La presa condenada a muerte Christa Pike sobrevive a dos dosis de inyecciones letales y se encuentra hospitalizada en Tennessee, según su abogado

Christa Pike llevaba tres décadas en el corredor de la muerte por un brutal asesinato y debía ser ejecutada este miércoles en Tennessee. Sin embargo, sobrevivió a dos dosis de inyecciones letales y tuvo que ser trasladada a un hospital, según informó su abogado.

Testigos presenciales de la ejecución informaron haber escuchado a Pike aún con vida, antes de ser evacuados del área de observación y de que llegaran vehículos de emergencia a la cárcel.

La ejecución se llevó a cabo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara una suspensión de último minuto otorgada horas antes por un tribunal inferior.

Pike, de 50 años, tenía 18 cuando ella y su novio de entonces, Tadaryl Shipp, golpearon y torturaron hasta la muerte a Colleen Slemmer, una joven de 19 años a la que conocieron en un campamento de formación laboral para adolescentes con problemas de conducta.

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