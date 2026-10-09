La indignación en Nueva York por el caso del dominicano que recibió un disparo de ICE en su auto con su hijo de 5 años en el asiento trasero

Un hombre resultó herido de bala este jueves en Nueva York después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le disparara mientras estaba en su auto con su hijo de 5 años en el asiento trasero.

El incidente ocurrió alrededor de las cuatro de la tarde, hora local, en el barrio de Marble Hill, en el Bronx.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), del que depende ICE, confirmó que el agente descargó su arma cuando intentaba arrestar a un “inmigrante criminal ilegal”, sin ofrecer más detalles sobre lo que lo llevó a disparar.

El hombre, identificado después como Óscar Belgal, de 28 años, fue trasladado al hospital y está consciente, informó el DHS.

Según el comunicado del DHS, el migrante es originario de República Dominicana y tenía una condena previa por un robo de cuantía elevada y múltiples arrestos por agresión, robo, posesión de drogas y de armas.

Fue arrestado por la policía en Nueva York en diciembre de 2023 y liberado “unos días después”, informó el DHS.

El Departamento agregó que Belgal tendría vínculos con los Trinitarios, descritos por el Departamento de Justicia de EE.UU. como un grupo criminal transnacional.

El congresista Adriano Espaillat, quien representa al Bronx en la Cámara de Representantes, informó después que el menor se encuentra con su familia.

“Increíblemente grave”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que el agente de ICE disparó “varias veces” contra un auto aun estando un menor en su interior, y describió el incidente como “inconcebible e increíblemente grave”.

El socialista demócrata agregó que le exigiría al presidente Donald Trump que ponga fin a las operaciones de la agencia en la ciudad.

“No me quedaré con los brazos cruzados mientras los agentes de ICE aterrorizan a nuestras comunidades”, escribió en la red social X el jueves por la noche.

“Saquemos a ICE de nuestros hospitales. Saquemos a ICE de nuestras calles. Alejemos a ICE de nuestros niños. Abolamos ICE”, continuó Mamdani, en un llamamiento que ya había hecho antes.

La BBC pidió al DHS una reacción ante estos comentarios, pero hasta el momento no obtuvimos respuesta.

Por su parte, la gobernadora de Nueva York, la también demócrata Kathy Hochul, informó en X que había hablado con el presidente Donald Trump sobre el tiroteo y que le había expresado su “indignación en nombre de los neoyorquinos”.

Hochul también pidió que se publiquen “de inmediato” las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes involucrados. “Cuando se utiliza la fuerza excesiva, debe haber rendición de cuentas”, agregó.

“Los neoyorquinos merecen saber exactamente qué ha ocurrido y por qué”, escribió en su cuenta en la red social.

Trump aún no comentado nada en público el incidente.

Anadolu vía Getty Images Varios manifestantes se reunieron en el lugar del incidente para reclamar el fin de las operaciones de ICE.

Primer caso en Nueva York

Aunque se han producido en EE.UU. otros tiroteos en los que se han visto involucrados agentes federales de inmigración, incluido el que acabó con la vida de la ciudadana estadounidense Reneé Good en enero en Mineápolis (Minnesota), este es el primer incidente de estas características que tiene lugar en la ciudad de Nueva York.

Como varias otras urbes del país conocidas como “ciudades santuario”, Nueva York, bastión demócrata, prohíbe a sus policías colaborar con las agencias federales en la implementación de las leyes migratorias.

El incidente ha desatado la indignación tanto de políticos locales como de la ciudadanía.

Un grupo de manifestantes se reunió en el lugar del tiroteo el jueves por la noche, al grito de “queremos justicia” y “ICE fuera de nuestras calles ahora”.