En la ciudad yemení de Taiz, rodeada de montañas escarpadas y combatientes rebeldes hutíes, Ashwaq solo tiene una manera de intentar calmar a su asustado hijo: mentir.

“Cuando mi hijo de 11 años oye un ruido fuerte, le digo: “No tengas miedo, son solo fuegos artificiales””, cuenta.

“No quiero que se asuste, pero en el fondo sé que tiene edad suficiente para comprender lo que sucede a su alrededor. Ha vivido la guerra durante la mayor parte de su vida”.

Taiz ha sido durante mucho tiempo un objetivo estratégico, y una línea de frente, en la guerra civil de Yemen.

Las fuerzas hutíes reforzaron su cerco el mes pasado, rodeando por completo la ciudad controlada por el gobierno y a su población, estimada entre 600.000 y un millón de habitantes.

Desde entonces, la tercera ciudad más grande de Yemen ha estado aislada del mundo y las voces de sus habitantes apenas se han escuchado. Contactamos con siete personas dentro de la ciudad que nos explicaron la magnitud del asedio.

Ofrecieron relatos detallados del férreo control que los hutíes ejercen sobre Taiz. Apenas puede entrar una cantidad mínima de alimentos.

Los precios de productos básicos como el arroz, el azúcar y el aceite de cocina se han duplicado o incluso triplicado.

Los suministros esenciales, como medicinas, agua y combustible, escasean.

Ahmad Al-Basha/AFP via Getty Images Las pilas de basura en llamas producen un humo tóxico que se cierne sobre la ciudad.

En las calles que antes bullían con el tráfico y el murmullo constante, reina el silencio. Las escuelas y los restaurantes están cerrados. El sufrimiento se agrava.

Montones de basura se acumulan en la ciudad, junto a la gente. Cuando los residentes intentan deshacerse de ella quemándola, se genera un humo tóxico. Incluso el aire se ha convertido en un arma para los hutíes.

Desde posiciones en las colinas, los combatientes rebeldes —y los francotiradores— pueden librar una guerra contra la ciudad que se extiende a sus pies.

Las estimaciones sobre el número de muertos varían mucho. En la Oficina de Asuntos de Asedio, un departamento del gobierno local, afirman que 148 civiles han muerto en los ataques de los hutíes desde agosto.

Algunas de las personas con las que contactamos en Taiz prefieren permanecer en el anonimato por temor a su seguridad.

Muchos en la ciudad se muestran reacios incluso a hablar por teléfono, ya que los hutíes controlan las principales compañías de telefonía móvil.

“A veces siento que la ciudad se ha convertido en una enorme prisión”, dice Ashwaq, maestra y madre de tres hijos, quien prefirió que solo se usara su nombre de pila. Añora el antiguo Taiz.

“Antes era una ciudad vibrante”, dice. “La gente amaba la vida, trabajaba duro, se visitaba y tenía esperanzas en el futuro, a pesar de todas las dificultades. Ahora, casi no salimos. Los bombardeos [de los hutíes] pueden ocurrir en cualquier momento, y los francotiradores cerca del frente hacen que incluso un viaje corto sea peligroso”.

Ella mantiene a su hijo y a sus dos hijas mayores dentro de casa.

“Me preocupo por ellos todos los días, a todas horas y, sinceramente, a todos los minutos”, dice.

Ahmad Al-Basha/AFP via Getty Images Taiz ha sido un importante campo de batalla en la guerra civil de Yemen durante más de una década.

Una ciudad estratégica

La guerra no es algo nuevo para Taiz. Esta ciudad estratégica es la puerta de entrada a Adén, sede provisional del gobierno reconocido internacionalmente, así como también al sur de Yemen.

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, llegaron a las afueras de Taiz en 2015, cortando las carreteras y sitiando la ciudad desde tres flancos. Un año antes, habían tomado la capital de Yemen, Saná.

Más de una década después, el gobierno, débil y fragmentado, no ha logrado recuperar la capital ni gran parte del noroeste de Yemen. Esto a pesar del apoyo de Arabia Saudita y sus ataques aéreos.

