La presa condenada a muerte Christa Pike sobrevive a dos dosis de inyecciones letales y se encuentra hospitalizada en Tennessee, según su abogado

BBC NEWS MUNDO

La presa condenada a muerte Christa Pike sobrevive a dos dosis de inyecciones letales y se encuentra hospitalizada en Tennessee, según su abogado

Según el abogado de Pike, ella estaba en una "innecesaria agonía". La mujer de 50 años llevaba tres décadas en el corredor de la muerte por un brutal asesinato.

BBC News Mundo

BBC News Mundo

|

BBC Mundo
Christa Pike mira a la cámara en una fotografía de la prisión

Christa Pike estuvo tres décadas en el corredor de la muerte. Reuters

Christa Pike llevaba tres décadas en el corredor de la muerte por un brutal asesinato y debía ser ejecutada este miércoles en Tennessee. Sin embargo, sobrevivió a dos dosis de inyecciones letales y tuvo que ser trasladada a un hospital, según informó su abogado.

Testigos presenciales de la ejecución informaron haber escuchado a Pike aún con vida, antes de ser evacuados del área de observación y de que llegaran vehículos de emergencia a la cárcel.

La ejecución se llevó a cabo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara una suspensión de último minuto otorgada horas antes por un tribunal inferior.

Pike, de 50 años, tenía 18 cuando ella y su novio de entonces, Tadaryl Shipp, golpearon y torturaron hasta la muerte a Colleen Slemmer, una joven de 19 años a la que conocieron en un campamento de formación laboral para adolescentes con problemas de conducta.

Más información en breve…

ESCRITO POR:

BBC News Mundo

BBC News Mundo

Lee más artículos de BBC News Mundo
BBC Mundo

ARCHIVADO EN:

BBC News Mundo  Noticias internacionales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM