La jurista sudafricana Navi Pillay gana el premio Nobel de la Paz 2026

Navi Pillay, ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2026.

El Comité Noruego del Nobel señaló que la jurista sudafricana recibió el premio “por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional”.

“Existe un hilo conductor común que va desde su trabajo inicial en defensa de Nelson Mandela y de otras personas que se opusieron al apartheid hasta su labor como jueza en algunos de los casos judiciales internacionales clave de nuestro tiempo”, señaló Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel.

Frydnes afirmó que Pillay ha exigido responsabilidades a los Estados y a sus líderes, y ha dado esperanza a las víctimas.

Advirtió que el derecho internacional está sometido a una enorme presión y que cada vez gana más terreno lo que describió como una “política de poder”.

“Cuando la fuerza se impone a la razón, socava la estabilidad”, añadió.

Frydnes describió el compromiso de Pillay con la justicia y la dignidad humana como una fuente de esperanza e inspiración para quienes buscan construir un mundo más pacífico.

Pillay fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014.

El premio este año asciende a 12 millones de coronas suecas (aproximadamente US$1,3 millones).

La ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz está prevista para el 10 de diciembre en Oslo, Noruega, aniversario de la muerte del industrial sueco Alfred Nobel, fundador de estos galardones.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, recibió el premio en 2025 por su lucha por lograr una transición democrática en Venezuela.

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