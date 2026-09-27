La policía antiterrorista británica investiga un “incidente grave” cerca de una base aérea que utiliza el ejército de Estados Unidos

La policía antiterrorista británica declaró este domingo un “incidente grave” después de que varios hombres fueran detenidos como sospechosos de delitos relacionados con explosivos cerca de una base de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido (RAF, por sus siglas en inglés), que también es utilizada por el ejército de Estados Unidos en sus operaciones contra Irán.

Las detenciones se produjeron cerca de la base aérea de Fairford, a unos 120 kilómetros al noroeste de Londres. Tras ellas, equipos de artificieros fueron desplegados en el cercano pueblo de Whelford, donde varios vecinos tuvieron que ser evacuados.

Las autoridades no informaron de la identidad de los detenidos y las circunstancias en las que se produjo su captura.

“No sería adecuado hacer más comentarios mientras las investigaciones siguen en curso”, declaró un portavoz del gobierno.

Sin embargo, desde el gobierno aseguran que la situación se encuentra “bajo control”.

“Podemos estar tranquilos sabiendo que se está gestionando la situación. Esa es precisamente la razón por la que nuestros equipos de respuesta a emergencias y nuestras Fuerzas Armadas están de guardia las 24 horas del día, los siete días de la semana”, escribió en X el ministro británico de Defensa, Wes Streeting.

No obstante, el Departamento de Defensa de EE.UU. dijo que elevó el nivel de alerta a “Charlie” en la base aérea de Lakenheath, situada a unos 230 kilómetros de donde ocurrieron los hechos y donde también opera personal militar estadounidense.

¿Qué significa una alerta Charlie? Que “se ha producido un incidente o se ha recibido información que indica que es probable que ocurra algún tipo de acto terrorista dirigido contra el personal o las instalaciones”, explicaron las autoridades militares estadounidenses.

Uno de los vecinos evacuados contó a la BBC que se enteró del incidente después de ver anoche “unos mensajes en el grupo del pueblo”.

El hombre, que solo se identificó como Jason, explicó que escuchó un helicóptero, pero se acostó como de costumbre antes de que unos agentes de policía llamaran a la puerta de su casa para evacuarlo.

“Todo sucedió muy rápido”

“Todo sucedió muy rápido. Simplemente recogimos nuestras cosas y vinimos aquí”, dijo desde el centro deportivo donde a guardaba poder regresar a su casa.

Por su parte, Julian Tudsbery, otro vecino evacuado, aseguró que todo comenzó después de que aparecieran en la zona “tres camionetas sospechosas”.

“Llegaron estas tres camionetas al centro del pueblo y un vecino las denunció de inmediato a la policía”, relató.

De acuerdo con el diario londinense The Guardian, la operación policial no se basó en información de los servicios de inteligencia, lo que sugiere que los investigadores no tenían conocimiento previo de ningún posible complot contra la base.

Getty Images Numerosos policías, bomberos y paramédicos fueron trasladados a los alrededores de la base de Fairford.

Qué hay en Fairford

La base de Fairford ha sido utilizada por el ejército de EE.UU. desde hace décadas. Durante la Guerra Fría, sus instalaciones acogieron al Mando Aéreo Estratégico de la Fuerza Aérea estadounidense y, posteriormente, desempeñaron un papel clave en la primera Guerra del Golfo, en 1991.

También durante la invasión de Irak de 2003, Washington desplegó allí sus bombarderos estratégicos B-52, recordó la reportera de la BBC Sammy Jenkins.

Y en marzo pasado, el entonces primer ministro británico, Keir Starmer, autorizó a EE.UU. a utilizar la base para que sus aviones pudieran lanzar ataques contra instalaciones misilísticas iraníes.

Desde entonces, aeronaves como los bombarderos B-52 y B-1B han despegado de la instalación cargados con potentes bombas capaces de destruir búnkeres e instalaciones subterráneas.

En los últimos meses, la base de Fairford ha sido escenario de protestas ciudadanas en contra de la decisión del gobierno británico de permitir que EE.UU. la utilice como centro de operaciones para sus ataques contra las fuerzas del régimen de los ayatolás.