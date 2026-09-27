La policía británica arresta a 5 sospechosos de preparar un atentado terrorista cerca de una base aérea utilizada por el ejército de EE.UU.

La policía británica arrestó a cinco hombres sospechosos de delitos relacionados con el terrorismo tras interceptarlos cerca de una base de la Real Fuerza Aérea de Reino Unido (RAF, por sus siglas en inglés), donde presuntamente portaban explosivos. La instalación también es utilizada por el ejército de Estados Unidos en sus operaciones contra Irán.

Las detenciones se produjeron cerca de la base aérea de Fairford, a unos 120 kilómetros al noroeste de Londres. Tras ellas, equipos de artificieros fueron desplegados en el cercano pueblo de Whelford, donde al menos 85 familias tuvieron que ser evacuadas.

Imágenes tomadas desde un helicóptero mostraban a expertos antiexplosivos y a un robot en los alrededores de la localidad inglesa.

Las autoridades no han informado la identidad ni la nacionalidad de los cinco detenidos.

El subjefe de la Policía de Gloucestershire, comisario Richard Ocone, solamente confirmó que los sujetos permanecen bajo custodia.

Consultado sobre si el suceso se podía considerar un ataque terrorista, el oficial se limitó a decir que “se sigue trabajando para determinar todas las circunstancias del incidente”.

Sin embargo, minutos después la policía antiterrorista afirmó que los detenidos son “sospechosos de preparar un acto terrorista”.

Por su parte, desde el gobierno británico aseguraron que la situación se encuentra “bajo control”.

“Podemos estar tranquilos sabiendo que se está gestionando la situación. Esa es precisamente la razón por la que nuestros equipos de respuesta a emergencias y nuestras Fuerzas Armadas están de guardia las 24 horas del día, los siete días de la semana”, escribió en X el ministro británico de Defensa, Wes Streeting.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, también se refirió al incidente y aseguró que los sospechosos “pretendían causar graves daños”.

“Los teníamos bajo investigación. Pretendían causar graves daños a nuestra fortaleza, y la colaboración con los británicos funcionó de maravilla”, aseveró.

“Puede que fuera Scotland Yard (Policía Metropolitana de Londres), no lo sé. Colaboramos con muchos de ellos. Los teníamos bajo vigilancia desde hacía mucho tiempo y los hemos detenido”, agregó.

Trump, quien en los últimos meses ha cuestionado en varias oportunidades a su aliado británico, calificó de “fantástica” la actuación de las autoridades de Reino Unido en este caso.

“La colaboración con Reino Unido fue un trabajo increíble”, dijo.

Getty Images La base de Fairford viene siendo utilizada por EE.UU. para lanzar sus ataques contra Irán.

“Todo sucedió muy rápido”

Uno de los vecinos evacuados contó a la BBC que se enteró del incidente después de ver anoche “unos mensajes en el grupo del pueblo”.

El hombre, que solo se identificó como Jason, explicó que escuchó un helicóptero, pero se acostó como de costumbre antes de que unos agentes de policía llamaran a la puerta de su casa para evacuarlo.

“Todo sucedió muy rápido. Simplemente recogimos nuestras cosas y vinimos aquí”, dijo desde el centro deportivo donde a guardaba poder regresar a su casa.

Un relato similar ofreció a la BBC otra residente desalojada.

“Estábamos dormidos y (los policías) no paraban de dar golpes en la puerta”, narró una mujer identificada como Jo, quien indicó que los uniformados no se marcharon hasta que vieron a ella y a su familia salir de la casa.

“Ni siquiera me lavé los dientes ni nada”, dijo.

Por su parte, Julian Tudsbery, otro vecino evacuado, aseguró que todo comenzó después de que aparecieran en la zona “tres camionetas sospechosas”.

“Llegaron estas tres camionetas al centro del pueblo y un vecino las denunció de inmediato a la policía”, relató.

Getty Images Numerosos policías, bomberos y paramédicos fueron trasladados a los alrededores de la base de Fairford.

El comisario Ocone confirmó que una llamada telefónica de un vecino fue la que puso en marcha el operativo que permitió aprehender a los cinco sujetos.

La llamada se produjo poco después de la medianoche de sábado para domingo.

Pasado el mediodía, las autoridades policiales habrían establecido un perimetro de seguridad de 400 metros entre la base y el pueblo.

En horas de la tarde, las autoridades del Distrito de Cotswold, donde se encuentra el recinto militar y Whelford, admitieron que los vecinos desalojados tendrían que pasar la noche fuera de sus hogares, ya que las labores de investigación y búsqueda de explosivos aún no habían concluido.

PA Media En los últimos meses, las inmediaciones de la base de Fairford ha sido escenario de protestas de ciudadanos que se oponen a su uso en contra de Irán.

¿Qué hay en Fairford?

La base de Fairford ha sido utilizada por el ejército de EE.UU. desde hace décadas. Durante la Guerra Fría, sus instalaciones acogieron al Mando Aéreo Estratégico de la Fuerza Aérea estadounidense y, posteriormente, desempeñaron un papel clave en la primera Guerra del Golfo, en 1991.

También durante la invasión de Irak de 2003, Washington desplegó allí sus bombarderos estratégicos B-52, recordó la reportera de la BBC Sammy Jenkins.

Y en marzo pasado, el entonces primer ministro británico, Keir Starmer, autorizó a EE.UU. a utilizar la base para que sus aviones pudieran lanzar ataques contra instalaciones misilísticas iraníes.

Desde entonces, aeronaves como los bombarderos B-52 y B-1 Lancer han despegado de la instalación cargados con potentes bombas capaces de destruir búnkeres e instalaciones subterráneas.

En los últimos meses, la base de Fairford ha sido escenario de protestas de ciudadanos que rechazan la decisión del gobierno británico de permitir que EE.UU. la utilice como centro de operaciones para sus ataques contra las fuerzas del régimen de los ayatolás.

Aunque las autoridades británicas dieron por controlada la situación, un portavoz de la Fuerza Aérea de EE.UU. en Fairford aseguró que su personal en la instalación “permanece en alerta y tomarán las medidas oportunas para garantizar la seguridad de nuestros militares, civiles, contratistas y sus familias”.

Por su parte, el Departamento de Defensa de EE.UU. dijo que elevó el nivel de alerta a “Charlie” en la base aérea de Lakenheath, situada a unos 230 kilómetros de donde ocurrieron los hechos y donde también hay desplegados militares estadounidenses.

¿Qué significa una alerta Charlie? Que “se ha producido un incidente o se ha recibido información que indica que es probable que ocurra algún tipo de acto terrorista dirigido contra el personal o las instalaciones”, explicaron las autoridades militares estadounidenses.