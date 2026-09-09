La cruenta batalla interna que se libra en el Pentágono por el futuro del ejército más poderoso del mundo

Las fuerzas militares de Estados Unidos se encuentran en el centro de una lucha de dos frentes.

En primer lugar, está el intento del presidente Donald Trump de arrebatar el estrecho de Ormuz a Irán; la última fase de su guerra estancada en el Golfo, que está atrayendo fuerzas y equipos estadounidenses de todo el mundo.

La segunda es una guerra cultural interna en la que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, está llevando a cabo una prometida reorganización en el Pentágono, lo que ha provocado amargas recriminaciones y una serie de dimisiones, incluida la del máximo responsable civil del Ejército estadounidense la semana pasada.

Esta agitación ha suscitado interrogantes que podrían definir el legado del segundo mandato de Trump. ¿Se está llevando al ejército estadounidense a un punto que podría poner en riesgo la seguridad global? ¿Y están estos cambios dejando vulnerable la extraordinaria red global de alianzas de Estados Unidos?

La semana pasada hubo noticias impactantes desde el Pentágono.

Uno de sus líderes políticos de mayor rango, Dan Driscoll, dimitió como Secretario del Ejército de Estados Unidos.

Driscoll no es precisamente un nombre conocido en Estados Unidos, y mucho menos fuera de él. Pero su partida fue importante. Representó el último giro en la lucha de poder dentro de los muros del Pentágono, una fortaleza inexpugnable, por el futuro de la fuerza militar más formidable del mundo.

Driscoll había tenido repetidos enfrentamientos con Hegseth sobre la naturaleza y la velocidad de la reforma militar. Su salida fue la más reciente de una larga lista de altos mandos destituidos o apartados por Hegseth.

El nivel de preocupación quedó patente cuando el senador republicano Thom Tillis, un crítico frecuente de Trump, pidió el despido de Hegseth. “Nunca había presenciado una gestión tan inepta de los valientes hombres y mujeres que sirven a nuestro país”, declaró.

“Estas no son buenas noticias. Ya saben, para nuestra nación, para el ejército”, dijo H.R. McMaster, quien se desempeñó como asesor de seguridad nacional de Trump durante su primer mandato, a CBS cuando se le preguntó sobre la salida de Driscoll. “El secretario Driscoll estaba impulsando… una agenda de modernización para poner al ejército al día”.

Oficina de Prensa de la Presidencia de Ucrania Driscoll, a quien se ve aquí reunido con el primer ministro ucraniano Zelensky en noviembre, dimitió la semana pasada.

Los antecedentes de la renuncia de Driscoll ponían de manifiesto la profunda preocupación por la preparación del Ejército estadounidense. Driscoll abogaba por una modernización urgente mediante la incorporación de drones a todas las formaciones militares regulares para que el ejército estuviera preparado para la guerra del siglo XXI.

Dijo que la guerra de Ucrania había demostrado cómo había cambiado el campo de batalla, con drones baratos y sistemas antimisiles que suponían un desafío para el ejército estadounidense, con su vasta burocracia y sus costosos procesos de adquisición.

De hecho, Hegseth había sido el impulsor de gran parte de este plan de modernización, pero posteriormente entró en conflicto con Driscoll, según los informes, así como con otros que abogaban por su rápida expansión.

Una fuente cercana a la salida de Driscoll la semana pasada dijo que él había expresado su preocupación dentro de la administración sobre la preparación y la transformación del ejército, algo que, según Driscoll, Hegseth estaba “bloqueando” específicamente al despedir a los generales responsables.

Jon Duffy, capitán retirado de la Armada y exfuncionario de política de defensa de la Casa Blanca, dijo que la renuncia de Driscoll demostraba hasta qué punto Hegseth había “vaciado” el liderazgo militar en un momento crítico.

“Si se pierde al secretario [del ejército], al jefe del Estado Mayor y a otros altos mandos que impulsan la modernización, se genera mucha incertidumbre y se interrumpe el impulso”, afirmó.

“Esa incertidumbre en los niveles de liderazgo tiene repercusiones en las fuerzas armadas”, añadió Duffy, quien tuvo una carrera de 30 años y comandó buques de guerra estadounidenses antes de unirse a la Casa Blanca durante la segunda administración de Obama.

