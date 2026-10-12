La “historia olvidada” de los vikingos que llegaron a América 500 años antes que Colón

Los nórdicos llegaron a Canadá alrededor del año 1.000 y lo usaron como base para sus exploraciones. La BBC indagó en la “historia perdida” de los primeros europeos que cruzaron el Atlántico.

Puede que Cristóbal Colón surcara el océano en 1492 —llegando a las Bahamas el 12 de octubre de ese mismo año, para ser exactos—, pero no fue el primer europeo en alcanzar lo que hoy conocemos como América.

Sus predecesores lo hicieron sin grandes fanfarrias: no hubo proclamas reales ni multitudes que abarrotaran las calles para recibirlos a su regreso. Además, no navegaron directamente a través del vasto océano Atlántico de un continente a otro.

En su lugar, avanzaron por etapas, usando Islandia y Groenlandia como puntos de escala. Sus expediciones fueron relatadas siglos más tarde en sagas que pertenecían más al ámbito de la literatura épica que al de los libros de historia.

Y realizaron su primer viaje a suelo americano 500 años antes que Cristóbal Colón.

Las sagas nórdicas —relatos vikingos puestos por escrito por sus descendientes— han llegado a reconocerse como fuentes de verdades históricas fiables.

Flateyjarbók

En 1966, el presentador de la BBC Magnus Magnusson describió el Flateyjarbók (o Libro de la isla de Flatey), que data del siglo XIV, como “uno de los manuscritos islandeses más valiosos que existen”.

“El libro es tan valioso —añadió— que, cuando en 1893 los organizadores de la Exposición Universal de Chicago lo pidieron en préstamo para la celebración (con retraso) del cuarto centenario del viaje de Colón, “ofrecieron enviar un buque de guerra a Dinamarca para recogerlo y un tren blindado para transportarlo a través de Estados Unidos, además de asegurarlo por un millón de dólares [por aquel entonces, el libro se custodiaba en Dinamarca]. Sin embargo, ni siquiera así los daneses quisieron correr el riesgo”.

¿Y la razón por la que los estadounidenses “querían recibirlo en préstamo”?

Getty Images Los vikingos exploraron las aguas del Atlántico norte y alcanzaron costas norteamericanas.

Porque el libro contiene “el relato del asentamiento nórdico en Groenlandia en el siglo X y, lo que es aún más sorprendente, la historia del descubrimiento y el intento de colonización de América del Norte por parte de los nórdicos pocos años después: cinco siglos antes de Colón”.

En 1960, se descubrió un campamento de tránsito nórdico en L’Anse aux Meadows, en Terranova (Canadá).

Y en 2021, unos investigadores que empleaban una nueva técnica para establecer fechas determinaron que los vikingos habían ocupado el lugar mil años antes.

Se cree que sirvió como campamento base para adentrarse en América del Norte.

“Este es el comienzo de una historia perdida: los siglos en que los europeos visitaron América en viajes cuyos registros solo quedaron escritos en el agua”, aseguró Robin Ellis en un episodio de 1997 de la serie documental de la BBC Timewatch.

Los nórdicos llegaron a Islandia alrededor del año 870 y a Groenlandia cien años más tarde.

Desde allí, solo había que cruzar 200 millas a través del estrecho de Davis para llegar a la isla de Baffin, en el actual Canadá, lugar al que llamaron Helluland: la tierra de las losas.

Según las sagas, siguieron la costa hacia el sur hasta Labrador —o Markland, la tierra de los bosques— y continuaron más al sur hasta lo que denominaron Vinland, la tierra de las vides.

“Las sagas no solo describen a estos hombres haciendo escala en un único lugar, sino deteniéndose en varios sitios”, comentó Emily Lethbridge, de la Universidad de Islandia, en el programa Timewatch en 2016.

“Y permanecieron allí durante varios años. Tenían todo un mundo nuevo por explorar”.

Erik el Rojo

Getty Images Se cree que Erik el Rojo habría llegado a Islandia hacia el año 960.

Las sagas cuentan que el colono más famoso, Erik el Rojo, llegó a Islandia hacia el año 960, después de que su padre fuera desterrado de Noruega por asesinato.

En el año 932, los islandeses habían establecido un parlamento: el Althing.

Se trataba de una asamblea de toda la nación al aire libre que se reunía cada verano durante dos semanas con fines legislativos y judiciales, y que tenía lugar en un entorno extraordinario: el interior de una desfiladero que formaba un anfiteatro natural impresionante.

“No es solo la acústica lo que hace especial a este lugar”, le dijo Lethbridge a la BBC. “Se trata de una falla geológica natural. Nos encontramos en el punto donde convergen las placas tectónicas norteamericana y euroasiática”.

Resulta que los primeros europeos en explorar Norteamérica situaron uno de sus parlamentos en un valle de rift situado entre ambos continentes.

En este parlamento —explicó Lethbridge—, “se dictaban sentencias de proscripción contra aquellos miembros de la sociedad que habían infringido todas las normas. Uno podía ir a cualquier otra parte, pero no podía pisar Islandia mientras durara la proscripción”.

¿Sabía Colón de la existencia de Vinlandia?

Getty Images Para cuando Cristobal Colón llegó a las Bahamas en 1492, los Vikingos llevaban casi 500 años viajando a las Américas.

“Tenemos muchísimas buenas razones para saber que, a lo largo de toda la Edad Media, se realizaron viajes entre las dos costas que hoy llamamos Groenlandia y Norteamérica”, declaró a Timewatch Kirsten Seaver, historiadora especializada en navegación medieval.

“Sabemos que, para el año 1480, intentaron navegar deliberadamente hacia Norteamérica —o hacia lo que ellos denominaban la isla de Brasil—. No debemos considerar este viaje como el primero que realizaron, sino como su primer intento de hacerlo directamente, sin pasar por Groenlandia, que era el punto de referencia habitual en la navegación”.

Seaver también citó un documento que sugería que el propio Colón estaba al tanto de tales viajes.

“En el invierno de 1497-1498, un inglés llamado John Day escribió a Cristóbal Colón para informarle sobre el exitoso viaje de John Cabot a Norteamérica en 1497. Y, entre muchas otras cosas, mencionó como algo sabido que —tal como Colón conocía— hombres de Bristol [en Inglaterra] llevaban ya muchos años realizando ese viaje hacia el norte”.

Cuando Colón llegó a las costas de las Bahamas en 1492, el lugar que los vikingos llamaban Vinland ya podría haber estado en su radar.

Incluso hay teorías de que Colón intentaba deliberadamente evitar una tierra que sabía que ya había sido descubierta por los europeos.

“Colón sabía tan bien como cualquier navegante hoy que si quieres viajar a través de océanos [en el hemisferio norte]… debes moverte hacia el norte, donde las latitudes son cortas, cruzar rápidamente y luego volver a bajar”, dijo McGhee a Timewatch.

“En lugar de eso, Colón tomó el camino más largo directamente a través del océano. Quizás estaba tratando de evitar Canadá. Quizás estaba tratando de evitar Vinlandia… que no era lo que estaba buscando. Creo que la intención de Colón era evitar América y por lo tanto tratar de llegar a las riquezas del Lejano Oriente”.

Entonces, si bien muchos ciudadanos estadounidenses conmemoran cada año el 12 de octubre, no deben olvidar todos los cruces del Atlántico que se produjeron antes.

*Esta es una adaptación al español de una historia publicada por BBC Culture. Si quieres leer la versión original, en inglés, haz clic aquí.