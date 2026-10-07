La BBC entra en Gaza: campos infestados de ratas y miles de niños que necesitan ser evacuados de una zona devastada por la guerra

En una sala de aislamiento del hospital Nasser de Gaza, una niña de 6 años llamada Raseel, gravemente herida, yace en la cama llorando.

Raseel sufre dolor constante.

Tiene la pierna derecha gravemente fracturada, heridas infectadas en las piernas y la mano, y un fragmento de metralla alojado en el cerebro.

Necesita urgentemente un injerto de piel para ayudar a cerrar sus heridas.

Pero antes de que eso pueda suceder, sus heridas primero deben empezar a cicatrizar, y no están respondiendo a los antibióticos disponibles en Gaza.

Esto significa que los médicos no tienen más remedio que reabrirlas y limpiarlas continuamente. Han realizado este procedimiento más de 20 veces.

En su cama de hospital, el padre de Raseel, Mahmoud al-Balawi, se inclina y la besa.

—No llores —le dice, pero tiene lágrimas en los ojos.

BBC/Yousef al-Mashhawari El médico de Raseel, Awni al-Jaafarawi, de la organización benéfica Médicos Sin Fronteras, afirma que está observando altas tasas de infecciones resistentes a los antibióticos en los hospitales de Gaza.

Raseel dormía con su familia en el campamento de al-Mawasi para palestinos desplazados, cerca de Jan Yunis, cuando, según testigos, un ataque aéreo de un helicóptero israelí impactó en su tienda de campaña el 30 de julio.

Su hermana de nueve años, Rateel, y su primo de 20 años murieron. La madre y el hermano de Rateel resultaron gravemente heridos. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirman no tener constancia de ningún ataque en ese momento y lugar.

Raseel lleva dos meses ingresada en el Hospital Nasser, pero sus heridas presentan bacterias multirresistentes a los antibióticos, según afirma Awni al-Jaafarawi, médico de la organización benéfica Médicos Sin Fronteras, que la está tratando.

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) se produce cuando las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos mutan con el tiempo y dejan de responder a los antibióticos diseñados para eliminarlos.

La Organización Mundial de la Salud la considera una de las principales amenazas para la salud de las poblaciones a nivel mundial.

Las infecciones resistentes a los antibióticos son más difíciles y costosas de tratar, y pueden provocar enfermedades graves, sepsis e incluso la muerte.

“La niña tendrá que permanecer más tiempo en el hospital y, por lo tanto, contraerá más infecciones, lo que dificultará aún más su proceso de curación”, afirma el doctora al-Jaafarawi.

Pero no son solo las lesiones de Raseel las que no responden a los antibióticos.

El doctor al-Jaafarawi afirma que está observando altas tasas de infecciones resistentes a los antibióticos en los hospitales de Gaza.

“En muchos casos actuales, intentamos aislarlos para ponerlos en cuarentena porque las bacterias que portan afectarán a las instalaciones a largo plazo y esto requiere medidas especiales”, afirma.

Lo que el doctor al-Jaafarawi observa en los hospitales está respaldado por un nuevo estudio, compartido con el Servicio Mundial de la BBC, que indica que existe una resistencia bacteriana generalizada a los antibióticos clave en Gaza.

Los investigadores afirman que su estudio de 10 años, que se llevó a cabo entre 2015 y 2025 y se basa en casi 80.000 muestras bacterianas recogidas en 11 hospitales, es el mayor análisis de la resistencia a los antimicrobianos jamás realizado en Gaza.

El estudio, realizado por investigadores radicados en Gaza con el apoyo de un grupo multidisciplinario de investigadores de la Iniciativa Fleming del Imperial College de Londres y la Universidad Americana de Beirut, aún no ha sido revisado por pares y sus conclusiones son preliminares.

Los autores del estudio afirmaron que la situación en Gaza estaba creando las condiciones ideales para la transmisión de infecciones.

“Durante los conflictos, a menudo se destruyen el agua y el saneamiento, y esto es algo realmente importante para la población en términos de prevención de infecciones y de la transmisión de estas bacterias resistentes”, afirma la doctora Aula Abbara, de la Iniciativa Fleming del Imperial College de Londres.

“El impacto en los pacientes es grave. Por ejemplo, los pacientes con infecciones que de otro modo serían tratables pueden sufrir infecciones que se agravan y se vuelven intratables”.

“En casos graves puede provocar sepsis e incluso la muerte”.

Para los heridos en Gaza, una consecuencia de esto es que cada vez más personas necesitan amputaciones cuando las infecciones se extienden a los huesos.

“En los próximos años, veremos cómo aumenta diariamente el número de casos de amputación, incluso si cesa la guerra”, afirma el doctor al-Jaafarawi, quien asegura que sigue atendiendo cada semana a personas heridas por ataques israelíes a pesar del alto el fuego liderado por Estados Unidos que se acordó en octubre del año pasado entre Israel y Hamás.

El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, afirma que 1.421 palestinos han muerto desde que comenzó el alto el fuego en octubre de 2025.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) discrepan de las cifras del ministerio. Declararon a la BBC que “lamentan cualquier daño causado a civiles y actúan para minimizarlo en la mayor medida posible”.

La guerra de Gaza se desencadenó tras el ataque liderado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron alrededor de 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes.

Según el Ministerio de Sanidad, más de 74.000 palestinos han muerto en Gaza desde que comenzó la guerra.

Uno de los factores clave que contribuyen a la propagación de infecciones es el acceso inadecuado al agua potable y al saneamiento eficaz.