En los últimos meses, el conflicto se ha recrudecido y se ha expandido tras una tregua de cuatro años. Los hutíes avanzaron a pasos agigantados, arrebatando territorio al gobierno y atacando Arabia Saudita con misiles y drones.

Una guerra civil prolongada se ha convertido en una amenaza para la estabilidad regional.

En Taiz, supone una amenaza para la supervivencia.

BBC

Un médico de urgencias, al que llamaremos Yaser, da fe de ello.

Entre los heridos de guerra que llegaron recientemente a su hospital había cuatro niños, abatidos por francotiradores hutíes. Suelen apuntar a la cabeza y al pecho, nos cuenta. Dos de los cuatro niños fallecieron.

Lo más difícil para él, como padre, es atender a niños heridos. “Tengo que estar a la altura de las circunstancias, mantener la calma y apoyar a las familias”, expresa.

“Es una situación difícil que no puedo describir con palabras, cuando veo a un padre mirando a su hijo gravemente herido justo delante de él”.

La mayoría de los heridos son víctimas de los bombardeos. Llegar al hospital puede ser una odisea. Algunas familias tienen que caminar durante horas desde zonas remotas.

Llegan exhaustos, al igual que los médicos que los atenderán, y que están lidiando con “todo”, dice Yaser. Incluso el líquido esterilizante para instrumental quirúrgico escasea.

Nos dice que el hospital se está quedando sin recursos y que “quizás” puede aguantar dos semanas más.

Reuters Según su gobernador, los hospitales de Taiz han perdido el 70% de su capacidad y 120 centros de salud han cerrado.

Hospitales y cementerios llenos

Si las salas de urgencias están llenas, los cementerios también lo están.

“Los funerales que se dirigen a los cementerios se han convertido en la escena característica de Taiz, las 24 horas del día”, afirma el gobernador de la provincia de Taiz, Nabil Shamsan.

No solo matan las bombas y las balas, nos dice.

“Los habitantes de Taiz están perdiendo la vida debido a la escasez de suministros, la falta de alimentos y la pérdida de ingresos”, explica. “Cada día enterramos a decenas de residentes de Taiz”.

Él permanece dentro de la ciudad, dentro del asedio. “Vivo entre mi gente”, dice.

En una videollamada, se le ve cansado, pero relata extensamente cómo la ciudad está sufriendo escasez de oxígeno, literalmente.

Nos cuenta que los hospitales han perdido el 70% de su capacidad y que 120 centros de salud han cerrado. Las enfermedades se están propagando, la mortalidad neonatal ha aumentado y la desnutrición se ha disparado. Cientos de pacientes renales no reciben diálisis porque no pueden llegar a los hospitales o porque, cuando lo hacen, escasea el combustible.

El líder hutí, Abdul Malik al Houthi, ha negado que Taiz esté sitiada. A finales del mes pasado, afirmó que las rutas permanecían abiertas para el suministro de alimentos, medicinas y ayuda humanitaria.

Eso es negado por el gobierno, los residentes de Taiz, las agencias de ayuda y Naciones Unidas.

BBC

Resistir hasta la muerte

Lo que está en juego en la batalla por la ciudad es más que territorio, afirma Shamsan.

Según él, los hutíes, que en su mayoría siguen una rama del islam chiíta, quieren cambiar el carácter de esta ciudad predominantemente sunita, conocida desde hace mucho tiempo como centro de aprendizaje y bastión de la resistencia.

“Todo el mundo sabe que Taiz es un centro cultural, una ciudad caracterizada por la libertad, el pluralismo político y todas las formas de vida cívica”, sostiene.

En marcado contraste, añade, los hutíes pretenden imponer su estricta doctrina religiosa y hacer retroceder a la ciudad a la Edad Media.

A pesar de la presión que sufren la ciudad y sus habitantes, el gobernador insiste en que los hutíes nunca ganarán.

¿Cuánto tiempo podrá resistir la ciudad?, me pregunto.

“Hasta que la población perezca”, responde.

