Fue un caso que conmocionó al mundo y marcó un punto de inflexión en la política internacional.

Este 23 de noviembre se cumplen 20 años de la muerte de Alexander Litvinenko, exagente del Servicio Federal de Seguridad ruso.

Su envenenamiento con el isótopo radiactivo polonio-210 constituyó el segundo caso de asesinato probado judicialmente perpetrado por las autoridades rusas en territorio de otro Estado (después de la explosión en Qatar en la que murió el dirigente checheno Zelimkhan Yandarbiev).

Doce días antes de su muerte, Litvinenko me concedió una breve entrevista, que fue la primera después de su envenenamiento y resultó ser la última grabación de una conversación suya con periodistas que se hizo pública.

¿Qué ocurrió durante aquellos días y por qué el envenenamiento de Litvinenko puede considerarse precisamente el hecho que cambió las relaciones de Rusia con Occidente y que anticipó muchas de las tragedias de las dos décadas siguientes?

11 de noviembre de 2006: cómo sucedió

Las primeras informaciones públicas sobre el envenenamiento de Litvinenko aparecieron en la prensa el 11 de noviembre de 2006.

Aquella mañana de sábado yo estaba de turno como editor responsable de la página web del Servicio Ruso de la BBC.

La actualidad informativa no era especialmente intensa: los titulares hablaban de la guerra de Irak, del lanzamiento de la PlayStation 3 en Japón y de un nuevo monumento en Londres dedicado a los neozelandeses caídos en distintas guerras.

En medio de esas noticias, me llamó la atención que varios medios informaran sobre la hospitalización de un antiguo agente del Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso), el principal organismo de seguridad interna, contrainteligencia y vigilancia del país, y el sucesor directo de la KGB soviética.

Llamé por teléfono a Litvinenko cuando se encontraba ingresado en un hospital del barrio londinense de Barnet. En aquel momento, no podía saber con qué sustancia lo habían envenenado.

En la entrevista tampoco mencionó los nombres de Andréi Lugovói y Dimitri Kovtun, las dos personas que, según los investigadores británicos, añadieron polonio al té de Litvinenko.

La principal y única conclusión que podía sacarse de aquella conversación, que duró unos tres minutos, era que Litvinenko sospechaba que había sido envenenado y que, de alguna manera, lo ocurrido estaba relacionado con su actividad profesional.

(Publicamos más abajo el texto íntegro de la entrevista, acompañado de algunas aclaraciones necesarias).

En cualquier caso, durante aquella entrevista no podía imaginar que, apenas dos semanas después, la fotografía de Litvinenko que mostraba las terribles consecuencias del envenenamiento aparecería en las portadas de todos los periódicos británicos y que su muerte marcaría el comienzo de una nueva era en las relaciones entre Rusia y Occidente.

El primer asesinato de este tipo desde 1978

Litvinenko tenía motivos de sobra para temer por su seguridad. Había trabajado en los servicios secretos rusos y, a finales de los años 90 y principios de los 2000, lanzó numerosas y graves acusaciones contra las autoridades rusas.

Las acusaciones más sonadas aparecieron en su libro Blowing Up Russia (“Rusia dinamitada: Tramas secretas y terrorismo de Estado en la Federación Rusa”), que las autoridades rusas incluyeron en la lista de materiales extremistas y prohibieron.

En él, Litvinenko sostenía que las autoridades rusas organizaron los atentados contra edificios residenciales de septiembre de 1999 para favorecer así la victoria de Vladimir Putin en las elecciones presidenciales.

Moscú siempre negó oficialmente estas acusaciones, y las afirmaciones de Litvinenko fueron puestas en duda incluso por algunos periodistas independientes.

En cualquier caso, tuvieron una enorme repercusión.

En 2001, Litvinenko obtuvo asilo político en Reino Unido y en el otoño boreal de 2006, poco antes de su envenenamiento, adquirió la nacionalidad británica.

Al vivir en Londres con otro apellido y con pasaporte británico, Litvinenko podía sentirse relativamente tranquilo: hasta entonces hacía mucho tiempo que no se conocían casos de asesinatos de opositores en territorio británico organizados por las autoridades rusas —ni por las de ningún otro país—.

BBC Marina Litvinenko durante la investigación pública (ilustración de la sala del tribunal).

La investigación pública realizada en Reino Unido muchos años después de la muerte de Litvinenko concluyó que su asesinato fue organizado por los servicios secretos rusos, que probablemente actuaron por orden directa de Vladimir Putin.

Ya en 2006, en respuesta a las acusaciones por la muerte de Litvinenko, las autoridades rusas recurrieron a todo el repertorio de métodos que, desde entonces, se ha convertido en su procedimiento habitual en situaciones similares: negarlo todo, acusar a Occidente de rusofobia y lanzar tantas versiones diferentes como fuera posible para terminar confundiendo a todo el mundo.

