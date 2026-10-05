La investigación de la BBC que reveló cómo Putin está ampliando su residencia en el mar Negro que apenas visita

Las batallas legales, las imágenes satelitales y los anuncios de empleo que ofrecen a los constructores alojamiento junto a la piscina, comidas gratis y dinero en efectivo han puesto al descubierto una expansión masiva de la residencia oficial del presidente ruso Vladimir Putin a orillas del mar Negro.

La dacha estatal en Bocharov Ruchey, Sochi, ha sido utilizada por Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev y, tras el colapso de la Unión Soviética, por Boris Yeltsin. Putin se alojó por primera vez en la residencia antes de su primera investidura, en mayo de 2000, y ha recibido allí con frecuencia a líderes extranjeros.

En 2008, se convirtió en residencia presidencial oficial, lo que significa que el jefe de Estado puede “alojarse, trabajar, vivir y desempeñar todas sus funciones, incluida la de comandante supremo en jefe” allí, según Vladimir Kozhin, jefe del Departamento de Gestión de Propiedades Presidenciales de la Federación Rusa.

Según el Financial Times, Putin visitó Sochi 24 veces en 2021, el año anterior a la invasión rusa a gran escala de Ucrania, pero solo dos veces en 2024 y 2025. La drástica reducción de los viajes de Putin al mar Negro coincidió con el creciente alcance de los drones ucranianos a la costa.

Pero ahora, en lugar de abandonar Bocharov Ruchey, según revela la investigación de BBC News Rusia, el Estado la está reconstruyendo desde cero, a una escala mucho mayor y con medidas de seguridad mucho más estrictas.

Lo que revelan las imágenes satelitales

Las obras de demolición comenzaron en 2024, sin previo aviso por parte de las autoridades. Para septiembre de 2025, ya había aparecido una gran fosa de excavación en el lugar.

Este año, el Servicio Federal de Seguridad (FSO) de Rusia decidió reforzar aún más la protección de Bocharov Ruchey y establecer una zona de seguridad de más de tres kilómetros cuadrados alrededor de la residencia.

Y para el otoño de 2026, los tejados de varios edificios nuevos de gran tamaño, que ocupaban una superficie significativamente mayor que la de la residencia anterior, ya podían observarse en imágenes satelitales analizadas por BBC News Rusia.

Sin embargo, no todo el complejo original ha sido demolido. El edificio Bocharov Ruchey-2, construido para los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014, permanece intacto. Y Putin continúa recibiendo allí a invitados de alto rango, entre ellos, en 2024, al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi.

Las autoridades aún no han hecho ningún anuncio sobre la nueva construcción, pero la investigación de BBC News Rusia ha desenterrado un revelador rastro documental.

En un fallo judicial sobre una disputa entre contratistas, BBC News Rusia descubrió una referencia a un contrato de un programa estatal de adquisiciones de defensa con el código número 2327202903572000000000000.

La información sobre dichos contratos es restringida, pero el número de código revela varios detalles importantes.

Los primeros cuatro dígitos indican el año en que se firmó el contrato y su fecha de vencimiento: 2023 y 2027. Los tres dígitos siguientes, 202, son el código de la FSO, la autoridad contratante.

Tras acceder a varias sentencias judiciales adicionales sobre disputas con subcontratistas que trabajan en Bocharov Ruchey, BBC News Rusia ha podido determinar que el contratista general de la construcción es TSI Group, registrado en la Crimea anexionada.

Una de sus disputas fue con el instituto de diseño Voenmorproekt-30 de Sebastopol, que sufrió retrasos a los pocos meses de comenzar la construcción, a principios de 2025.

También se detectaron irregularidades en la construcción de los muros de la “casa principal”, adjudicada a una empresa de Orenburg.

BBC

“La instalación es estratégica”

BBC News Rusia también descubrió anuncios de empleo para constructores, incluidos albañiles, herreros y especialistas en hormigón, en redes sociales y servicios de contratación, algunos de los cuales mencionaban a Bocharov Ruchey.

“Se está construyendo una residencia”, decía uno de los mensajes. “Control de acceso: Bocharov Ruchey”. Otro advertía: “La instalación es estratégica”.

Uno de estos anuncios, de enero de 2025, decía que se necesitaban urgentemente constructores para un edificio de dos plantas “en un terreno de acceso restringido que requería pases” en Sochi, y ofrecía pagos en efectivo.

Otro informe, de finales de año, hacía referencia a un edificio de cuatro plantas en una instalación con controles de acceso y verificación de pasaportes.

Kremlin Putin (derecha) se ejercita en su gimnasio privado en Bocharov Ruchey, en 2015, con su entonces primer ministro, Dmitry Medvedev.

Inicialmente, solo podían postularse ciudadanos rusos sin antecedentes penales. “Se requieren verificaciones de antecedentes”, decía uno de los anuncios.

Pero con el tiempo, los requisitos se volvieron menos estrictos, y también se invitó a presentar solicitudes a ciudadanos bielorrusos, kazajos y kirguises. Se les ofreció alojamiento, por ejemplo, “en un albergue con piscina” o apartamentos, tres comidas al día, herramientas gratuitas y ropa de trabajo.

Se dio preferencia a los equipos completos “con su propio ingeniero y capataz”, pero también se aceptaron trabajadores autónomos por turnos.

“La supervisión técnica no es estricta”, decía uno de los anuncios. “Los servicios de seguridad interna rusos controlan los flujos de efectivo, por lo que todo es justo y transparente”.

Para 2026, la obra ya buscaba trabajadores para realizar trabajos de interior, incluyendo la instalación de luminarias, fontanería y puertas.

“Tenemos volúmenes muy grandes, necesitamos mucha gente, pero tienen que ser especialistas”, escribió un reclutador, advirtiendo que las instalaciones estaban “cerradas” y que todos los empleados estaban sujetos a controles de seguridad.

Minstroy RF El ministro de Construcción, Irek Faizullin (izquierda), y Alexei Fomenko, de TSI, conversan sobre la reconstrucción del centro infantil internacional Artek.

Otras obras

TSI y el grupo afiliado Transstroiinvest tienen amplia experiencia en proyectos de construcción relacionados con el gobierno y la seguridad.

Antes de Bocharov Ruchey, Transstroiinvest ya había construido otra residencia para Putin.

En 2019, el medio de investigación independiente ruso Project informó que la empresa había participado en la construcción de una residencia estatal en la localidad de Oliva, en la costa sur de la Crimea anexionada, en el emplazamiento de las antiguas dachas estatales que utilizaban la élite del partido soviético y, posteriormente, los altos cargos de Ucrania.

BBC News Rusia ha descubierto ahora sentencias judiciales que lo confirman, junto con documentos judiciales que se refieren a la instalación como una “residencia presidencial”.

Transstroiinvest continúa trabajando en los territorios ocupados de Ucrania, restaurando, por ejemplo, Pobeda, el cine más antiguo de Mariúpol, ocupado por Rusia en 2022.

Y entre 2022 y 2025, TSI se adjudicó 54 contratos, por un valor aproximado de US$330 millones, según el registro estatal de contratos, para la reconstrucción del centro infantil internacional Artek, en la Crimea ocupada.

BBC News Rusia envió preguntas sobre la construcción en Bocharov Ruchey a representantes de Transstroiinvest, entre ellos el promotor inmobiliario Alexei Fomenko, de 47 años, considerado beneficiario de TSI, el socio de Putin Arkady Rotenberg, con quien Fomenko ha sido vinculado, y el portavoz presidencial Dmitry Peskov, pero no recibió respuesta.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.