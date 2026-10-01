La Corte Suprema de EE.UU. autoriza la ejecución de la condenada a muerte por asesinato Christa Pike, pero la mujer sobrevive a las inyecciones letales

El caso de Christa Pike, la que sería la primera mujer en ser ejecutada en Tennessee en más de 200 años, acaba de dar otro giro.

La mujer de 50 años, cuya ejecución fue autorizada este miércoles por la Corte Suprema de EE.UU., fue llevada a un hospital después de que falló el procedimiento en una correccional de Nashville, informó su equipo legal.

Varios testigos en el lugar de la ejecución relataron haber escuchado a Pike aún con vida, antes de ser evacuados del área de observación y de que llegaran vehículos de emergencia a la prisión.

“Pike perdió el conocimiento, pero aún tiene pulso y ronca”, dijo su defensa, que presentó una moción de emergencia para detener la ejecución. También afirmaron que la mujer de 50 años estaba en una “innecesaria agonía”.

La mujer ha estado en el corredor de la muerte desde que es adolescente. Fue condenada a muerte en 1996 por el brutal asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años.

Alrededor de las 6:00 pm hora local, la Corte Suprema de Estados Unidos había revocado la sentencia de un tribunal inferior también de este mismo miércoles, allanando así el camino para la ejecución.

En una orden firmada por el juez Brett Kavanaugh, la Corte Suprema levantó la suspensión de la ejecución “hasta nueva orden” que había sido otorgada por un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de EE.UU.

Fue así que, una hora después, empezó el proceso de ejecución por inyección letal, que terminó fallando.

Tras el frustrado intento de ejecución, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, anunció que detendrá el resto de las ejecuciones programadas para este año.

Idas y vueltas

La ejecución de Pike estaba planificada para las 10:00 am locales de este miércoles en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend, en Tennessee.

Pero un par de horas antes, los jueces de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito la frenaron afirmando que necesitaban más tiempo para valorar los nuevos argumentos de Pike relacionados con su infancia traumática, marcada por años de agresiones sexuales.

“Los intereses de la justicia y la irrevocabilidad de la inminente ejecución de Pike obligan a conceder una breve suspensión de la ejecución para analizar adecuadamente los argumentos presentados por las partes y resolver las cuestiones de fondo”, señaló este tribunal federal.

Sus abogados han dicho que, durante años, el estado de Tennessee sostuvo que Pike había mentido sobre los presuntos abusos sexuales que sufrió en su infancia.

Sin embargo, en una audiencia reciente sobre el método de ejecución, los representantes del estado declararon que no cuestionaban el hecho de que ella hubiera sufrido abusos sexuales y violación.

El equipo legal de Pike solicitó entonces al tribunal de apelaciones que se remitiera su petición nuevamente al tribunal de distrito, argumentando que, si los tribunales federales habían basado su fallo en la afirmación anterior del Estado de que ella mentía, entonces la revisión federal se habría visto afectada.

Un brutal asesinato

Pike tenía 18 cuando ella y su novio de entonces, Tadaryl Shipp, golpearon y torturaron hasta la muerte a Colleen Slemmer, una joven de 19 años a la que conocieron en un campamento de formación laboral para adolescentes con problemas de conducta.

El asesinato de Slemmer provocó un gran revuelo mediático en Knoxville, Tennessee, en 1995, después de que encontraran con un pentagrama —un símbolo de ritual satánico— grabado en el pecho.

Pike había acusado a Colleen de insultarla e intentar robarle a su novio. Otros dos residentes del campamento testificaron posteriormente que Pike se había jactado del asesinato antes y después del mismo, y les mostró un trozo del cráneo de Colleen.

Un año después, ella fue condenada a muerte, mientras que Shipp, quien tenía 17 años en ese momento, recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

Tras años de apelaciones fallidas, se había fijado la fecha de ejecución de Pike para este miércoles. Hubiera sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. Solo 18 mujeres han sido ejecutadas en Estados Unidos desde la década de 1970, en comparación con 1.663 hombres.

La madre de Colleen había dicho que quería que se ejecutara a Pike para que su hija “por fin pueda descansar en paz”.

Family handout La estudiante Colleen Slemmer fue torturada y brutalmente asesinada en 1995.

Historial de abusos

Los abogados de Pike presentaron una petición de clemencia de 226 páginas para intentar que su condena a muerte fuera conmutada por cadena perpetua, mientras que los expertos en derechos humanos de la ONU pidieron que se detuviera la ejecución.

Pike tiene un historial documentado de abuso sexual infantil, abandono y negligencia. Sus abogados creen que si fuera declarada culpable del mismo delito hoy en día, siendo adolescente no recibiría la pena de muerte.

En los años transcurridos desde su condena, su equipo de defensa ha descubierto detalles sobre su infancia que, según afirman, el jurado nunca tuvo la oportunidad de considerar.

“Resulta inconcebible que no presentaran ningún antecedente de abuso y violación, a pesar de que lo sabían”, afirmó Sandra Babcock, experta en género y pena de muerte de la Facultad de Derecho de Cornell, quien ha trabajado en la defensa de Pike.

“Su caso es tan singularmente conmovedor, no solo por su historial de violencia sexual realmente incomprensible, sino por la combinación de eso con su juventud y su enfermedad mental”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.