 1962) al embarcadero de Paraíso, en el extremo pacífico del Canal de Panamá, los trabajadores, casi todos hombres, se acercaron de inmediato.

Nos dirigíamos hacia una lancha que nos llevaría a recorrer la vía interoceánica y, una y otra vez, se escuchaba la misma palabra: “¡Jefa! ¡Jefa! ¡Jefa!”.

Ella se detenía, saludaba, aceptaba los selfies, les preguntaba sobre su bienestar.

Tan solo unos días antes de nuestro encuentro, la ingeniera marina había sido nombrada la primera mujer administradora del Canal en sus 112 años de historia.

Esta semana asumió formalmente el cargo en una ceremonia pública frente a la sede de la corporación que contó con la presencia del presidente panameño, José Raúl Mulino.

Espino de Marotta comenzó su discurso con un recuerdo que ayuda a entender la familiaridad que vimos en el muelle.

“El 17 de junio de 1985, una ingeniera joven llegó a trabajar de forma temporal en el dique de reparación del Canal de Panamá. No podía imaginarse que estaría aquí, frente a ustedes, asumiendo la responsabilidad de administrarlo”, señaló ante sus familiares, compañeros de trabajo y autoridades nacionales.

La tarea es enorme. Por el Canal de Panamá, que conecta los océanos Pacífico y Atlántico pasa cerca del 6% del comercio mundial.

Para el país centroamericano, representa alrededor del 10% de su economía y más de US$3.000 millones que ingresan cada año a las arcas del Estado.

Reuters Espino de Marotta estudió ingeniería marina en Texas A&M University.

Pero no es solo su peso económico lo que hace compleja la tarea. El Canal está en medio de las tensiones entre Estados Unidos y China, y enfrenta una amenaza cada vez más concreta por la falta de agua debido al cambio climático y el fenómeno de El Niño.

Hace tan solo una semana, se anunció una reducción en el número de buques que pueden cruzarlo debido a los bajos niveles de sus embalses.

Espino de Marotta aseguró tener un plan para hacer frente a esos retos.

“Cada vez que este Canal ha enfrentado un momento difícil se ha reinventado sin detenerse gracias a la gente que lo hace funcionar todos los días”, afirmó, en referencia a los casi 9.000 empleados que ahora lidera.

También habló de lo que significa ser la primera mujer en dirigir esta inmensa obra de infraestructura, construida por el ejército de Estados Unidos e inaugurada en 1914.

“Sé que eso trae consigo expectativas, pero no llegué aquí por ser mujer”, dijo. “Llegué aquí porque en 41 años trabajé y me preparé para esta responsabilidad”.

El casco rosa

El primer trabajo de Ilya Espino de Marotta en el Canal de Panamá fue, como ella misma contó en su discurso, en la sección de ingeniería del astillero. Allí se daba mantenimiento a equipos como remolcadores, lanchas, grúas y dragas.

Pero su relación con el mar comenzó mucho antes.

“Siempre, desde niña, amé el mar. Quería estudiar biología marina porque, cuando era pequeña, conocí el trabajo del buzo [cineasta y oceanógrafo] francés Jacques Cousteau”, contó en una entrevista para la cadena DW en 2019.

A los 16 años ya practicaba buceo. Sin embargo, ante las limitadas oportunidades laborales que veía en Panamá, decidió estudiar ingeniería marina en Texas A&M University, EE.UU.

Después de graduarse, el puesto que realmente buscó en el Canal fue el de buzo industrial, aunque, como quedó claro, no lo consiguió.

“Eso fue en 1985 y, aunque no me lo dijeron, fue por ser mujer”, aseguró en su entrevista con DW.

Durante las décadas siguientes ocupó distintos cargos dentro del Canal, entre ellos vicepresidenta de Negocios de Tránsito y vicepresidenta de Ingeniería. Desde esta última posición fue una figura clave en la ampliación de la vía marítima, una obra cuya fase final lideró a partir de 2012.

“Algunos hombres cuestionaron mi nombramiento, pero puedo manejarlo”, afirmó en 2016 en una entrevista para el blog del Banco Europeo de Inversiones, que aportó US$500 millones al proyecto.

Cedida por la Autoridad del Canal de Panamá El primer empleo de Espino de Marotta en el Canal de Panamá fue como ingeniera en el astillero, donde le ofrecían mantenimiento a los vehículos acuáticos.

Durante la construcción, la ingeniera utilizaba un casco rosado. “Era una declaración de que una mujer puede desempeñar este trabajo”, comentó.

