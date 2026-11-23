Anclado en un puerto del Mediterráneo a más de 3.000 km de Moscú, el capitán de la corbeta rusa Merkury bien podría haber pensado que su buque estaba a salvo de cualquier ataque. No fue así.

El audaz y exitoso ataque nocturno en Bengasi, coordinado por el servicio de inteligencia ucraniano (SBU) y sus fuerzas armadas, plantea una pregunta evidente: ¿se está extendiendo la guerra en Ucrania mucho más allá de sus fronteras?

La respuesta es sí; de hecho, ya se estaba extendiendo desde antes. Pero este ataque, descrito por el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, como “una operación ejemplar”, elevará inevitablemente la tensión a un nuevo nivel.

Rusia —que actualmente lleva a cabo una campaña incesante para doblegar a la población civil ucraniana mediante ataques diarios con misiles y drones— ha calificado lo ocurrido de “escalada peligrosa”.

El suceso se produce tras el ataque —presuntamente perpetrado por Ucrania— con drones contra un buque de carga ruso en el golfo de Finlandia durante el fin de semana, un hecho que el Kremlin describió como un acto de terrorismo.

Anteriormente, drones ucranianos de largo alcance también habían golpeado la terminal petrolera rusa en Ust-Luga, situada en el mar Báltico.

Algunos de los ataques con drones de largo alcance más audaces de Ucrania —lo que Zelensky denomina “sanciones de largo alcance”— han alcanzado objetivos situados a miles de kilómetros de las fronteras entre Ucrania y Rusia, adentrándose incluso en Siberia.

El más destacado de ellos fue la Operación Telaraña, llevada a cabo el año pasado; en ella, un camión especialmente adaptado se aproximó a una base aérea rusa que albergaba bombarderos nucleares estratégicos y liberó un “enjambre” de drones explosivos, los cuales dañaron o destruyeron varios de estos costosos aparatos.

¿Dónde va a terminar esto?

Ucrania también ha estado activa más al sur, en África, donde sus fuerzas han atacado a mercenarios rusos del Cuerpo Africano —sucesor del infame Grupo Wagner, acusado de cometer numerosos abusos contra los derechos humanos—.

No solo Rusia sentirá alarmada por esta reciente operación ucraniana en el puerto de Bengasi. La misión de las Naciones Unidas en Libia ya ha expresado su “profunda preocupación”.

Las autoridades libias señalan que su país no es parte en la guerra entre Rusia y Ucrania; no obstante, el Merkury y otro buque de carga que lo acompañaba —y que también resultó alcanzado— se encontraban atracados en la zona oriental de Libia, bajo el control de Jalifa Hafter, un militar libio afín a Moscú que se autodenomina “mariscal de campo”.

A lo largo de este año, la Organización Marítima Internacional (OMI) ha condenado todos los ataques contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz; hoy, la comunidad marítima mundial se pregunta si este ataque en Libia sienta, efectivamente, un precedente peligroso.

Si Ucrania es capaz de planificar y ejecutar un ataque tan audaz contra buques rusos en un puerto nominalmente neutral, situado a tanta distancia de su territorio, ¿dónde va a terminar esto?

Impacto en el resto de Europa

A medida que se acerca el quinto aniversario de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, esta guerra se ha ido extendiendo, especialmente a otras partes de Europa.

El viernes, varios proyectiles rusos cayeron dentro de las fronteras de Polonia, a solo 100 km de un ejercicio militar de fuerzas anglo-francesas, destinadas a ser desplegadas tras un eventual alto el fuego en Ucrania.

Según el primer ministro polaco, Donald Tusk, se trató de “una provocación deliberada” por parte de Moscú.

No es la primera vez que cae munición rusa en territorio polaco —y, por tanto, en territorio de la OTAN—; sin embargo, los observadores señalan que las operaciones de Rusia destinatadas a tantear las fronteras de la alianza son cada vez más descaradas, lo que ha llevado a algunos a exigir una respuesta más contundente.

No obstante, Rusia ya está sujeta a importantes sanciones de Occidente —Europa ha reducido gran parte, aunque no la totalidad, de sus importaciones energéticas procedentes de Rusia—, por lo que las opciones de represalia son limitadas, sin llegar a una confrontación militar, algo que nadie desea.

Tanto Rumania como Moldavia se han visto afectadas con frecuencia por drones rusos que sobrevuelan su territorio con destino a los puertos ucranianos del mar Negro. Y, por su parte, Bulgaria y Rumania han sufrido ataques de drones marítimos contra buques comerciales frente a sus costas en el mar Negro.

En el caso de Rumania, país miembro de la OTAN, fue necesario movilizar aviones de combate para interceptar drones rusos, y existe la firme sospecha de que no todas estas incursiones son accidentales.

Los tres Estados bálticos —Estonia, Letonia y Lituania— comparten frontera con Rusia y se consideran situados en la primera línea de este conflicto.

Se han producido varios ataques anónimos contra instalaciones de la industria militar en estos países, atribuidos a agentes que actúan en nombre de Moscú.

Rusia, por su parte, sospecha que Estonia es cómplice de los ataques con drones ucranianos en la región báltica, los cuales han implicado sobrevuelos a través del espacio aéreo estonio.

Ataques híbridos

La guerra híbrida no es algo nuevo, pero está en aumento.

Se refiere a la práctica —por parte de cualquiera de los bandos— de llevar a cabo operaciones en gran medida anónimas y difíciles de atribuir, empleando métodos como ciberataques, el incendio de almacenes que suministran equipamiento militar y el despliegue de drones, ya sea para tareas de vigilancia o cargados con explosivos.

Este otoño, el aeropuerto alemán de Leipzig-Halle —utilizado como centro de reabastecimiento por aviones de carga de Ucrania— fue objeto de un ataque con tres drones explosivos, los cuales fueron descubiertos antes de que produjeran daños personales.

Se han registrado otros incidentes que involucran el envío de paquetes explosivos a través de Europa, dirigidos contra Alemania, Polonia y el Reino Unido. Moscú niega cualquier implicación.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.