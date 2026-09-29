La familia de Ranulph Fiennes, “el explorador vivo más importante del mundo”, dice desconocer su paradero

Los familiares del explorador británico Ranulph Fiennes han afirmado que les resulta “muy doloroso” que, al parecer, se les haya ocultado su paradero.

En declaraciones a la BBC, su excuñada dijo que no sabía dónde estaba y que nadie había podido verlo.

Se alega que Ranulph, de 82 años, ha ingresado en varias residencias de ancianos con nombres falsos, tras una disputa familiar en la que estuvo involucrada su segunda esposa, Louise Millington-Cotes.

Millington-Cotes no respondió de inmediato a las acusaciones ni a la solicitud de comentarios de la BBC.

La policía de Cheshire ha declarado que está al tanto de las preocupaciones sobre Ranulph y que está satisfecha de que viva en un entorno apropiado con la atención adecuada.

Dijeron que no había “ninguna preocupación inmediata en materia de protección”.

Ranulph no ha sido visto en público durante casi dos años, tan solo unos meses después de haber hablado abiertamente sobre su diagnóstico de la enfermedad de Parkinson.

“No es una persona solitaria”

El explorador fue la primera persona en visitar los polos norte y sur por tierra a principios de la década de 1980 y ha sido descrito por el Libro Guinness de los Récords como “el explorador vivo más importante del mundo”.

Tras pasar su infancia entre el Reino Unido y Sudáfrica, se unió al ejército británico después de terminar sus estudios y llegó a servir en el Servicio Aéreo Especial (SAS), una unidad de élite de las fuerzas especiales.

El hijastro de Ranulph, Alex Millington-Cotes, declaró a BBC Newsnight que deseaba que el poder notarial “fuera retirado de mi propia madre” y puesto en manos de personas que “velen plenamente por sus mejores intereses”.

“Él no es una persona solitaria, por lo que verlo aislado ahora es muy doloroso”, dijo.

La semana pasada, lanzó una campaña de financiación colectiva para cubrir los gastos legales necesarios para “localizar y proteger” al explorador, y hasta el momento ha recaudado casi US$34.000.

Escribió que la campaña de recaudación de fondos se había creado “como resultado de nuestra preocupación y desesperación” después de intentar “múltiples vías” para localizar a su padrastro.

Las preguntas sobre el paradero de Ranulph cobraron mayor relevancia tras un reportaje publicado en el diario británico The Telegraph a principios de este mes, en el que “miembros de su círculo íntimo” expresaron su preocupación por su paradero.

El periódico también informó que se han planteado inquietudes sobre Ranulph ante la Oficina del Tutor Público (OPG, por sus siglas en inglés), la agencia gubernamental que ayuda a las personas a mantener el control sobre las decisiones relativas a su salud y sus finanzas.

En declaraciones a la BBC, un portavoz de la OPG afirmó: “Tenemos un estricto deber de confidencialidad con todas las personas que han otorgado un poder notarial duradero, y sería profundamente inapropiado comentar sobre un caso específico”.

“Nos tomamos muy en serio cualquier preocupación relacionada con la protección de las personas e investigamos exhaustivamente cuando existen pruebas y fundamentos legales para hacerlo”.

Getty Fiennes en una imagen tomada en 1992.

“No sabemos dónde está”

Arabella Pepper, la hermana menor de Ginny, la difunta primera esposa de Ranulph, declaró a BBC Newsnight que no había podido ver a su excuñado durante más de un año.

“Todos sus amigos y familiares quieren verlo, llevarle Toblerones y animarlo, pero no sabemos dónde está, y no está disponible, no podemos contactarlo; eso es lo que nos preocupa”, dijo.

Pepper alega que solo pudo verlo en julio de 2025, después de ingresar voluntariamente en una residencia de ancianos donde le habían dicho que él se alojaba.

“Lo primero que le dije, además de los saludos de rigor, fue que todos estábamos preocupados por él, que lo buscábamos y que teníamos muchas ganas de verlo”, declaró Pepper a la BBC.

“El alivio en su rostro era muy evidente, y dijo: ‘Envíen un mensaje a todos, envíenles mi amor, díganles que los amo y que anhelo verlos'”.

En una publicación en X, el editor de asuntos internacionales de la BBC, John Simpson, escribió que estaba “horrorizado al enterarse de lo que le ha sucedido a mi buen amigo Ran Fiennes”.

“Es el hombre más valiente del mundo, y es vulnerable. Debemos saber qué le está pasando”.

Según el Explorers Club, desde 1967, Ranulph ha liderado casi 20 expediciones importantes.

Su viaje a los polos norte y sur tuvo lugar durante la Expedición Transglobe, en la que lideró el primer equipo en circunnavegar el globo de norte a sur.

Ranulph también ha desarrollado una exitosa carrera como prolífico escritor de viajes, además de ser autor de ficción, no ficción y biografías.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.