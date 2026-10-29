La oposición condena a Netanyahu por acusar a Qatar de interferir en las elecciones de Israel a favor de los partidos árabes

El principal líder de la oposición israelí, Gadi Eisenkot, y los dirigentes de los partidos árabes han denunciado al primer ministro Benjamin Netanyahu por alegar injerencia extranjera tras las elecciones en las que su coalición perdió la mayoría.

El partido Likud de Netanyahu acusó a los partidos israelíes árabes de “robar” las elecciones.

El Shin Bet, la agencia de seguridad nacional, investiga si recibieron financiación ilegal de Qatar y Turquía.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar negó las acusaciones, que calificó de “ridículas y peligrosas”, y acusó a los políticos israelíes de realizar una campaña de desinformación contra Doha.

Los resultados finales confirmaron que ni el bloque de Netanyahu ni el de la oposición judía consiguieron la mayoría en el Parlamento.

Los dos bloques políticos árabes, la Lista Conjunta y la Lista Árabe Unida (Ra’am), desafiaron las expectativas al obtener un récord de 19 escaños en la Knéset de 120 escaños tras un aumento significativo de la participación de los votantes árabes.

Eso los posiciona como potenciales actores claves en la formación de un nuevo gobierno, luego de que el bloque de Netanyahu obtuviera 53 escaños y el bloque de su rival Gadi Eisenkot lograra 48.

Este jueves, el Likud alegó que los electores fueron “sobornados” para votar por partidos árabes, después de que el jefe de la Comisión Electoral Central (CEC) pidiera al servicio de seguridad Shin Bet que investigara “graves sospechas” de injerencia extranjera.

Ambos bloques árabes rechazaron enérgicamente la afirmación. La alianza Lista Conjunta, que obtuvo el mayor número de escaños, dijo que el señalamiento carece de fundamento.

Los críticos de Netanyahu ven esta disputa como un intento de deslegitimar a los partidos árabes, haciendo así políticamente imposible que Eisenkot una fuerzas con ellos, que actualmente es la única vía de acceso al poder para su bloque.

EPA Los partidos liderados por árabes, incluida la Lista Conjunta encabezada por Yousef Jabareen (C), obtuvieron un récord de 19 escaños y podrían desempeñar un papel decisivo en la formación del gobierno.

Integridad electoral

Los medios israelíes informaron que la Comisión Electoral Central recibió una denuncia que dice que Qatar proporcionó fondos destinados a aumentar la participación electoral en las comunidades árabes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores qataría negó categóricamente dichas acusaciones.

Netanyahu y su partido Likud presentaron esas acusaciones como un “terremoto político” y un “ataque a la democracia”, destinado a derrocar a su gobierno de derecha.

Sin embargo, el Shin Bet aclaró posteriormente que su investigación no implicaba a toda una comunidad que votó legalmente, mientras que el director general interino de la CEC, Dean Livne, dijo que “no hay fundamento para las acusaciones de violaciones sistemáticas de la integridad electoral”.

Eisenkot, quien fue informado sobre la investigación, dijo que “es demasiado pronto para determinar qué sucedió, o si sucedió algo”, y acusó a Netanyahu de emprender “una campaña orquestada y organizada para deslegitimar los resultados de las elecciones”.

El presidente de Balad, Sami Abu Shehadeh, que forma parte de la Lista Conjunta árabe, desestimó la acusación y dijo: “El bando perdedor está inventando una calumnia racista y pidiendo a los organismos de seguridad que usen la fuerza para anular los resultados de las elecciones”.

Los ataques de Netanyahu contra los votantes y partidos árabes se han prolongado durante días.

Gran parte de la jornada electoral del pasado martes la dedicó a publicar en redes sociales que la alta participación árabe era una “emergencia” y una “cuestión de vida o muerte” para la derecha israelí.

También compartió imágenes generadas por IA de votantes árabes en los colegios electorales, en un intento por animar a la derecha a salir a votar.

Getty Images Mansour Abbas, líder de la Lista Árabe Unida (Ra’am), participó en la coalición de oposición que en 2021 logró sacar a Netanyahu del poder.

Los israelíes árabes, muchos de los cuales se autodenominan ciudadanos palestinos de Israel, constituyen aproximadamente una quinta parte de la población del país.

Durante años, muchos boicotearon las elecciones israelíes, argumentando que votar legitimaría un sistema que, según ellos, los trata como ciudadanos de segunda clase.

Pero su participación el martes estuvo motivada por el deseo de derrocar a la coalición gobernante más derechista de la historia de Israel, liderada por Netanyahu.

Los resultados finales ofrecen solo tres opciones plausibles para la formación de un gobierno: un gobierno de unidad nacional que incluya a Netanyahu y Eisenkot, una coalición de derecha que incluya a Netanyahu y a disidentes del bloque de Eisenkot, o un gobierno liderado por Eisenkot con el apoyo de los partidos árabes.

Eisenkot y todos los miembros de su bloque, salvo uno, se negaron anteriormente a formar gobierno con los partidos árabes, pero en los últimos días han circulado rumores de que aún podría alcanzarse un acuerdo.

Una encuesta rápida realizada por la Universidad Hebrea mostró que la opción más popular para los votantes de todos los partidos del bloque de la oposición es que Eisenkot forme un gobierno minoritario con Ra’am, con el apoyo externo de la Lista Conjunta.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.