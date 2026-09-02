La BBC viaja al interior del Líbano ocupado por Israel, donde los ataques y demoliciones siguen a pesar del alto al fuego

El trayecto por la carretera que bordea el Mediterráneo en el sur del Líbano, cerca de la frontera con Israel, es pintoresco y, en estos días, desolador. Los cultivos están abandonados y los edificios destruidos por los ataques aéreos israelíes son demasiados para contarlos.

Cerca de la ciudad de Naqoura, un puesto de control militar libanés, pintado con los colores blanco y rojo de la bandera nacional, es el último vestigio visible de la presencia del Estado.

Los soldados están apostados tras muros de hormigón, pero la carretera está desierta. Unos minutos más al sur, una decena de banderas israelíes indican el inicio del territorio ocupado. Nadie puede entrar sin autorización de Israel.

Esta región del país es el corazón de la comunidad musulmana chiita del Líbano, de donde Hezbolá, la milicia y partido político respaldado por Irán, obtiene la mayor parte de su apoyo.

En las últimas dos décadas, la región ha sufrido tres invasiones militares israelíes en el marco de las guerras contra este grupo. La más reciente comenzó en marzo, después de que Hezbolá lanzara cohetes contra Israel tras el asesinato del líder supremo iraní, al inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El mes pasado, un equipo de la BBC se unió a una misión humanitaria de la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en el Líbano, conocida como UNIFIL, una de las pocas maneras de visitar la zona bajo control israelí.

Allí, al igual que en Gaza, Israel ha arrasado pueblos enteros, y los ataques aéreos y las demoliciones han continuado incluso después de que se anunciara un alto al fuego en junio.

El convoy, liderado por tropas finlandesas pertenecientes a la UNIFIL, escoltaba a civiles desde y hacia aldeas cristianas cercanas a la frontera. Estas comunidades se salvaron de los ataques e invasión israelíes durante la guerra y, con las zonas circundantes ahora bajo ocupación, se encuentran aisladas del resto del país.

Nuestra presencia fue autorizada por el ejército israelí mediante un mecanismo de desescalada con la ONU.

La franja de tierra actualmente controlada por Israel constituye alrededor del 5% del territorio libanés y, en algunos puntos, se extiende hasta 10 km desde la frontera.

Al recorrer el muro que separa a ambos países, observamos caminos de servicio construidos por Israel tras la invasión, un intenso movimiento de soldados israelíes y edificios residenciales que utilizados por ellos.

Algunos estaban cubiertos con redes para protegerlos de los drones explosivos de Hezbolá.

También oímos drones de vigilancia israelíes en el cielo y explosiones a lo lejos, posiblemente procedentes de demoliciones llevadas a cabo por Israel en aldeas que se encuentran bajo ocupación.

Neha Sharma/BBC Soldados israelíes circulan por una carretera que discurre junto al muro que separa Líbano e Israel.

Durante una visita al sur del Líbano ocupado el mes pasado, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró haber dado instrucciones a las fuerzas armadas para que “tomaran todas las medidas necesarias para prepararse para una presencia a largo plazo en la zona”.

Funcionarios israelíes afirman que su objetivo es establecer lo que denominan una “zona de seguridad” para proteger a las comunidades del norte de Israel de los cohetes y drones disparados por Hezbolá desde el sur del Líbano, así como de una posible invasión terrestre.

Según la UNIFIL, el ejército israelí ha establecido cuatro nuevas bases en las zonas invadidas, elevando a nueve el número total de posiciones.

Las fuerzas israelíes habían permanecido en cinco puntos tras la invasión del sur del Líbano durante la guerra anterior contra Hezbolá, en 2024, en violación del acuerdo que puso fin a ese conflicto.

“En los últimos meses, hemos observado la consolidación y fortificación de posiciones israelíes, la construcción de infraestructura de protección y otras obras de ingeniería”, declaró Kandice Ardiel, portavoz de la UNIFIL.

