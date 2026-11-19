La Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que Myanmar cometió un genocidio contra el grupo rohingya en el norte del estado de Rakáin.
El histórico veredicto se alcanzó tras nueve votos a favor y seis en contra.
También por nueve votos contra seis, el tribunal culpó a Myanmar de haber incumplido su obligación de prevenir el genocidio cometido por particulares en colaboración con sus fuerzas de seguridad.
Sin embargo, y por 14 votos contra uno, la corte consideró que las autoridades del país no incitaron públicamente al genocidio, que era otro cargo que pesaba sobre la junta militar.
Entre las primeras reacciones, Human Rights Watch señaló que el fallo de la CIJ constituye un “reconocimiento largamente esperado del sufrimiento que los rohingyas han padecido a manos del Ejército de Myanmar”.
María Elena Vignoli, asesora jurídica en materia de Justicia Internacional, indicó por su parte que “la sentencia sienta, además, un precedente importante para las víctimas de genocidio y otros crímenes graves en todo el mundo, en su propia búsqueda de justicia”.
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