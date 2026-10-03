La fiscalía de Emiratos Árabes Unidos afirma que el copiloto del vuelo de Dubái a Israel atacó al capitán con un hacha

El copiloto que trató de tomar el control de un avión de Flydubai con destino a Israel atacó al piloto con un hacha reservada para casos de emergencia, según reveló el fiscal general de Emiratos Árabes Unidos.

En la madrugada del miércoles, el vuelo FZ1073 de Dubái a Tel Aviv, con más de 170 personas a bordo, perdió 5.200 metros de altitud dos horas y media después del despegue, antes de que los pasajeros lograran inmovilizar al atacante y retomar el control del avión.

El capitán Smit Machchhar afirmó que estaba tendido en el suelo herido cuando se dio cuenta de que el avión estaba precipitándose y que tenía que actuar.

“Me dije a mí mismo que tenía que hacer un último esfuerzo para abrir la puerta desde dentro”, relató.

Su acción permitió que los pasajeros irrumpieran en la cabina y redujeran al atacante, tras lo cual dos pilotos de reserva que estaban abordo pudieron aterrizar el aparato sin problemas en Arabia Saudita.

Normalmente, en la cabina de mando se guarda un hacha para casos de emergencia.

El fiscal general de los Emiratos Árabes Unidos declaró a los medios estatales que las investigaciones están en curso para determinar todas las circunstancias y los motivos del incidente.

Sobre el atacante

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que el atacante es de nacionalidad omaní.

Diversos medios de comunicación, entre ellos Reuters, CNN y el diario The New York Times, lo han identificado como Hamam al-Hammami. Sin embargo, no existe confirmación oficial al respecto.

De acuerdo con los medios estadounideses, mientras trabajaba en la aerolína nacional de Omán, Oman Air, Al-Hammami fue apartado de la formación de pilotos debido a la preocupación por sus ideas radicales y que se le asignó otro puesto en la empresa.

Asimismo, se ha reportado que completó un curso de tres años a distancia en la Universidad de Buckinghamshire New University de Reino Unido y se graduó en gestión aeronáutica en 2023.

No obstante, no recibió formación de piloto, aseguraron desde la institución académica.

En declaraciones a la cadena estadounidens’e Fox News, Netanyahu dijo que después de que el atacante fue inmovilizado en el vuelo, gritó a la tripulación: “¡Mátenme, mátenme!”.

“Está claro que tenía tendencias suicidas… Parece muy probable que quisiera estrellar el avión”, aseguró el mandatario israelí.

Netanyahu también afirmó que el atacante “fue sometido a adoctrinamiento radical islamista”.

Los Emiratos Árabes Unidos han iniciado una investigación para determinar si “el incidente estaba relacionado con alguna actividad o propósito terrorista”, según la agencia estatal de noticias del país.

Machchhar, que resultó apuñalado en el ataque, fue trasladado a un hospital cercano antes de ser evacuado en avión a Abu Dabi, donde, según los informes, se encuentra en estado estable.

El piloto, de nacionalidad india, se encuentra en “buen estado de salud y recuperándose satisfactoriamente”, informó el jueves la embajada de la India en los Emiratos Árabes Unidos.

“Confío en que me recuperaré y volveré a estar en forma y saludable”, dijo Machchhar.

Erik Marmor/Getty Images Más allá del susto, los 170 pasajeros pudieron llegar a salvo a sus destinos gracias a la actuación del capitán.

“Como una montaña rusa”

Aproximadamente dos horas y media después de que el avión despegara del Aeropuerto Internacional de Dubái, comenzó a caer en picada.

La aeronave emitió una señal con el código de “emergencia general”, el código 7700, antes de cambiar al código 7500, que informa de una “interferencia ilegal” o secuestro.

En una entrevista con la BBC, un pasajero describió el momento en que se dio cuenta de que algo andaba mal.

“De repente, el avión comenzó a caer, como una montaña rusa, con una fuerza G tremenda”, declaró Almog Itali.

“Estuvo cayendo durante 20 o 30 segundos, rápidamente, luego se estabilizó y después volvió a caer”, agregó.

Según su relato, un grupo de pasajeros se dirigió rápidamente a la cabina del piloto.

El presidente israelí, Isaac Herzog, declaró el jueves que la alarma la dio a bordo una mujer israelí, identificada como Tali Manes, que escuchó un alboroto procedente del puesto de mando.

Su esposo, Zvika, junto con otros tres hombres —Yaniv Hayun, el doctor Shota Musayev y Asaf Rajuan— entraron en la cabina después de que el capitán Machchhar lograra abrir la puerta a pesar de sus heridas.

Hayun afirmó, en un video difundido por la oficina del primer ministro, que el atacante “intentaba destruir los instrumentos para inutilizar el avión”.

A continuación, Hayun describió cómo inmovilizó al atacante con una llave de estrangulamiento y lo sacó de la cabina antes de que otros pasajeros ayudaran a sujetarlo.

Aseguró que él “tomó los controles” del aparato.

“El avión empezó a estabilizarse un poco más, y entonces (otro) piloto me dijo que él tomaría el control”, dijo.

En una entrevista con CNN el miércoles por la noche, Netanyahu dijo que el piloto apuñalado, los pasajeros y la segunda tripulación habían “logrado evitar una catástrofe como la del 11 de septiembre”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.