La ampliación añadió un tercer carril de tránsito para buques y permitió el paso de embarcaciones más grandes y con mayor capacidad de carga. Hoy, según ha señalado la propia Espino de Marotta a medios panameños, esa obra genera el 50% de los ingresos anuales del Canal de Panamá.

Y ese logro también estuvo presente en sus palabras el lunes, al asumir su nuevo cargo y reflexionar sobre lo que representa el Canal para el país e insistir en mantener su “institucionalidad”.

“Los resultados del Canal no son casualidad, sino la consecuencia de cómo los panameños decidimos hace 30 años el funcionamiento de nuestra principal empresa”, afirmó, en referencia al traspaso del pasaje interoceánico de la administración estadounidense a la panameña.

Destacó además que, desde entonces, el Canal ha aportado US$31.000 millones al tesoro nacional, “es decir, 17 veces más de lo que recibió Panamá de Estados Unidos durante sus 85 años de administración”.

Cecida por la Autoridad del Canal de Panamá Espino de Marotta comenzó a usar un casco rosado luego de que cuestionaron que pudiese liderar el proyecto de la ampliación del Canal de Panamá por ser mujer.

Los retos que se avecinan

El acto en el que el administrador del Canal de Panamá comienza sus funciones tiene un protocolo muy parecido al de un gobernante.

Incluso la propia Autoridad del Canal de Panamá (ACP) lo llamó en un video promocional una “toma de posesión”.

Durante la ceremonia, Espino de Marotta firmó el documento que selló sus nuevas responsabilidades y posó para fotografías con funcionarios, miembros de la junta directiva de la ACP, el presidente Mulino y la primera dama, Maricel Cohen.

En el discurso posterior, ofrecido frente al edificio de la administración, una estructura imponente con amplias columnas y pisos de mármol que miran hacia el Pacífico, la nueva líder también repasó los retos que enfrenta el Canal y expuso su visión para la institución.

“Si bien el Canal se ubica en Panamá, su negocio y competencias son globales. Por ello, los eventos geopolíticos y climáticos presentan riesgos y oportunidades”, dijo.

Aunque no amplió a qué eventos geopolíticos se refería, el Canal de Panamá lleva meses en medio de la disputa entre China y Estados Unidos por la influencia en el comercio mundial.

Cuando inició su segundo mandato en 2025, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con recuperar el control de la obra, al alegar una creciente influencia china y acusar a Panamá de cobrar a los barcos estadounidenses tarifas “ridículas y altamente injustas”.

Más adelante, un fondo de inversión estadounidense anunció la compra de dos puertos de la empresa hongkonesa CK Hutchison, instalaciones que se habían convertido en uno de los principales puntos de fricción entre Washington y Panamá.

La situación es especialmente delicada para la ACP porque sus dos mayores clientes son, precisamente, Estados Unidos y China.

En una entrevista reciente con Bloomberg, Espino de Marotta insistió en que el Canal no es una entidad política, sino una organización independiente guiada por resultados.

“Los asuntos diplomáticos son manejados por el gobierno”, sostuvo, al tiempo que aseguró que la ruta sigue siendo competitiva a nivel internacional.

Sobre lo que sí abundó fue en la escasez de agua. Las sequías, cada vez más prolongadas y frecuentes por efecto del cambio climático, han vuelto a afectar a la vía interoceánica.

Construido como un sistema de lagos artificiales sobre el nivel del mar, el canal depende de la lluvia para operar.

Esos mismos embalses también abastecen de agua potable a unos dos millones de personas, cerca de la mitad de la población panameña, que vive desde Colón hasta Ciudad de Panamá.

La nueva jefa del canal ha estado al frente del gran proyecto llamado a aliviar ese problema: la construcción de un nuevo reservorio sobre el río Indio para reforzar tanto el suministro de agua potable como las operaciones del cruce en periodos de sequía.

La ACP prevé iniciar las obras en 2027, pero el proyecto ha generado críticas de residentes de más de 30 comunidades que tendrían que ser reubicadas.

Espino de Marotta sostiene que el proceso se ha desarrollado con diálogo y que la entidad compensará a quienes deban abandonar sus hogares.

Nuestra entrevista con ella en mayo giró precisamente en torno a esa iniciativa.

Durante aquel recorrido por el Canal, argumentó que busca evitar que se repita una situación como la de 2023, cuando la falta de agua redujo el tránsito en unos 2.700 buques y provocó una caída cercana a los US$900 millones en los ingresos del Estado.

En sus palabras, “hay que entender que este no es un proyecto del Canal, es un proyecto del país”.