Batalla cultural

Getty Images Hegseth prohibió a los militares de EE.UU. usar barba.

En público, Hegseth, exmiembro de la Guardia Nacional del Ejército y excomentarista de Fox News, ha dedicado gran parte de su tiempo a abogar por un cambio cultural en las fuerzas armadas estadounidenses.

Ha prometido acabar con lo que él llama iniciativas “progresistas” y eliminar las reglas de enfrentamiento “estúpidas” que, según él, limitaban la “letalidad” de los combatientes. Eliminó los programas de diversidad, prohibió las barbas y arremetió contra la presencia de “generales obesos en los pasillos del Pentágono”.

Destituyó o apartó de sus cargos a los altos mandos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como a al menos dos docenas de generales, almirantes y líderes de la defensa civil, incluidos algunos de los oficiales más condecorados del ejército estadounidense, a menudo sin apenas dar explicaciones.

Un crítico compara los cambios en los altos mandos con las purgas políticas del presidente Xi Jinping en el ejército chino, que, según se dice, han dejado graves deficiencias en la estructura de mando y la preparación.

“Nosotros también hemos estado llevando a cabo una purga militar, y eso tiene efectos reales en la capacidad de nuestras fuerzas armadas para cumplir con sus responsabilidades”, dijo a la BBC Michael Schiffer, un ex alto funcionario del Pentágono que cubrió Asia Oriental de 2009 a 2012 durante la presidencia de Obama.

“La forma en que [Hegseth] los está sacudiendo… está asumiendo un riesgo enorme sin ninguna manera aparente de poder abordarlo o mitigarlo”, dijo Schiffer, quien ahora es investigador principal en el grupo de expertos liberal Center for American Progress.

Preguntado la semana pasada sobre la marcha de Driscoll, el vicepresidente JD Vance defendió a Hegseth, diciendo que estaba “totalmente de acuerdo” con la necesidad de un cambio cultural después de lo que él llamó 40 años de guerras perdidas y “desaventuras militares”.

“Lo que Pete quería hacer al llegar era revivir el espíritu guerrero en los Estados Unidos de América”, dijo Vance.

En un comunicado, la Casa Blanca informó a la BBC que el presidente Trump tenía “plena confianza en el secretario Hegseth y en todo el Departamento de Guerra, cuyo historial de éxitos en las operaciones Epic Fury, Absolute Resolve y Midnight Hammer habla por sí mismo”.

Trump ha seguido respaldando a Hegseth, apoyándolo durante controversias como el caso Signalgate y describiéndolo en una entrevista telefónica con NBC News el mes pasado como “en realidad, uno de mis mejores [colaboradores]”.

Ezra Cohen, ex subsecretario de Defensa durante la primera administración Trump, describió las reformas de Hegseth como una iniciativa que “aporta nuevas ideas y una actitud más progresista”.

Sin embargo, las supuestas fricciones en la cúpula militar y el estancamiento de la guerra con Irán han suscitado interrogantes sobre el futuro del ejército estadounidense en un momento crítico.

“Vulnerabilidades en Europa”

Getty Images El gobierno de Trump está reduciendo la presencia militar de EE.UU. en Europa.

La orden de Trump de lanzar ataques contra Irán el 28 de febrero provocó una importante redistribución global de los recursos militares estadounidenses durante los meses siguientes. Las armas estadounidenses almacenadas en Europa y Asia fueron trasladadas desde esas regiones para reabastecer los suministros en el Golfo Pérsico.

Según la profesora Liana Fix, experta radicada en Alemania del Council on Foreign Relations, un centro de estudios estadounidense, Europa está sufriendo ahora importantes repercusiones.

Según ella, la falta de comunicación de la administración Trump con sus aliados de la OTAN y europeos antes del ataque a Irán dejó las relaciones en una situación precaria y aceleró una decisión estratégica que ya estaba en marcha para desviar algunos recursos militares estadounidenses de Europa, sobre todo porque Trump se quejaba de que sus aliados europeos no le ayudaban.

