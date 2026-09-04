La ONU aprueba un nuevo mapamundi que refleja el tamaño real de África

La Asamblea General de la ONU votó este viernes a favor de sustituir el mapamundi tradicional por uno que refleje con mayor precisión el tamaño de África.

La resolución “Corregir el mapa”, patrocinada por Togo y respaldada por los miembros de la Unión Africana (UA), fue aprobada con el apoyo de 164 naciones.

Estados Unidos fue el único país que votó en contra, y hubo seis abstenciones (Estonia, Georgia, Lituania, Moldavia, Serbia y Ucrania).

La votación de la ONU no es vinculante, pero supondrá cambios en los mapas utilizados por las instituciones de todo el mundo.

El mapa de Mercator, de uso común desde el siglo XVI, ha sido objeto de críticas porque muestra a África con un tamaño similar al de Groenlandia, a pesar de que es 14 veces más grande.

Los críticos afirman que esto conlleva a que se minimicen las necesidades y el potencial de desarrollo de los países cercanos al ecuador.

El mapa de Mercator fue diseñado en 1569 por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator para ayudar a los exploradores europeos a navegar por todo el mundo.

La distorsión de su mapa se debe a que es imposible representar con precisión la superficie de un globo terráqueo en un gráfico bidimensional.

Siempre que se dibuja un mapa del mundo, es necesario llegar a acuerdos.

El mapa de Mercator muestra la curvatura de la Tierra haciendo que los países cercanos al ecuador parezcan más pequeños de lo que son, mientras que los países más cercanos a los polos aparecen más grandes.

En un intento por corregir esto, un equipo de cartógrafos creó en 2018 un mapa de áreas iguales al que llamaron Equal Earth (Tierra Equitativa).

En febrero, los 54 estados miembros de la UA lo adoptaron y dijeron que “representa con mayor precisión el tamaño de todos los continentes, en particular el de África”.

Como expresó la campaña en redes #CorrectTheMap (corrijan el mapa), “se podría meter a Estados Unidos, China, India, Japón, México y gran parte de Europa dentro de África y aún sobraría tierra”.

Previo a la votación de este viernes, el ministro de Asuntos Exteriores de Togo, Robert Dussey, declaró a Reuters que “un mundo justo comienza con un mapa justo”.

“Un mapa nunca es neutral. Moldea las percepciones e influye en cómo se entiende el lugar de los pueblos y los continentes en el mundo”, había dicho anteriormente en una sesión informativa de la ONU.

“Un acto de verdad”

Dussey contaba con el respaldo del ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, quien afirmó que la cancillería dejaría de utilizar el mapa de Mercator.

“Cambiar el mapa obviamente no cambia el mundo. Pero corregir una representación que lo distorsiona ya es un acto de verdad”, dijo.

En cambio, la representante de EE.UU. ante la ONU, Yaryna Ferencevych, sostuvo que la resolución se burlaba del trabajo y el propósito de la Asamblea General de Naciones Unidas.

“En lugar de centrarse en los problemas reales de la paz internacional, la prosperidad o las buenas relaciones, este organismo está debatiendo proyectos cartográficos del siglo XVI y su papel en la promoción de reparaciones y la ‘justicia cognitiva'”, afirmó.

EE.UU. ya se había mostrado crítico en marzo cuando se adoptó una resolución que declaraba la trata transatlántica de esclavos como “el crimen más grave contra la humanidad”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.