Una respuesta “tardía, poco convincente y lamentable”

¿Y cómo reaccionó Reino Unido ante las conclusiones de la investigación que señalaban la implicación de las autoridades rusas en el asesinato de Litvinenko?

Getty Images Marina Litvinenko consiguió que se realizara una investigación pública por vía judicial, pese a la oposición del gobierno británico.

Un informe del Real Instituto de Asuntos Internacionales británico (Chatham House) detalla una serie de medidas adoptadas por Londres después de que Rusia se negara a extraditar a Andréi Lugovói -uno de los implicados en el crimen- para que fuera juzgado por cargos relacionados con el envenenamiento.

En aquel momento, Reino Unido expulsó a cuatro diplomáticos rusos, anunció una revisión de sus relaciones con Rusia, endureció los requisitos para que sus ciudadanos obtuvieran visados ​​y suspendió la cooperación entre los servicios de inteligencia.

No obstante, el gobierno laborista de entonces no ocultó su deseo de mantener la “normalidad” en las relaciones comerciales con Rusia.

En 2007, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, David Miliband, señaló que la integración económica entre Rusia y Reino Unido “nunca estuvo mejor”.

El autor del informe de Chatham House, Brian Paddick, miembro de la Cámara de los Lores, calificó este enfoque gubernamental de “tardío, poco convincente y patético”.

Los sucesivos gobiernos británicos mantuvieron, en gran medida, una postura similar.

No fue hasta 2014 cuando Marina Litvinenko, viuda de la víctima, logró, a través de los tribunales, que se abriera una investigación pública sobre la muerte de su marido.

Hasta entonces, las autoridades británicas se habían negado sistemáticamente a emprender dicha investigación, justificando su postura, en parte, por el deseo de evitar un deterioro en las relaciones con Rusia.

Getty Images Andréi Lugovói, acusado en Reino Unido por envenenar a Litvinenko, siempre ha negado tener cualquier relación con el crimen.

Texto completo de la entrevista de Alexander Litvinenko con la BBC

Aclaraciones necesarias:

En las fuentes públicas no existen otras grabaciones de la voz de Litvinenko posteriores a su envenenamiento.

Los autores intelectuales del asesinato de la periodista de investigación, Anna Politkóvskaya, mencionada en la conversación, todavía no han sido identificados.

Ella murió en octubre de 2006 y Alexander Litvinenko fue envenenado en noviembre del mismo año.

Nóvaya Gazeta (mencionado en la entrevista) fue un periódico independiente ruso fundado en 1993.

BBC: La prensa informa de que han intentado envenenarlo. ¿Qué hay de cierto en esa información?

Litvinenko: Ahora mismo, después de sufrir un envenenamiento grave, sigo bastante delicado. Estoy ingresado en una clínica de Londres.

BBC: ¿Relaciona lo que le ha ocurrido con algún acontecimiento en particular? Se ha informado de que iban a entregarle, o le entregaron, unos documentos relacionados con el asesinato de Anna Politkóvskaya y que, después de eso, usted empezó a sentirse mal.

Litvinenko: Una persona se puso en contacto conmigo y me propuso que nos reuniéramos. Nos vimos el día 1 en un restaurante de Londres. Me entregó unos documentos en los que aparece el apellido de una persona que posiblemente esté implicada en el asesinato de Anna Politkóvskaya. Eso es todo. Unas horas después de ese encuentro, ya estaba envenenado.

BBC: ¿En qué zona de Londres ocurrió? Se lo preguntamos para poder acudir a la policía.

Litvinenko: En el centro.

BBC: ¿En el centro? ¿En qué zona exactamente?

Litvinenko: No quiero decir el nombre del restaurante. La policía está investigando, dejemos que trabaje tranquilamente.

BBC: ¿Fue en Westminster o en Chelsea?

Litvinenko: Ya le he dicho que la policía está investigando. Dejemos que trabaje tranquilamente. En cuanto me recupere y pueda volver a casa, entregaré a Nóvaya Gazeta los documentos que me dieron. Se los entregaré a la policía y a Nóvaya Gazeta. Y eso es todo.

BBC: En su opinión, ¿están directamente relacionados estos dos acontecimientos?

Litvinenko: No lo sé. No sé si están relacionados o no. Eso lo tendrán que decidir ustedes.

BBC: Pero ¿el apellido que se ha mencionado en la prensa es correcto?

Litvinenko: Sí, es correcto.

BBC: Y los documentos, ¿le parecen sólidos? ¿Cree que son fiables?

Litvinenko: Los documentos están en inglés. Ni siquiera tuve tiempo de leerlos bien. Cuando llegué a casa, apenas unas horas después, empecé a sentirme mal.

BBC: Entiendo. Muchísimas gracias. No le quitaremos más tiempo. Le deseo que se recupere pronto y que, cuando se encuentre mejor, pueda contarnos con más detalle qué fue lo que pasó.

Litvinenko: Muchas gracias. Adiós.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.