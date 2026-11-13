La autoridad de aviación de EE.UU. ordena suspender los despegues de vuelos en todo el país por motivos de seguridad

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó este viernes suspender los despegues en todos los aeropuertos del país por “circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que la medida se tomó tras una falla de comunicaciones que afectó a todos los centros de control del tráfico aéreo en ruta del país.

Los técnicos de la FAA investigan la falla.

El servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24 informó que unos 3.100 aviones ya estaban en el aire rumbo a aeropuertos estadounidenses y que en ese momento no se registraban nuevos despegues.

La autoridad de aviación civil estadounidense indicó que los vuelos internacionales con destino al país se gestionarían caso por caso.

Por el momento se desconoce cuántos vuelos siguen en tierra.

Tras la orden, varios aeropuertos confirmaron la suspensión de los despegues, entre ellos los de Atlanta, Miami, Los Ángeles y Nueva York JFK.

Varios de estos aeropuertos recomendaron a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas.

Más información en breve.

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