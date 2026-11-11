La histórica victoria de Scott Colom, el primer senador negro del conservador estado de Misisipi en más de 140 años

El demócrata Scott Colom ha ganado la elección al Senado de EE.UU. en Misisipi, una victoria sorprendente para su partido en un estado profundamente conservador que lleva décadas eligiendo a candidatos republicanos.

Con este triunfo, Colom se convierte en la primera persona negra de Misisipi elegida para el Senado de EE.UU. en más de 140 años.

Apenas unos miles de votos separaron a Colom de su rival republicana, la senadora Cindy Hyde-Smith.

El margen fue tan estrecho que el resultado no pudo confirmarse hasta más de una semana después de las elecciones de medio mandato, mientras las autoridades locales contaban todas las papeletas recibidas antes de la fecha límite.

Una victoria inesperada

Colom ganó con el 49,2 % de los votos, frente al 48,7 % de Hyde-Smith y el 2,1 % de un candidato independiente, según datos de la cadena CBS.

Con este resultado, los demócratas tienen una mayoría de 55 escaños en el Senado, a la espera de que se resuelva la reñida contienda en Alaska.

El triunfo de Colom también pone fin a una racha de victorias republicanas en Misisipi que se remontaba a 1982.

Reuters

Nadie esperaba que la contienda en Misisipi fuera tan ajustada, dado que Hyde-Smith buscaba la reelección en un estado en el que el presidente Donald Trump se impuso por más de 22 puntos porcentuales en las elecciones de 2024.

Sin embargo, los demócratas han cosechado una serie de victorias importantes en estas elecciones de mitad de mandato y han logrado el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.

El partido ha ganado escaños en el Senado en varios bastiones republicanos, entre ellos Texas, Carolina del Sur y Kansas.

Según los sondeos, esto se debe en gran medida al descontento de los votantes con la situación económica y la guerra en Irán durante el mandato del presidente Trump.

Su estrategia de campaña

Colom pareció beneficiarse del descontento con los republicanos en todo el país.

Según las encuestas a pie de urna, el rechazo de los votantes al Partido Republicano de Trump se debió en gran medida a los problemas económicos, atribuidos a los aranceles de su gobierno y a la guerra con Irán.

Colom, un fiscal local, aprovechó ese clima para subrayar el apoyo de su rival a los aranceles de Trump y la apodó “Cindy Precios Altos”.

El demócrata hizo una intensa campaña en la que visitó los 82 condados de Misisipi.

La campaña de Hyde-Smith acusó a Colom de ser una marioneta de George Soros, el multimillonario donante liberal cuya familia ha contribuido a financiar las campañas políticas del demócrata.

Sus oponentes criticaron a Hyde-Smith por sus escasas apariciones públicas.

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