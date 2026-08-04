Las nuevas barreras terrestres que Israel construye en Gaza y obligan a más familias a desplazarse

“Nos han desplazado de un lugar a otro, y ahora no tenemos adónde ir”, cuenta Umm Mohammed al Shawish.

Esta mujer palestina busca desesperadamente un lugar donde vivir después de que Israel moviera los bloques de hormigón amarillos que delimitan las zonas que controla dentro de la Franja de Gaza.

Las familias que viven en al Tuffah, en el norte de Gaza, se despertaron un día de la semana pasada y descubrieron que los bloques habían sido trasladados hacia el oeste, al centro de la carretera Salah al Din, una ruta clave que atraviesa Gaza de norte a sur.

Cerca de allí, una bandera israelí ondeaba sobre una barrera de tierra de unos 3 metros de altura.

La casa de la familia al Shawish fue destruida durante la guerra.

El 26 de julio tuvieron que huir de nuevo después de que el ejército israelí les alertara de un ataque a un edificio cercano.

Su único refugio era una tienda de campaña, que quedó destrozada por el ataque.

“Vamos a morir aquí”, dijo Umm Mohammed al Shawish.

“La muerte es mejor que la humillación. Nadie nos apoya”, lamentó.

Ali Jadallah/Anadolu vía Getty Images Los gazatíes denuncian que el ejército israelí modifica constantemente los límites de la llamada Línea Amarilla, acordada en el alto el fuego del pasado mes de octubre.

Según los términos del alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Israel y Hamás el pasado octubre, Israel acordó retirar sus tropas de toda Gaza hasta una demarcación designada: la Línea Amarilla.

El acuerdo tenía como objetivo que Israel mantuviera temporalmente el control del área detrás de la Línea Amarilla, equivalente al 53% del territorio de Gaza.

Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró recientemente que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) controlaban más del 60%.

En mayo, afirmó públicamente que su “objetivo” era alcanzar el 70%.

Hamás acusa a Israel de violar el acuerdo de alto el fuego de octubre al desplazar la Línea Amarilla hacia el oeste.

Un alto funcionario del gobierno israelí rechazó categóricamente las acusaciones de Hamás.

“El despliegue de las FDI y las líneas de seguridad son medidas operativas adoptadas para proteger a los ciudadanos israelíes e impedir que Hamás reconstruya su ejército terrorista. Israel seguirá actuando contra cualquier violación del alto el fuego”, le explicaron desde el gobierno israelí a la BBC.

El ejército israelí marcó inicialmente la Línea Amarilla con bloques de hormigón, antes de trasladar algunos marcadores más adentro de Gaza.

Pero Israel ha construido una red de barreras, iniciada poco después del alto el fuego.

Estas barreras se extienden ahora a lo largo de más de 42 kilómetros y cubren el 85% de la Línea Amarilla israelí, con el tramo más largo de 13,8 kilómetros.

Una frontera que no deja de moverse

Según expertos consultados por la BBC, los movimientos de tierra sugieren que Israel planea una larga ocupación de la Franja.

En algunas zonas, la barrera de tierra desplaza la “frontera” de facto —la Línea Amarilla— hacia el interior de Gaza, ampliando aún más la peligrosa zona de exclusión para los gazatíes.

Un tramo del terraplén cerca del campamento de al Mawasi se extiende más de 1,5 kilómetros más allá de donde se trazó originalmente la Línea Amarilla. Otro tramo en Jan Yunis se ubica más de 500 metros más allá de la línea.

Desde las FDI afirman que están trabajando para “marcar de forma clara y visual la ubicación de la Línea Amarilla sobre el terreno” con el fin de “reducir la fricción”.

Anteriormente, rechazaron “todas las afirmaciones de que la Línea Amarilla haya sido movida o que las tropas de las FDI la hayan cruzado”.

En los últimos meses se han registrado otros incidentes de desplazamiento en Gaza, a medida que el ejército ha ido trasladando los bloques amarillos más adentro del territorio, a zonas donde los palestinos han estado viviendo durante el alto el fuego.

El 18 de julio, decenas de familias cargaron apresuradamente motocicletas con colchones y todas las pertenencias que pudieron llevar consigo mientras huían de la zona de Zeitoun, al este de la Ciudad de Gaza.

Las FDI habían emitido una orden de evacuación, y los gazatíes dijeron que interpretaron esto como una señal de que la Línea Amarilla se estaba moviendo de nuevo.

Algunos simplemente se fueron con las manos vacías en su prisa por evacuar.

Los lugareños describieron disparos desde vehículos militares israelíes, drones cuadricópteros y bombardeos de artillería.

“La guerra no ha terminado. Eso es una gran mentira. Todos los días hay ataques, desplazamientos y desalojos”, dijo Ismail Kashko, quien añadió que su familia temía ser alcanzada por el fuego israelí a medida que se acercaban las tropas.

