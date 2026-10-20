La actriz Christina Applegate revela que estuvo 5 años diagnosticada erróneamente con esclerosis múltiple

Christina Applegate creyó durante cinco años que padecía esclerosis múltiple, hasta que recientemente descubrió que le habían diagnosticado la enfermedad erróneamente.

La actriz, conocida por películas como Anchorman (“El periodista: la leyenda de Ron Burgundy”) y series como “Matrimonio con hijos”, dijo que no estaba “nada contenta” con la noticia y que rompió a llorar al enterarse.

“No es que como te habían diagnosticado mal de repente te sientes mejor”, dijo Applegate en un episodio de su podcast Messy, publicado el martes. “Al contrario, he empeorado”.

El nuevo episodio doble, copresentado por la también actriz Jamie Sigler, pone fin a la pausa que se había tomado para asimilar la información.

La próxima semana comenzará una nueva investigación sobre la causa de los debilitantes síntomas que padece a diario.

“Estoy de vuelta al punto de partida, sin saber qué me pasa”, dijo.

En el podcast, Applegate explicó que “de repente, hace unos años”, su médica le sugirió que pusiera fin a su tratamiento para la esclerosis múltiple para ver cómo reaccionaba su cuerpo.

Durante ese tiempo, su cuerpo no reaccionó de una manera que indicara que en efecto tenía esclerosis múltiple.

Los médicos examinaron su caso más a fondo y concluyeron que no padecía la enfermedad autoinmune, que puede causar rigidez muscular y problemas para caminar y hablar.

“Entró en mi habitación y me dijo: ‘Enhorabuena, no tienes esclerosis múltiple'”, contó Applegate, recordando aquel momento.

“Yo no estaba nada contenta”, continuó. “Todos los demás estaban muy contentos”.

Los diagnósticos erróneos pueden ser extremadamente angustiantes para las personas que padecen enfermedades crónicas, según el Dr. Michael Kornberg.

“[El diagnóstico] se convierte en parte de tu identidad”, explica el profesor asociado de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, señalando que hay una “comodidad” en saber lo que está sucediendo dentro de tu cuerpo.

“Vivir con eso durante cinco años y luego recibir un diagnóstico diferente es realmente inquietante”.

Difícil diagnóstico

La Dra. Marwa Kaisey, invitada al episodio del martes, dijo que los diagnósticos erróneos de esclerosis múltiple no son infrecuentes porque los síntomas son inconsistentes y no existe una prueba universal.

“No es como si tuviéramos una prueba de embarazo que diga ‘sí, lo tienes. No, no lo tienes'”, dijo Kaisey. “Es una lista de criterios”.

Según Elena Grebenciucova, médica neuroinmunóloga de Northwestern Medicine en Chicago, las investigaciones sugieren que entre el 15% y el 20% de los pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple en realidad no padecen la enfermedad.

La doctora Grebenciucova explica que la enfermedad se diagnostica normalmente mediante la detección de varias lesiones o manchas de materia blanca, en una resonancia magnética del cerebro o la médula espinal.

Pero añade que esas manchas a veces pueden ser signos de diferentes problemas de salud o enfermedades, como migrañas, presión arterial alta, niveles altos de azúcar en la sangre y colesterol alto.

La neuróloga afirma que otra afección, la deficiencia de vitamina B12, también puede provocar problemas neurológicos que se asemejan mucho a los síntomas de la esclerosis múltiple, como deterioro cognitivo, hormigueo y problemas de equilibrio.

La esclerosis múltiple es un diagnóstico de exclusión, en el que los médicos revisan minuciosamente el historial médico del paciente y numerosos exámenes de laboratorio para llegar a un diagnóstico, explica el Dr. Philip De Jager, director del Centro de Esclerosis Múltiple del Colegio de Médicos y Cirujanos Vagelos de la Universidad de Columbia.

Dado que pueden producirse diagnósticos erróneos, el Dr. De Jager afirma que los pacientes deberían buscar una segunda opinión.

Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple por primera vez en agosto de 2021, después de experimentar síntomas durante un tiempo, y dijo en ese momento: “Ha sido un camino difícil. Pero como todos sabemos, el camino continúa”.

Años después, describió estar en una “verdadera depresión” y dijo en un episodio de su podcast de 2024: “No disfruto de la vida. No la disfruto. Ya no disfruto de nada”.

En una entrevista con el New York Times, relató que no podía caminar sin bastón y que usó una silla de ruedas durante el rodaje de la serie de Netflix Dead To Me (“Muertos para mí”).

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.