Liberan a un hombre tras pasar 41 años en el corredor de la muerte en EE.UU. gracias a una prueba de ADN

Un hombre que pasó 41 años en el corredor de la muerte en Estados Unidos tras ser condenado por el asesinato de una mujer fue puesto en libertad bajo fianza después de que los fiscales afirmaran que las nuevas pruebas de ADN analizadas no lo vinculaban con el crimen.

Douglas Stewart Carter, quien ahora tiene 71 años, fue encarcelado por el asesinato de Eva Olesen en Provo, Utah, en febrero de 1985.

Fue condenado a muerte, pero siempre dijo ser inocente y sostuvo que su confesión firmada había sido obtenida bajo coacción.

El Tribunal Supremo de Utah ordenó el año pasado un nuevo juicio alegando mala conducta por parte de los investigadores, y un juez concedió la libertad bajo fianza a Carter el lunes, a pesar de las objeciones de la familia de la víctima.

Mientras esté en libertad bajo fianza, deberá llevar una tobillera electrónica.

Olesen, tía de un jefe de policía local, fue apuñalada varias veces y luego recibió un disparo en la nuca en su casa.

Carter vivía con su madre en Utah en el momento del asesinato.

Los documentos judiciales indican que la policía sospechaba que había matado a Olesen durante un robo.

Creyendo que era sospechoso en otro caso judicial, Carter huyó de Utah; fue encontrado en Nashville, Tennessee.

Allí firmó una confesión que, según su versión, fue obtenida bajo coacción durante un interrogatorio.

Cambio en los testimonios

A pesar de no existir pruebas físicas que vincularan a Carter con la escena del crimen, fue hallado culpable por un jurado que se basó en la confesión y en la declaración de dos testigos que aseguraron que se había jactado del asesinato.

Sin embargo, los testigos declararon posteriormente que les habían ordenado mentir en la corte, que la policía les dio dinero en efectivo y regalos, y que fueron amenazados con la deportación si no testificaban contra Carter.

Más de una década después de conocerse el cambio en las declaraciones de los testigos, el Tribunal Supremo de Utah ordenó el año pasado la celebración de un nuevo juicio.

Getty Images Carter siempre ha mantenido su inocencia.

Los abogados que representan a Carter dijeron que los testigos habían visto a un hombre blanco huyendo del lugar del asesinato. Carter es negro.

Añadieron que un investigador había ocultado pruebas que señalaban al marido de la víctima.

La defensa de Carter alega que los fiscales estuvieron a punto de presentar cargos contra él, pero que un agente de policía les pidió que no lo hicieran para poder continuar con la investigación.

El esposo de Olesen, quien falleció en 2009, declaró a la policía que había encontrado a su esposa muerta en su casa.

Las puñaladas que sufrió la víctima fueron presuntamente realizadas con un cuchillo de la cocina que fue hallado cerca de su cuerpo.

La pistola no fue encontrada en el lugar de los hechos.

El ADN no coincide

Este mes, los fiscales declararon que los resultados de un análisis de ADN descartaban a Carter como posible coincidencia con la sangre encontrada en el pomo de una puerta y el material genético recuperado del mango del cuchillo.

La liberación de Carter se produce en contra de los deseos de la familia de Olesen.

Theresa Olesen, nuera de Eva Olesen, declaró en la audiencia de fianza del lunes que su familia tenía “serias preocupaciones” sobre la liberación de Carter.

Afirmó que el recluso debería permanecer en prisión preventiva a la espera de un nuevo juicio.

“¡Vaya, esperábamos una coincidencia definitiva!”, dijo Olesen refiriéndose al análisis de ADN. “Eso no significa que no estuviera allí”.

Pero el abogado defensor de Carter, Neal Hamilton, pidió que se desestimara el caso.

“Si el estado de Utah se hubiera salido con la suya, lo habrían ejecutado hace 15 o 20 años, antes de que descubriéramos la conducta indebida”, declaró a Associated Press.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.