“Vivimos en tiendas de campaña, no en casas. No hay nada que nos proteja”, puntualizó.

BBC

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), unas 30 familias perdieron sus tiendas de campaña en Zeitoun y necesitaron ayuda con suministros básicos.

Imágenes satelitales muestran que decenas de refugios temporales desaparecieron de la zona en julio.

Los residentes de Zeitoun describen que, hacia el este, han visto excavadoras y maquinaria pesada israelíes en la zona donde el ejército ha estado construyendo una nueva base y terraplenes.

Medida de precaución

El ejército israelí declaró a la BBC que su “postura defensiva” incluye “una zona de seguridad, una barrera física, capacidades de inteligencia, medios tecnológicos y actividad operativa de sus tropas”.

“Estas medidas tienen como objetivo prevenir infiltraciones y actividades hostiles, así como proteger tanto a las tropas como a las comunidades circundantes”, se agrega en el comunicado de las FDI.

“Por razones de seguridad operativa, no proporcionaremos más detalles sobre los componentes del despliegue, el trazado de la barrera ni su extensión”.

Al este de la ciudad central de Deir al Balah, familias que viven en tierras de cultivo declararon a la BBC que el ejército israelí les avisó con solo dos días de antelación antes de arrasar la zona.

Imágenes satelitales muestran huellas de tanques y estructuras destruidas en el área, con un olivar a más de 500 metros de la Línea Amarilla aparentemente arrasado.

Reuters

Un video verificado muestra tres bloques amarillos colocados recientemente en el lugar, el más alejado a más de 300 metros de la Línea Amarilla trazada tras el alto el fuego.

Más al sur, cerca de al Mawasi, los palestinos afirman que otros bloques que marcan la Línea Amarilla se han acercado a sus campamentos.

Describen movimientos diarios de tanques israelíes, disparos constantes y la construcción de altos terraplenes de arena.

Tony Reeves, fundador de la empresa de análisis de inteligencia MAIAR, analizó imágenes satelitales y estimó que una sección de los terraplenes en Gaza tenía hasta 7 metros de altura.

Los videos e imágenes satelitales verificados muestran que se han removido terrenos y carreteras, y que algunos edificios han sido demolidos para dar paso a las barreras de tierra, mientras que Israel ha continuado su campaña de demolición en toda Gaza desde el alto el fuego.

En junio, días antes de que comenzara la construcción de la barrera cerca de Rafah, la ciudad más meridional del país, las tropas israelíes destruyeron estructuras e hileras de invernaderos a su paso, según muestran imágenes satelitales.

En la cercana Jan Yunis, imágenes de drones de las FDI mostraron la demolición controlada de un grupo de edificios más allá de la Línea Amarilla.

Para julio, ya se había construido una barrera en las cercanías y muchos más edificios habían sido destruidos.

Signo de una ocupación prolongada

Tan solo en julio, las imágenes satelitales muestran que decenas de edificios más fueron destruidos más allá de la Línea Amarilla en Jan Yunis, Deir al Balah, Zeitoun y en las ciudades septentrionales de Jabalia y Beit Lahia.

El ejército también ha construido decenas de bases, puestos de avanzada y zonas de concentración detrás de la barrera a lo largo de la Línea Amarilla.

Se han establecido 14 nuevas posiciones desde el alto el fuego de octubre, incluidas dos que se encuentran actualmente en construcción, mientras que otras siete establecidas antes del alto el fuego han sido pavimentadas o ampliadas.

Las FDI no respondieron directamente cuando se les preguntó sobre las actividades de demolición más allá de la Línea Amarilla.

“Las tropas de las FDI bajo el mando del Comando Sur están desplegadas en la zona de la Línea Amarilla de conformidad con el acuerdo de alto el fuego”, declararon.

El general de brigada israelí retirado Assaf Orion, investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel (INSS, por sus siglas en inglés), afirmó que la construcción de barreras y bases sugiere que “las Fuerzas de Defensa de Israel se están preparando para una larga estancia a lo largo de la Línea Amarilla, ya que se ha avanzado poco (o nada) en el desarme de Hamás”.

Andreas Krieg, experto en seguridad del King’s College de Londres, apuntó que las conclusiones de la BBC indican que “Israel está transformando la Línea Amarilla de ser un límite de retirada temporal a una frontera interna de facto”.

Los habitantes de Gaza afirman que la Línea Amarilla ya está teniendo un efecto devastador, confinando a una población de más de dos millones de personas en un espacio cada vez más reducido en medio de una situación humanitaria crítica.

“La Línea Amarilla avanza día tras día”, declaró Abu Kamel Hamami, desplazado en la Ciudad de Gaza.

“Nos movemos constantemente de una calle a otra. Todo está abarrotado de gente, tiendas de campaña y campamentos de desplazados”, denunció.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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