En ese contexto, Fix afirmó que el presidente ruso Vladimir Putin había intensificado los llamados ataques “híbridos”, que incluyen el uso de drones armados o actos de sabotaje contra países de la OTAN como Alemania. Rusia niega haber llevado a cabo dichos ataques.

“Lo que [Putin] ve no es una postura unificada de Estados Unidos y los europeos para aumentar aún más la presión sobre Rusia… ve que se están debilitando, que hay puntos débiles y vulnerabilidades en Europa”, declaró a la BBC.

El mes pasado, el director de la CIA, John Ratcliffe, realizó una visita muy inusual a Moscú. Según se informa, advirtió al Kremlin que no pusiera a prueba la determinación de la OTAN. Pero, al mismo tiempo, uno de los altos funcionarios de Hegseth en el Pentágono, Elbridge Colby, se encontraba en Europa para presionar a los gobiernos para que inviertan más en su propia defensa.

Washington había anunciado un recorte de 5.000 soldados de un total de 40.000 tropas estadounidenses estacionadas en Alemania, al tiempo que se abandonaba un plan de la era Biden para desplegar un batallón estadounidense con misiles Tomahawk de largo alcance en ese país.

La retirada de tropas en Europa se ajusta a la estrategia de la administración Trump, que data de antes de la guerra con Irán. Esta estrategia considera que la región del Pacífico y la rivalidad de Washington con China representan el principal desafío para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Getty Images El USS George Washington recibió la orden de trasladarse del Pacífico al Golfo.

Pero si bien las consecuencias de la guerra con Irán han exacerbado la irritación de Trump con Europa y han acelerado algunos movimientos militares estadounidenses para alejarse de la región, esto no ha redundado en beneficio inmediato de la presencia estadounidense en el Pacífico.

De hecho, Washington también ha retirado recursos de esa zona. Portaaviones estadounidenses fueron desviados del Pacífico al Golfo, incluyendo el USS Abraham Lincoln y, posteriormente, el USS George Washington, con base en Japón.

Se considera que la guerra ha dejado las reservas críticas de municiones estadounidenses muy mermadas. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), con sede en Washington D.C., Estados Unidos ha usado aproximadamente un tercio de su arsenal de 3.000 misiles de ataque Tomahawk.

Según el CSIS, sus municiones de defensa aérea se consumieron a un ritmo aún mayor: casi 1.500 interceptores Patriot, utilizados para derribar aviones y misiles balísticos y de crucero, fueron disparados de una reserva de alrededor de 2.300.

La subsecretaria de prensa principal de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que el “poder militar” de Estados Unidos era “más fuerte que nunca”.

“Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos cuentan con municiones y reservas más que suficientes para cumplir todos los objetivos estratégicos del Comandante en Jefe, e incluso superarlos”, afirmó.

Mientras tanto, Ezra Cohen, exfuncionario de defensa de Trump y ahora miembro del Instituto Hudson, describió al presidente como alguien que ha minimizado la amenaza militar convencional de Irán.

Según afirmó, los grupos afines a Irán son más débiles que nunca y en muchos lugares han sido completamente aniquilados, lo que significa que “el presidente ahora cuenta con opciones y fuerzas adicionales en la región para atacar otros objetivos iraníes, incluidos objetivos nucleares, a su antojo”.

Los ataques podrían repetirse. Miles de soldados, incluida la 82.ª División Aerotransportada, fueron enviados a Medio Oriente hace más de seis meses para un despliegue que se prolongará hasta 2027 sin que se vislumbre un final claro.

Irán aprovechó la semana pasada las imágenes del USS Abraham Lincoln atracando en Tailandia con el casco oxidado tras nueve agotadores meses en alta mar en el Golfo. El régimen intentó presentarlas como un símbolo del fracaso de los esfuerzos estadounidenses.

Mientras tanto, Hegseth rechazó enérgicamente las acusaciones de condiciones pésimas a bordo. Pero esta guerra de narrativas reflejó el desafío que enfrentan Trump y Hegseth en su lucha por transformar el Pentágono mientras libran una guerra costosa y prolongada.

Con información adicional de Cai Pigliucci.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.