Según las Naciones Unidas, Israel ha destruido o dañado casi el 90% de la infraestructura de agua y saneamiento en Gaza, incluidas las plantas desalinizadoras, los oleoductos y los sistemas de alcantarillado.

Según un informe de la ONU de julio, más del 80% de las familias en Gaza sufren inseguridad hídrica y hasta el 70% de las familias no pueden recoger el mínimo absoluto que recomienda la ONU: seis litros de agua por persona al día para beber y cocinar.

El Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios de Israel (Cogat), que gestiona las fronteras de Gaza, lo desmiente, y declaró a la BBC que el volumen de agua suministrado a Gaza supera el umbral humanitario establecido por la ONU.

Aún quedan algunos grifos de agua locales, pero la mayoría de los habitantes de Gaza tienen que recoger el agua en los puntos de distribución.

Salem Abu Nahla, de 42 años, es una de las personas que tienen dificultades para conseguir suficiente agua cada día.

Antes era dueño de un supermercado y una carnicería, pero su casa fue bombardeada. Él, su esposa y sus tres hijos han sido desplazados seis veces y ahora viven en el campamento de al-Mawasi.

Salem tiene que caminar aproximadamente 1km para recoger agua, lo cual le resulta difícil ya que se lesionó la espalda en un accidente con un camión de ayuda humanitaria.

Dice que a veces ve discusiones y peleas en los puntos de distribución de agua mientras la gente hace cola y espera a que llegue el camión cisterna.

A veces no aparece.

De vuelta en el campamento, vierte agua en un recipiente para que su esposa lave los platos.

Él le dice: “Ya, es suficiente. No tenemos mucha agua. Puede que hoy no consigamos más y tengamos que volver a cargarla”.

Además de los daños en el sistema de saneamiento de Gaza y la falta de agua potable en la zona, la recogida de residuos prácticamente ha cesado.

Como resultado, la basura, los desechos humanos y los charcos de agua contaminada se acumulan junto a los campamentos de tiendas de campaña densamente poblados para los gazatíes desplazados de sus hogares.

Estos campamentos de tiendas de campaña se han infestado gravemente de ratas y comadrejas.

En ocasiones, se puede observar una enorme cantidad de estos animales correteando alrededor y a través de las tiendas de campaña donde vive la gente.

Una encuesta publicada en abril por el grupo Site Management Cluster, que supervisa muchos de los campamentos en Gaza y que ha sido citada por agencias de la ONU, indicó que los roedores o las plagas eran visibles con frecuencia en el 81% de los lugares donde ahora viven familias desplazadas, lo que afecta a aproximadamente 1,45 millones de personas.

Se han documentado numerosos casos en los que ratas o comadrejas han mordido a personas mientras dormían.

Estos ataques no solo pueden provocar infecciones, sino también lesiones graves.

Según relata su hija Rana, Basel al-Dahnoun se vio obligado a que le amputaran la pierna derecha por debajo de la rodilla tras ser atacado por comadrejas mientras dormía durante la noche.

Rana, de 14 años, cuenta que una noche se despertó y encontró sangre por todas las esteras en las que dormían y a su padre gravemente herido.

Lo llevó rápidamente al hospital, pero debido a la escasez de suministros médicos no pudieron tratar la herida ni siquiera curarla.

Organizaciones humanitarias y personal médico en toda Gaza han declarado a la BBC que existe una grave escasez de medicamentos y equipos básicos.

Finalmente, los médicos tuvieron que amputarle la pierna a Basel justo debajo de la rodilla. Rana espera que su padre, que tiene sesenta y tantos años y padece otros problemas de salud, pueda seguir adelante con su vida.

“Si Dios quiere, que se recupere”, dice ella.

El organismo israelí Cogat afirma que permite la entrada de medicamentos a Gaza sin restricciones, incluidos los antibióticos.

De vuelta en el Hospital Nasser, el estado de salud de Raseel es crítico.

Más allá de su infección y la necesidad de un injerto de piel, existen muchos otros desafíos.

Los médicos afirman que, por el momento, no pueden extraer de forma segura la metralla de su cerebro. Raseel no puede caminar y ha comenzado a sufrir convulsiones.

También surge la cuestión de cómo niños como Raseel se adaptan a vidas trastocadas por lesiones graves y la pérdida de seres queridos.

Los expertos de la ONU estiman que prácticamente todos los niños de Gaza necesitan apoyo psicosocial y de salud mental urgente.

“No se trata solo de que el niño resulte herido, sino de que la vida de una persona cambie por completo”, afirma al-Jaafarawi.

Para el padre de Raseel, lo que más importa es la supervivencia de su hija.

“Me preocupa mi hija si se queda aquí en Gaza”, dice Mahmoud.

“Si se queda aquí, puede morir”.

Según el Ministerio de Salud, unos 5.600 niños se encuentran actualmente a la espera de ser evacuados para recibir tratamiento médico fuera de Gaza.

Para recibir tratamiento médico fuera de Gaza se requiere una derivación médica del Ministerio de Salud, la aceptación del país anfitrión y la autorización de seguridad israelí.

Sin embargo, hay buenas noticias para Raseel.

Tras esperar semanas la aprobación de las autoridades israelíes, ella y su padre finalmente recibieron permiso para viajar a Egipto a finales de septiembre, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, para buscar allí tratamiento médico urgente.

Su padre dice que la han llevado a un hospital en las afueras de El Cairo, pero que está esperando a ser trasladada a uno con mejores instalaciones en la capital.

Espera que ahora Raseel pueda recibir el tratamiento que necesita.

Durante su estancia en el Hospital Nasser, la prima de Raseel le trajo una muñeca. Raseel la llamó Rateel, en honor a su hermana.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.