El zoológico de Cincinnati, en Ohio, Estados Unidos, anunció la muerte de su querida hipopótamo Fiona. El hecho ocurre pocos días después de que el animal se tragara un gorro tejido que había caído en el área donde vivía.

“Con profunda tristeza les comunicamos la devastadora noticia de que Fiona no sobrevivió a los múltiples intentos de nuestro increíble equipo de veterinarios y cuidadores por ayudarla en lo que terminó siendo una emergencia médica”, informó el zoológico este jueves.

Fiona, que conquistó corazones en todo el mundo tras su nacimiento prematuro en 2017 y a través de su reciente lucha por la supervivencia, se había comido el gorro hace unos 10 días y necesitó atención de urgencia.

El equipo veterinario “intentó todo lo que pudo para ayudarla”, pero “a pesar de los múltiples intentos de hacer que el gorro saliera de su organismo, al final fue demasiado para poder superarlo”, señaló el zoológico.

“Estamos conmocionados en este momento”, declaró Dave Jenike, director del zoológico de Cincinnati. “No esperábamos este desenlace. Luchó hasta que ya no pudo más”.

Michelle Curley, portavoz del zoológico, señaló que el gorro terminó accidentalmente en el área donde se encontraba Fiona después de que un visitante lo arrojara al aire y este se enganchara en un ventilador de techo, que lo lanzó por una pequeña abertura.

“Probablemente no podríamos lograr que volviera a ocurrir ni aunque lo intentáramos”, dijo Curley.

Aunque al principio el animal parecía estar bien, unos días después su apetito empezó a disminuir, y el personal del zoológico intentó animarlo a comer para ayudarla a expulsar el sombrero por su sistema digestivo.

Una ecografía realizada antes de su muerte mostró que el gorro había pasado por el intestino delgado de Fiona.

Un cuidador del zoológico explicó que la cirugía no era una opción para hipopótamos adultos y que “nuestra mejor oportunidad de éxito con Fiona sería que lo expulsara por sí sola”.

El zoológico también usó un enfoque diferente para intentar que el gorro pasara, animando a Fiona a subirse a una plataforma vibratoria prestada de una granja de caballos local.

“Nuestro equipo de cuidado animal fue heroico en sus esfuerzos por salvarla. Hicieron todo lo posible, pero su cuerpo ya no podía luchar”, dijo Jenike.

Un símbolo de alegría

Getty Images

Fiona saltó a la fama cuando nació prematuramente en el zoológico de Cincinnati en 2017 y, al principio, tuvo dificultades para sobrevivir.

Al nacer, pesó 13 kg, la mitad del peso más bajo registrado hasta entonces para un ejemplar de su especie.

La historia de Fiona llegó a inspirar un sabor de helado, así como un personaje del ballet de Cincinnati.

El alcalde de Cincinnati, Aftab Pureval, dijo que Fiona “era un símbolo de perseverancia y alegría” en la ciudad.

“Ella hizo sonreír a muchísimas personas, desde niños y padres hasta visitantes de todo el mundo”, escribió en X. “Nuestra ciudad está desconsolada, pero no podríamos estar más agradecidos de que haya formado parte de nuestras vidas y de nuestra comunidad en general”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.