Las ejecuciones de 3 hombres en un mismo día que reflejan el aumento del uso de la pena de muerte en EE.UU.

Han pasado 16 años desde que tres personas fueron ejecutadas el mismo día en Estados Unidos.

Este jueves volvió a suceder.

Tres hombres condenados por asesinato en diferentes estados del país se enfrentaron a la pena de muerte.

Las ejecuciones de los reclusos Anthony Darrell Hines, de 66 años, Jeremy Williams, de 41, y Carlos Cuesta Rodríguez, de 71, en Tennessee, Alabama y Oklahoma, respectivamente, son indicativas de un fuerte aumento de la pena capital en EE.UU.

El año pasado, el país ejecutó a un número de personas cuatro veces superior que en 2021, incluso cuando los jurados y los estadounidenses en general se muestran cada vez más reticentes a su implementación.

La pena de muerte es considerada una violación de los derechos humanos, de acuerdo con organismos especializados, y la ONU sostiene que es incompatible con la dignidad humana.

EE.UU. ha sido señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tener la pena de muerte en su legislación.

Pero, ¿qué factores están impulsando su incremento?

El factor Trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha sido durante mucho tiempo un firme defensor de la pena de muerte, y la ha descrito como “una herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometen los crímenes más atroces y actos de violencia letal contra los estadounidenses”.

En 2020, durante su primer mandato, puso fin a una moratoria de casi dos décadas sobre la pena de muerte federal, con 13 ejecuciones en un período de seis meses.

Si bien la moratoria se restableció durante la presidencia de Joe Biden (2021-2025), Trump firmó una orden ejecutiva el primer día de su segundo mandato que reinstauró la pena de muerte.

De todas formas, desde entonces no se ha llevado a cabo ninguna ejecución federal.

En EE.UU., tanto el gobierno federal como las autoridades estatales locales pueden ordenar ejecuciones.

Durante el gobierno de Trump, el Departamento de Justicia amplió los protocolos para incluir métodos de ejecución adicionales, como el fusilamiento, readoptó las inyecciones letales y simplificó sus procesos internos para agilizar los casos.

La orden ejecutiva de Trump también alentó a los estados a solicitar la pena de muerte por el delito de matar a un agente del orden público, e instruyó al fiscal general a garantizar que los estados tengan un suministro suficiente de fármacos para inyecciones letales.

Pero su verdadero impacto no se conocerá hasta dentro de varios años, dijo Justin Mazzola, subdirector de investigación de Amnistía Internacional EE.UU., que se opone a la pena capital.

“Esto debido al tiempo que tarda en desarrollarse el caso en sí, y también a todas las apelaciones que se presentan una vez que hay una condena”, aseguró.

Florida lidera la ofensiva

En 2025 se registraron 47 ejecuciones en 11 estados, lo que supone un aumento considerable respecto a las 25 del año previo.

Cerca del 40% de las muertes ocurrieron en un solo estado, Florida, lo que lo convierte en el principal factor que contribuye al aumento de las ejecuciones en EE.UU.

Hasta mediados de 2026, 12 de las 19 ejecuciones se produjeron en Florida.

Esto se debe a un solo hombre, sostienen expertos: el gobernador Ron DeSantis.

“Él es el responsable de que estemos viendo un número récord de ejecuciones. Él es la razón por la que Florida es una excepción en comparación con el resto de EE.UU.”, declaró Robin Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPI).

Esta organización proporciona estadísticas e investigaciones sobre la pena de muerte, pero no toma postura al respecto.

DeSantis ha impulsado cambios en las leyes que facilitan la ejecución de sentencias.

En 2023, Florida redujo el umbral legal para la pena capital al disminuir el número de jurados necesarios para recomendar la pena de muerte en la fase de juicio. Ya no requiere la unanimidad de los 12 miembros, sino que basta con ocho de ellos.

A su vez, la agresión sexual contra menores de 12 años pasó a ser tipificada como delito capital.

DeSantis ha defendido la pena de muerte como un “fuerte elemento disuasorio” contra el crimen y “un castigo apropiado para los peores delincuentes”.

Dado que cada estado tiene la potestad de enjuiciar delitos y ordenar ejecuciones, gran parte de este poder recae en los gobernadores.

Florida se encuentra en una posición singular, ya que su gobernador tiene la facultad exclusiva de firmar una orden de ejecución para presos que ya no tienen posibilidad de apelación, sin la supervisión de los tribunales.

Pensilvania cuenta con un proceso similar, pero no ha ejecutado a nadie desde 1999.

“Francamente, se merecen su castigo”

EE.UU. es uno de los pocos países occidentales que aún mantiene la pena de muerte.

