Ladrones se roban 3 obras valoradas en más US$10 millones del Museo Renoir en Francia

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Los dos ladrones dejaron caer una de las obras cuando huían del museo. La policía municipal ha iniciado una búsqueda intensa de los individuos.

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Dos policías caminan frente al mueso de Renoir, en Cagnes-sur-Mer, Francia. Un vehículo de la policía es visible en la entrada

La policía llegó al museo a los cinco minutos de que se activara la alarma. Getty Images

Dos ladrones irrumpieron en un museo dedicado al maestro impresionista francés Pierre-Auguste Renoir, llevándose cuatro obras de arte, una de las cuales dejaron caer cuando huían.

El alcalde de Cagnes-sur-Mer, en el sur de Francia, informó que el valor estimado de las piezas ronda los US$10 millones.

En un comunicado, el alcalde Bryan Masson expresó que la alarma del museo se activó a las 5:48 am, hora local y que, cinco minutos después, la policía municipal ya estaba en el lugar de los hechos.

“Identificados por las cámaras de CCTV de la ciudad, los dos individuos huyeron, abandonando una de las pinturas robadas”, dice el comunicado.

“Los perpetradores están siendo buscados activamente, y la investigación está en curso”, continuó.

Masson añadió que el ataque al Museo Renoir es un ataque a la historia y patrimonio de Cagnes-sur-Mer y que dedicará todos los recursos necesarios para proteger mejor ese legado.

Las obras robadas no han sido identificadas todavía.

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