La indignación en Nueva York por el caso del dominicano que recibió un disparo de ICE en su auto con su hijo de 5 años en el asiento trasero

Un hombre resultó herido de bala este jueves en Nueva York después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le disparara mientras estaba en su auto con su hijo de 5 años en el asiento trasero.

El incidente ocurrió alrededor de las cuatro de la tarde, hora local, en el barrio de Marble Hill, en el Bronx.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), del que depende ICE, confirmó que el agente descargó su arma cuando intentaba arrestar a un “inmigrante criminal ilegal”, sin ofrecer más detalles sobre lo que lo llevó a disparar.

El hombre, identificado después como Óscar Belgal, de 28 años, fue trasladado al hospital y está consciente, informó el DHS.

Según el comunicado del DHS, el migrante es originario de República Dominicana y tenía una condena previa por un robo de cuantía elevada y múltiples arrestos por agresión, robo, posesión de drogas y de armas.

Fue arrestado por la policía en Nueva York en diciembre de 2023 y liberado “unos días después”, informó el DHS.

El Departamento agregó que Belgal tendría vínculos con los Trinitarios, descritos por el Departamento de Justicia de EE.UU. como un grupo criminal transnacional.

El congresista Adriano Espaillat, quien representa al Bronx en la Cámara de Representantes, informó después que el menor se encuentra con su familia.

Este viernes el Departamento de Policía de Nueva York publicó en su cuenta de X un video captado por la cámara corporal de uno de los agentes que llegó a la escena en respuesta a las llamadas de emergencia.

Las imágenes muestran al hombre sentado en el suelo, con las manos esposadas a la espalda y hablando con los agentes.

Ante la indignación generada por el incidente entre los políticos locales y la ciudadanía, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que ICE no sabía que en el coche iba también un niño de cinco años.

“¿Saben quién sí lo sabía? Óscar. Él sabía que tenía a un niño y decidió acelerar y embestir dos vehículos cuando pareció dirigirse a los agentes”, dijo este viernes en una rueda de prensa. “Así que el clamor del público también debería ser para este criminal”.

Lo que se sabe del incidente

Mientras las autoridades investigan lo ocurrido, en una rueda de prensa ofrecida en el lugar del incidente el jueves por la noche, la comisionada de policía Jessica Tisch informó que el agente de ICE disparó su arma siete veces.

Según dijo, una cámara de vigilancia de la policía de Nueva York captó parte del incidente, pero no el tiroteo.

En el video, según explicó, se ve al carro retroceder y a un agente federal acercarse al lado del conductor con el arma desenfundada, seguido por un segundo agente.

“El vehículo luego comenzó a avanzar y salió del campo de visión de la cámara”, señaló Tisch.

También explicó que luego el auto fue hallado con marcas de balas en el parabrisas y la ventana trasera, y que también se halló un vehículo de ICE con daños en el panel delantero izquierdo y un panel inferior desprendido.

El número de emergencias 911 recibió dos llamadas por disparos, y se enviaron policías y bomberos al lugar, dijo Tisch.

“Increíblemente grave”

Getty Images El alcalde de Nueva York, el socialista demócrata Zohram Mamdani.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que el agente de ICE disparó “varias veces” contra un auto aun estando un menor en su interior, y describió el incidente como “inconcebible e increíblemente grave”.

El socialista demócrata agregó que le exigiría al presidente Donald Trump que ponga fin a las operaciones de la agencia en la ciudad.

“No me quedaré con los brazos cruzados mientras los agentes de ICE aterrorizan a nuestras comunidades”, escribió en la red social X el jueves por la noche.

“Saquemos a ICE de nuestros hospitales. Saquemos a ICE de nuestras calles. Alejemos a ICE de nuestros niños. Abolamos ICE”, continuó Mamdani, en un llamamiento que ya había hecho antes.

Y es que llegó a la alcaldía de Nueva York a principios de este año con la promesa de que protegería a las comunidades migrantes de la ciudad de la maquinaria de deportaciones masivas puesta en marcha por el gobierno de Donald Trump.

La BBC pidió al DHS una reacción ante estos comentarios, pero hasta el momento no obtuvimos respuesta.

Más tarde, hacia las 11 de la noche hora local, el alcalde acudió al lugar del incidente, donde se habían congregado decenas de manifestantes, e informó que había pasado las últimas dos horas hablando por teléfono con el presidente Trump y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Intentó sin éxito, según dijo, negociar con ellos para la puesta en libertad del arrestado.

“Las negociaciones no han tenido éxito. ICE ha subido al hombre a un vehículo y se lo ha llevado a toda prisa”, agregó.

Los abogados de Belgal informaron después a The New York Times que presentaron una solicitud de emergencia ante un tribunal federal para que su cliente sea liberado de la custodia de ICE.

De acuerdo a Paige Austin, abogado de la organización Make the Road New York, el dominicano fue trasladado a Nueva Jersey tras su detención.

Anadolu vía Getty Images Varios manifestantes se reunieron en el lugar del incidente para reclamar el fin de las operaciones de ICE.

Por su parte, la gobernadora de Nueva York, la también demócrata Kathy Hochul, informó en X que había hablado con el presidente Donald Trump sobre el tiroteo y que le había expresado su “indignación en nombre de los neoyorquinos”.

Hochul también pidió que se publiquen “de inmediato” las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes involucrados. “Cuando se utiliza la fuerza excesiva, debe haber rendición de cuentas”, agregó.

“Los neoyorquinos merecen saber exactamente qué ha ocurrido y por qué”, escribió en su cuenta en la red social.

Trump aún no ha comentado nada en público el incidente.

Pero el secretario Mullin acusó públicamente al alcalde Mamdani de “hipocresía” y de hacer “teatro político”, y arremetió contra las políticas de las jurisdicciones “santuario” que no permiten a los funcionarios locales colaborar con las autoridades federales en materia migratoria.

“ICE tiene ahora detenidos a 258 ilegales con cargos por asesinato solo en Nueva York. Estoy hablando con datos, mientras el alcalde habla en tono político. Sus palabras son peligrosas e incitan a la hostilidad”, subrayó este viernes Mullin.

Desde su llegada al poder, Mamdani ha rechazado abiertamente la agenda migratoria del gobierno de Trump. Sin embargo, voces de los sectores más progresistas lo han criticado por mantener con el presidente lo que consideran una relación cordial, al menos hasta ahora.

Getty Images El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, criticó con dureza las políticas de las ciudades “santuario”.

Primer caso en Nueva York

Aunque se han producido en EE.UU. otros tiroteos en los que se han visto involucrados agentes federales de inmigración, incluido el que acabó con la vida de la ciudadana estadounidense Reneé Good en enero en Mineápolis (Minnesota), este es el primer incidente de estas características que tiene lugar en la ciudad de Nueva York.

Como varias otras urbes del país conocidas como “ciudades santuario”, Nueva York, bastión demócrata, prohíbe a sus policías colaborar con las agencias federales en la implementación de las leyes migratorias.

El incidente ha desatado la indignación tanto de políticos locales como de la ciudadanía.

Un grupo de manifestantes se reunió en el lugar del tiroteo el jueves por la noche, al grito de “queremos justicia” y “ICE fuera de nuestras calles ahora”.