En América Latina, ningún país contempla semejante castigo. En la Unión Europea tampoco.

En EE.UU., 27 de los 50 estados contemplan la pena de muerte en sus leyes estatales.

Cuatro de ellos —California, Ohio, Oregón y Pensilvania— han suspendido las ejecuciones mediante decretos, ya que los problemas relacionados con ejecuciones fallidas, discriminación y costos han cobrado gran relevancia.

Pero muchos aún la apoyan.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, ha defendido con firmeza la pena de muerte en casos de criminales “depravados” que cometieron asesinato.

“Aquellos que participan en este tipo de conducta, francamente, se merecen su castigo, y corresponde a un jurado de 12 personas determinar si esa sentencia es apropiada o no”, indicó William Scheiner, fiscal de Florida a nivel estatal, en una entrevista reciente con Central Florida Public Media.

“El hecho de que contemple la muerte como una opción no significa que esa vaya a ser la sentencia. Básicamente, lo que quiero decir a la comunidad es: les corresponde a ustedes decidir si la muerte es apropiada”, agregó.

Las oficinas de Uthmeier y Sheiner no respondieron a la solicitud de comentarios de la BBC.

Un análisis detallado de las ejecuciones

La forma en que se ejecuta a los presos se ha convertido en un tema tan controvertido como la propia conveniencia de la ejecución.

Las compañías farmacéuticas se han opuesto al uso de sus productos para la pena de muerte, lo que ha provocado escasez de los fármacos necesarios para las inyecciones letales.

Ante ello, Carolina del Sur comenzó en 2025 a ejecutar a los reclusos mediante fusilamiento.

Mientras tanto, varios casos de ejecuciones fallidas han generado alarma.

El 3% de las ejecuciones en EE.UU. entre 1890 y 2010 fueron fallidas, con la inyección letal como el método con mayor índice de fallos, de acuerdo al DPI.

En 2022, más de un tercio de las ejecuciones en EE.UU. fueron fallidas o presentaron graves problemas, según la organización.

En mayo, las autoridades de Tennessee intentaron, sin éxito, aplicar una inyección letal a Tony Von Carruthers, condenado a muerte hace décadas.

Durante más de una hora, la sangre le corría por el pecho y, según los testimonios de los testigos, Von Carruthers gemía repetidamente y les decía al personal penitenciario que sentía dolor.

El gobernador Bill Lee, quien le concedió a Carruthers un aplazamiento de un año tras la ejecución fallida, sostuvo que lo sucedido no fue un fracaso.

En cambio, afirmó que el médico simplemente no pudo conectar una vía intravenosa.

Getty Images Hubo protestas contra la decisión de Idaho de construir una cámara de fusilamiento.

Las ejecuciones de este jueves

Anthony Darrell Hines, de 66 años, quien sostenía que era inocente y se encontraba postrado en una cama, fue ejecutado este jueves en Tennessee bajo el mismo protocolo que fracasó hace 12 semanas con Carruthers.

En Alabama, Jeremy Williams, condenado por la violación y asesinato de una niña de 5 años en 2021, se convirtió este jueves en la primera persona ejecutada en ese estado sureño en 2026.

Williams, quien despidió a sus abogados y se ofreció como voluntario para ser ejecutado, murió tras recibir una inyección letal.

En Oklahoma, el septuagenario Carlos Cuesta Rodríguez no pidió clemencia por el asesinato de su novia, Olimpia Fisher, en 2003.

También murió este jueves mediante una inyección letal. Por su edad, su caso era el que tenía mayor el riesgo de una ejecución fallida, según expertos.

Las tres ejecuciones se produjeron en medio de un descenso constante del apoyo a la pena de muerte.

“Es todo lo contrario a una solución política fácil y barata”, dijo Maya Foa, directora ejecutiva de Reprieve US, una organización legal internacional que se opone a la pena de muerte.

El 52% de los estadounidenses considera moralmente aceptable la pena de muerte, la cifra más baja desde la década de 1970, según una encuesta de Gallup.

Si bien más de la mitad de los estadounidenses la apoya, este descenso refleja un cambio de tendencia, afirmó Maher.

Ese debilitamiento también se refleja en la disminución del número de condenas a muerte dictadas por jurados.

En la década de 1990, los jurados de todo el país dictaban más de 300 condenas a muerte al año. En 2025 fueron 23.

“Eso nos dice algo muy importante: se trata de ciudadanos comunes que juzgan a personas acusadas de cometer los peores crímenes posibles y deciden qué sentencia se ajusta a esos crímenes”, señaló Maher.

“Cada vez más, esos jurados afirman que la pena de muerte no es la respuesta correcta”, aseguró.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC

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