Ahmad Al-Basha/AFP via Getty Images Los suministros esenciales, como medicamentos, agua y combustible, están disminuyendo.

Muchos en Taiz resisten.

Están defendiendo su ciudad, junto a familiares, amigos, vecinos y cinco brigadas de tropas progubernamentales, que no pueden hacer el trabajo por sí solas.

No disponen de armamento pesado ni de suficientes efectivos para hacer frente a la expansión del frente.

Han surgido campos de entrenamiento para voluntarios, pero las lecciones pueden durar tan solo uno o dos días antes de que los envíen a unirse a la lucha.

Akram (nombre ficticio) ya es un veterano. Tiene 31 años y espera un hijo.

Cuando Taiz quedó completamente cercado en 2015, abandonó sus estudios y se unió a las fuerzas armadas. En aquella ronda de combates, los hutíes tomaron el control de su distrito en las afueras, y se vio obligado a abandonar su hogar. Desde entonces, no ha vuelto a ver su antigua casa.

El mes pasado, cuando Taiz quedó completamente aislada una vez más, compró un rifle, pagando unos US$1.200 por una versión china del Kalashnikov. Antes costaba menos de la mitad.

Nos dice que esta pelea es diferente a la de 2015.

“Esta vez los hutíes cuentan con nueva tecnología y nuevos misiles”, afirma. “Pueden librar una guerra aérea con drones. Tememos la muerte de nuestras familias, de nuestros civiles y de nosotros mismos”.

En el último mes ya ha perdido a cuatro amigos, que dejaron atrás esposas e hijos.

Pero Akram, y muchos otros, consideran que defender Taiz es su deber. Afirma que “todos los hijos de Taiz” lucharán contra los hutíes “y su extremismo”.

Actualmente, Estados Unidos (que ha mantenido una postura ambivalente al respecto) considera a este grupo armado como una organización terrorista extranjera, pero no Reino Unido ni la Unión Europea.

“Dicen que Dios les dio el derecho de gobernar a todos en Yemen. No lo aceptamos”, señala Akram. “Vivimos en libertad. No podemos rendirnos; no podemos irnos. No podemos respirar sin nuestra ciudad”.

Ahmad Al-Basha/AFP via Getty Images Casi 350.000 personas han sido desplazadas por los combates en los últimos meses.

Pero el ambiente en Taiz puede resultar sofocante, ya que la llegada de la noche no trae descanso.

“Todas las noches hay bombardeos”, dice Ahmad al Basha, fotógrafo. “Creo que los hutíes prefieren luchar de noche. Quizás no quieren que nosotros y nuestros hijos durmamos dentro de nuestras casas”.

Según nos cuenta, los habitantes de Taiz se sienten decepcionados tanto por su gobierno como por la comunidad internacional. “Nos sentimos frustrados y tristes”, expone, “porque no vemos ninguna iniciativa para ayudarnos”.

Muchos creen que los hutíes mantendrán un férreo control sobre Taiz desde el exterior y ejercerán un control significativo sobre la ciudad sin intentar entrar en ella.

¿Pero podrían abrirse paso a la fuerza?

Ahmad cree que no se llegará a ese extremo, pero teme lo peor si sucede.

“Quizás limpien Taiz de toda resistencia, maten gente y ajusten cuentas con cualquiera que esté en su contra”, dice.

Su mayor preocupación son sus hijos, que no pueden escapar de los sonidos de la guerra.

Al igual que Ashwaq, el profesor, intenta justificarlo.

“Les digo que es una fiesta”, cuenta, “y si hay mucho ruido, les digo que es una gran fiesta”.

Mientras Taiz sufre bombardeos, ataques de artillería y una sensación de abandono aderezada con una creciente hambruna, Ashwaq hace un llamamiento a la comunidad internacional como padre.

“Por favor, no se olviden de Taiz”, ruega. “Somos familias corrientes. Queremos que nuestros hijos estudien, jueguen y sueñen como cualquier otro niño del mundo. No somos solo números en los reportajes”.

* Información adicional de Wietske Burema y Albaraa Mansoor.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.