“También hemos observado lo que parecen ser actividades de demolición e ingeniería civil israelí en apoyo de las operaciones militares en el sur del Líbano”, agregó.

Organizaciones de derechos humanos afirman que algunas de las acciones de Israel en el sur del Líbano constituyen la destrucción deliberada de infraestructura civil, lo que podría considerarse un crimen de guerra. Cientos de miles de libaneses permanecen desplazados, sin saber cuándo o si podrán regresar.

En respuesta a nuestras preguntas, el ejército israelí afirmó que los edificios destruidos eran utilizados por Hezbolá con fines militares y que actuaba de conformidad con el derecho internacional. No respondió a otras preguntas específicas sobre sus acciones en los territorios ocupados.

Neha Sharma/BBC Algunas de las casas utilizadas por el ejército israelí están cubiertas con redes para protegerlas de los drones explosivos de Hezbolá.

En junio Estados Unidos e Irán anunciaron un acuerdo preliminar destinado a poner fin a su conflicto, que incluía el cese de la violencia en el Líbano.

Desde entonces, según me informó un funcionario de inteligencia libanés, el ejército de dicho país ha registrado más de 5.000 violaciones del acuerdo por parte de Israel, incluyendo ataques aéreos, ataques con drones, bombardeos e incursiones casi diarias de soldados israelíes en territorio libanés más allá de la zona ocupada, la llamada Línea Amarilla.

Al igual que en Gaza, el ejército israelí justifica algunos de sus ataques en Líbano como operaciones contra lo que describe como amenazas inminentes. Sin embargo, en muchos casos, no está claro cuán inminentes son estas supuestas amenazas, ni siquiera si existe alguna.

Hezbolá, considerada una organización terrorista por países como Reino Unido y Estados Unidos, no ha llevado a cabo ataques contra Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, pero sí ha atacado a tropas israelíes que operan en territorio libanés.

“Los israelíes están expandiendo su presencia en Líbano. También han estado incendiando zonas y demoliendo casas mientras continúan los bombardeos, a pesar del alto el fuego”, declaró el funcionario de inteligencia libanés.

“Es evidente que no quieren que nadie regrese a esas aldeas el próximo año, ni siquiera en los próximos años. Esto no se trata solo de Hezbolá. Se trata de impedir que la gente regrese”.

Neha Sharma/BBC Aldeas enteras a lo largo de la frontera han sido destruidas por Israel.

Funcionarios israelíes han condicionado la retirada del Líbano al desarme de Hezbolá, algo que el gobierno libanés no puede garantizar sin el consentimiento del grupo. Según observadores, Hezbolá sigue siendo una fuerza militar importante a pesar de los reveses sufridos en las guerras recientes.

Ambos países han mantenido conversaciones directas que culminaron en un acuerdo marco mediado por Estados Unidos: Israel se retiraría de ciertas áreas, denominadas “zonas piloto”, donde se desplegarían soldados del ejército libanés y se verificaría el desarme de Hezbolá.

Hezbolá se opone a estos esfuerzos —su líder, Naim Qassem, los calificó la semana pasada de “rendición humillante”— y afirma que cualquier debate sobre sus armas solo debería tener lugar tras la retirada total de Israel.

Israel, por su parte, ha alegado que el ejército nacional libanés, que rechaza el uso de la fuerza contra el grupo argumentando que esto podría enfrentar a libaneses entre sí, no ha actuado con la suficiente contundencia.

El plan no ha experimentado ningún avance y no se prevé ningún cambio significativo antes de las elecciones israelíes de finales de octubre.

“La idea de las ‘zonas piloto’ parece estar muerta hasta que cambie el contexto”, me comentó un diplomático europeo familiarizado con la situación. “Parece que nos dirigimos hacia una situación similar a la de Gaza. Los israelíes se están atrincherando… y, por ahora, han venido para quedarse”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.