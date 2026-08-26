Las impresionantes imágenes de la devastadora avalancha que dejó cientos de muertos y desaparecidos en la frontera de Nepal

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Las impresionantes imágenes de la devastadora avalancha que dejó cientos de muertos y desaparecidos en la frontera de Nepal

Se teme que cientos de personas hayan muerto a causa de las inundaciones y los deslizamientos de tierra en la frontera entre Nepal y Tíbet.

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Las inundaciones repentinas que ocurrieron este miércoles en la frontera entre Nepal y Tíbet dejaron cientos de muertos y desaparecidos.

Las operaciones de búsqueda y rescate están en marcha.

Según medios estatales chinos, hay un número considerable de víctimas, mientras que las autoridades nepalíes prevén “pérdidas de gran magnitud”.

Una imagen tomada desde un dron muestra el lodo que cubre las propiedades tras una crecida repentina en Trishuli, en el distrito de Nuwakot, Nepal,
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El barro cubrió decenas de viviendas en Trishuli, en el distrito de Nuwakot, Nepal.

Se cree que las lluvias o el deshielo de glaciares pudieron desestabilizar el suelo, provocando una reacción en cadena que causó una gigantesca avalancha.

Se sabe que el cambio climático está provocando un deshielo más rápido de los glaciares en la región del Hindu Kush-Himalaya, pero los científicos dicen que es demasiado pronto para determinar su papel en este evento específico.

Una casa cubierta por barro en Nuwakot
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El agua y la tierra llegaron a cubrir casi hasta el primer piso de una casa en Nuwakot.

Los científicos están tratando ahora de reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

Han dicho que analizarán imágenes satelitales para determinar la ubicación exacta del deslizamiento de tierra, si algún lago glaciar se secó repentinamente y dónde pudo haberse bloqueado el río, así como datos sobre las precipitaciones recientes.

Una combinación de imágenes satelitales que muestran Khadga Bhanjyang el 23 de agosto antes de la inundación repentina y el 26 de agosto después de la inundación repentina. La primera imagen muestra el río con edificios cerca y la segunda muestra la inundación extendiéndose hacia tierra firme.
Reuters
Imágenes satelitales de Khadga Bhanjyang, en el río Trishuli, tomadas con tres días de diferencia, muestran la magnitud de las inundaciones.
Imagen de un video del momento en que la avalancha impacta en una vivienda en la cuenca del río Trishuli
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El impacto más duro destrozó numerosas viviendas en la cuenca del río Trishuli, en la frontera de Nepal y Tíbet.

Una avalancha de material se dirigió hacia las ciudades del norte de Nepal, incluidas zonas populares entre los turistas de montaña y los peregrinos.

La frontera se encuentra a unos 64,4 kilómetros al norte de Katmandú, la capital de Nepal.

Rescatistas ayudan a una sobreviviente que es transportada en la pala de una máquina pesada
EPA
Los esfuerzos de rescate pudieron dar con algunos sobrevivientes.
Tres mujeres se lamentan afuera de un hospital tras las avalanchas en Trishuli Bazar
EPA
En Trishuli Baza, Nepal, la gente también buscaba a seres queridos desaparecidos.

Las imágenes mostraban una pared de lodo y rocas arrasando edificios, carreteras y vehículos, mientras la gente huía en la región de Nuwakot.

Se ha informado graves inundaciones a lo largo de los ríos Bhote Koshi, Trishuli y Narayani.

También se han reportado muertes en aldeas del lado tibetano de la frontera.

Una vista aérea de la crecida del río Bhotekoshi y las casas afectadas en las márgenes
Getty Images
Los expertos están tratando de determinar qué causó la gran crecida de ríos como el Bhotekoshi.

Aún se está determinando el número exacto de personas fallecidas y desaparecidas.

Hasta la noche de este miércoles, la policía de Nepal había informado del hallazgo de 157 personas sin vida, mientras que China, que controla el Tíbet, afirmó que al menos tres personas han muerto.

Sin embargo, se prevé que el número final de fallecidos sea mucho mayor.

Agentes de policía transportan a una anciana que sobrevivió a la inundación repentina en Trishuli, en el distrito de Nuwakot, Nepal.
Reuters

Según la junta de turismo de Nepal, más de 400 personas estaban desaparecidas, entre ellas alrededor de 350 extranjeros, muchos de ellos procedentes de India.

Se cree que otros ciudadanos extranjeros de 26 países también se vieron afectados por la avalancha.

Un grupod e personas miran hacia la zona devastada por la riada en Nuwakot
EPA
En los distritos de Rasuwa y Nuwakot suele haber muchos turistas.

El primer ministro de Nepal declaró que “toda la nación está conmocionada y profundamente afligida” y que los funcionarios coordinarían la respuesta con China.

El presidente chino, Xi Jinping, instó a realizar una búsqueda “a gran escala” y prometió sistemas de vigilancia y alerta temprana más robustos para prevenir impactos secundarios.

Una de las zonas afectadas por la crecida de ríos en Nepal
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Las avalanchas también derribaron puentes a lo largo de los ríos, lo que ha causado más dificultades para los rescatistas.

En la vecina India, el primer ministro Narendra Modi afirmó que su gobierno estaba “preparado para brindar a Nepal todo tipo de asistencia humanitaria posible”.

El primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó que el gobierno británico hará “todo lo posible” para apoyar a los ciudadanos británicos en Nepal.

Una vista aérea del crecimiento del río en Trishuli, con varias viviendas arrasadas
Reuters
En Trishuli, Nepal, los edificios más afectados fueron los construidos a lo largo de los años en la rivera seca del río.
Nepal
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Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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