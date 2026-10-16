La madre que fue condenada por dejar que su hijo de 5 años paseara solo

Una madre fue condenada por un cargo de abuso infantil luego de haber permitido que su hijo de 5 años caminara solo por las calles de la urbanización donde viven en Virginia, EE.UU.

Karyann Parkinson, de 36 años, autorizó a su hijo Samuel para que caminara solo unos 800 metros hasta un estanque cercano para recoger plumas de ganso.

“Le di permiso para ir”, contó Parkinson a CBS News, socio en Estados Unidos de la BBC. “Le dije: ‘Ve allí y vuelve enseguida'”.

Parkinson vive junto a su esposo y cinco hijos en Ford’s Colony, un complejo residencial cerrado y custodiado con vigilancia privada en la ciudad de Williamsburg.

Uno de los guardias de seguridad se topó con Samuel cuando se dirigía al estanque y lo acompañó de regreso a casa.

“El guardia de seguridad dijo: ‘Bueno, no permitimos que los niños estén solos por el vecindario'”, contó Parkinson. “Y yo respondí: ‘¿Eso figura en el reglamento de la asociación de propietarios? Porque realmente no creo que vaya contra las normas'”, dijo al recordar la conversación.

“Él contestó: ‘Bueno, si no va contra las normas, entonces va contra la ley. Y voy a llamar a la policía'”, explicó Parkinson al reconstruir lo ocurrido.

La policía y los servicios de protección de menores visitaron la casa de la familia para verificar las condiciones en las que vivían.

“Esperábamos que, en cuanto el caso llegara a manos de un fiscal que lo examinara realmente y a un juez, todo esto se resolviera”, comentó Parkinson a CBS.

Sin embargo, la madre fue acusada y condenada por el delito de contribuir a la delincuencia de un menor de edad, durante un juicio que se celebró el pasado 21 de agosto.

La madre recibió una condena de seis meses, que fue suspendida por lo que permanecerá en libertad. Sin embargo, su nombre figurará durante siete años en el registro de abuso y negligencia infantil de Virginia.

Como consecuencia de esta condena, no podrá ofrecerse para hacer trabajo voluntario en la escuela de Samuel hasta que curse el sexto grado.

BBC Karyann Parkinson tiene 36 años y es madre de 5 hijos.

La independencia de los niños

El caso de Karyann Parkinson y su hijo desencadenó un debate sobre la autonomía de los niños.

Virginia es uno de los 13 estados del país que dispone de una ley de independencia infantil razonable, diseñada para evitar que las autoridades cuestionen cada decisión que toman los padres.

“Creo que lo ideal sería conversar, ver que el niño se muestra seguro y capaz, y dejarlo ahí”, añadió Parkinson. “No deberíamos interferir con los niños si parece que todo va bien”.

“¿Cómo es una infancia independiente? No creo que la gente tenga una idea clara de ello”, dijo Parkinson en un entrevista con NPR, la radio pública de Estados Unidos.

“Cuando se topan con ella, les resulta alarmante porque no estamos acostumbrados”.

“En los últimos 30 años hemos ido recluyendo a los niños en espacios cerrados”, añadió.

“Nuestra sociedad necesita una especie de ‘terapia de exposición’ para darse cuenta de que los niños son, en realidad, más capaces de lo que nos hemos acostumbrado a pensar”.

Parkinson anunció que apelará la condena, en un proceso que se espera que tenga lugar en enero.

“Ha sido increíble recibir tantos mensajes de muchas madres que cuentan que les ha pasado algo parecido”, dijo.