La justicia le ordena a Trump responder preguntas bajo juramento en su demanda contra la BBC

Una jueza estadounidense le ordenó este jueves al presidente Donald Trump que responda bajo juramento a las preguntas formuladas en su demanda por difamación contra la BBC antes del 11 de diciembre.

Trump demandó a la BBC por un episodio del programa periodístico Panorama que editó y unió dos secciones diferentes de un discurso que pronunció antes de los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos en 2021.

“Aún no hemos podido tomar declaración al demandante”, dijo en el tribunal Charles Tobin, un abogado que representa a la BBC, a falta de dos meses para que finalice el período de presentación de pruebas.

En esa instancia, ambas partes están legalmente obligadas a intercambiar información sobre su caso.

Trump canceló una declaración que iba a efectuar el 16 de octubre y alegó “asuntos de importancia nacional” mientras hacía campaña en Georgia para las elecciones de medio mandato.

En el derecho estadounidense, una declaración es una manifestación realizada fuera del tribunal, bajo juramento y en respuesta a preguntas, que queda registrada para su uso en procedimientos posteriores.

La jueza del caso, Enjoliqué Lett, dijo que Trump debe comparecer para la declaración antes del 11 de diciembre, a menos que se extienda el período de presentación de pruebas.

La semana pasada, los abogados le solicitaron a Lett que obligara a Trump a prestar declaración después de que la última reunión programada fuera cancelada.

Ese día, Trump asistió a un acto de campaña para las elecciones de mitad de mandato en Dalton, Georgia, y a una recaudación de fondos en su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida.

In Pictures vía Getty Images Trump demandó a la BBC por un episodio de un programa periodístico de televisión que emitió en octubre de 2024, nueve días antes de las elecciones en EE.UU.

En un documento presentado por separado este miércoles, los abogados de Trump dijeron que el presidente podría comparecer para la entrevista entre el 11 y el 22 de enero del próximo año, y afirmaron que la BBC está “equivocada al señalar que el presidente Trump está evitando su declaración en este caso”.

La demanda contra la BBC

La demanda de Trump, presentada en Florida, acusa a la BBC de haber manipulado “intencionadamente, con malicia y de forma engañosa” el discurso que pronunció frente al Capitolio el 6 de enero de 2021.

La BBC pidió disculpas por el error y admitió que la emisión dio “la impresión errónea de que el presidente Trump hizo un llamamiento directo a la violencia”.

El medio británico le pidió al tribunal que desestime la demanda, bajo el argumento de que el programa no cumple con los criterios legales para ser considerado difamación y que no estaba disponible para ver en EE.UU.

Los abogados de Trump admitieron en julio que no tienen pruebas de que el documental estuviera disponible en EE.UU. a través del servicio de suscripción BritBox de la BBC, como alegaron inicialmente, ni en la página web de la BBC, el servicio BBC Select o a través de las cadenas de televisión estadounidenses.

Finalmente, Trump accedió a retirar la demanda contra BBC Studios, brazo comercial de la corporación de medios británica, después de que la BBC argumentara que “no tuvo ningún papel en la creación o producción del documental”.

Por lo general, este tipo de declaraciones se realizan en el despacho de un abogado, en lugar de una sala de audiencias, sin la presencia física de un juez.

Las declaraciones tienen validez legal y se realizan bajo juramento.

Un taquígrafo judicial las registra textualmente, y las transcripciones pueden utilizarse posteriormente como prueba durante los juicios.

En los casos de difamación, los abogados de ambas partes suelen estar presentes en las declaraciones juradas.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.