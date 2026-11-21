Esculpidas durante millones de años por el viento y la lluvia, las emblemáticas formaciones rocosas de la Capadocia se elevan sobre las llanuras de Anatolia central, en Turquía.

Sus enormes pináculos parecen surgir de las entrañas de la Tierra.

Antes de que la ciencia ofreciera una explicación, los habitantes de la región atribuían estas formaciones, que parecen de otro mundo, a fuerzas sobrenaturales.

Por eso las llamaron las “chimeneas de hadas”.

Pero bajo este extraordinario paisaje se esconde algo igualmente asombroso: una antigua ciudad subterránea conocida como Derinkuyu.

Al adentrarse en sus oscuros túneles, los sentidos se agudizan. El aire fresco se siente sobre la piel y da la impresión de que los muros de piedra se estrechan a tu alrededor.

Los pasadizos, angostos y tenuemente iluminados, parecen absorber todos los sonidos, salvo el inquietante eco de tus pasos.

Puede que en la superficie acabes de dejar atrás una tormenta de nieve. O quizá sea julio y la región esté atravesando otra ola de calor.

Puede que lleves guantes o que tengas el rostro cubierto de sudor. Pero en el interior de Derinkuyu (que significa “pozo profundo” en turco), la temperatura se mantiene entre unos agradables 15 y 17 °C durante todo el año.

Construida originalmente como un lugar de refugio durante las incursiones de los ejércitos árabes que asolaron la región entre mediados del siglo VII y comienzos del XI, Derinkuyu ofrece hoy protección frente a una amenaza muy distinta.

Grupos de investigadores climáticos y urbanistas se preguntan si los secretos de la arquitectura subterránea de Capadocia podrían ayudar a diseñar refugios para hacer frente a un clima cada vez más extremo.

Getty Images Capadocia es conocida por sus extraordinarias formaciones rocosas, entre ellas las llamadas “chimeneas de hadas”, que tienen una geología única.

Un escape de las temperaturas extremas

El Grupo de investigación de Cuevas Obruk es una comunidad de espeleólogos que, por iniciativa propia, ha cartografiado algunas de las estructuras subterráneas más importantes de Turquía, incluidas las que se encuentran bajo Santa Sofía, que fue en su día la catedral más grande del mundo.

Uno de sus fundadores, Ali Yamaç, lleva 15 años estudiando las cuevas y construcciones subterráneas de la Capadocia, en el marco de una colaboración entre el grupo de investigación y el municipio de Kayseri, donde se encuentran muchas de estas cavidades.

Pocas personas pueden afirmar que conocen mejor que él lo que se esconde bajo la superficie.

Para el equipo de Yamaç, encontrar una cueva siempre representa un alivio debido a las temperaturas extremas que se experimentan afuera.

“En todas las cuevas, tanto naturales como artificiales, la temperatura se mantiene relativamente estable durante todo el año. En verano hace fresco y en invierno hace más calor, lo que supone una gran ventaja”, explica.

Yamaç recuerda que, durante una expedición especialmente agotadora en pleno verano, su equipo deseaba encontrar cualquier cueva o refugio subterráneo que les permitiera escapar de las altas temperaturas.

“Recuerdo que rezaba: ‘Dios, por favor, ayúdanos a encontrar un asentamiento en una cueva, un refugio subterráneo, cualquier cosa que nos permita resguardarnos dentro de una roca'”, cuenta.

Los efectos del aumento de las temperaturas

Getty Images Esta antigua ciudad subterránea cuenta con varios niveles interconectados por una intrincada red de túneles y cámaras.

Las temperaturas en Turquía ya han aumentado 2,1 °C desde la era preindustrial.

Esto ha intensificado las olas de calor y ha hecho que las sequías sean más frecuentes.

También ha alterado los patrones de lluvia y aumentado el riesgo de inundaciones.

Según un reciente estudio de modelización, las muertes relacionadas con el calor extremo podrían multiplicarse por diez en Estambul para finales de este siglo.

Pero el frío también supone un desafío durante los meses de invierno.

En la Capadocia, los inviernos suelen traer temperaturas bajo cero, lo que hace necesario el uso de sistemas de calefacción caros y altamente intensivos en emisiones de carbono.

Ante los crecientes desafíos del cambio climático, el deseo que expresó Yamaç durante aquella expedición adquiere un nuevo significado.

Una ciudad bajo tierra

En una región repleta de extensas cuevas subterráneas, lo que distingue a Derinkuyu es su impresionante magnitud.

Las estimaciones sobre su profundidad y número de niveles varían.

Algunas fuentes hablan de entre seis y doce pisos, mientras que otras sostienen que podría tener hasta 18 niveles y alcanzar una profundidad de 85 metros.

Con una extensión de unos 2,5 kilómetros, Derinkuyu tenía la capacidad de servir como refugio a unas 20.000 personas.

También contaba con alrededor de 53 pozos de agua y conductos de ventilación.

La agradable temperatura que se mantiene en su interior durante todo el año debió de ser uno de los pocos alivios para quienes se refugiaban allí durante los peligrosos meses de verano, huyendo de los grupos invasores.

Aunque hoy los túneles de Derinkuyu no se utilizan como refugio frente al cambio climático, en otras partes del mundo los espacios subterráneos podrían convertirse en lugares idóneos para ese propósito.

7.000 estructuras identificadas en Roma

“Por lo general, estamos acostumbrados a que las ciudades crezcan hacia arriba, expandiéndose sobre la superficie. Pero creo que debemos empezar a ver el subsuelo como un recurso. Para ello, probablemente necesitamos un cambio cultural”, afirma Francesco La Vigna, investigador del Instituto Italiano para la Protección y la Investigación Ambiental (ISPRA) y presidente del Grupo de Expertos en Geología Urbana de EuroGeoSurveys.

Algunos de sus colegas del ISPRA llevan tiempo cartografiando los espacios subterráneos de la capital italiana, mientras que su equipo colabora con el Ayuntamiento de Roma para identificar cuáles podrían acondicionarse como refugios climáticos.

La propuesta implica ampliar nuestra idea de qué espacios pueden ser habitables, como hicieron hace siglos los habitantes de Derinkuyu.

Francesco La Vigna considera que esta ciudad subterránea es un “hito” en la historia de los asentamientos bajo tierra.

Hasta ahora, los trabajos de cartografía han permitido identificar más de 7.000 estructuras subterráneas en Roma.

Entre ellas hay antiguas canteras, catacumbas, túneles de agua e hipogeos, distribuidos en una extensión de unos 350 kilómetros cuadrados bajo la ciudad.

“Es importante contar con un mapa preciso de estos espacios vacíos e incorporarlos a los planes urbanísticos de la administración municipal”, señala.

La ciudad que prospera bajo tierra en Finlandia

Helsinki fue pionera en desarrollar un plan de este tipo.

En la capital finlandesa, la vida urbana también se extiende bajo tierra: una red de unos 200 kilómetros de galerías alberga parques infantiles, espacios artísticos, piscinas, un museo e incluso una iglesia.

Al igual que en la Capadocia, muchos de estos espacios se construyeron originalmente con fines defensivos durante la Segunda Guerra Mundial y en los años posteriores.

Son un ejemplo de cómo la infraestructura creada para afrontar una crisis puede terminar siendo útil para hacer frente a la siguiente.

Pero no siempre hace falta un plan urbanístico para descubrir las ventajas de vivir bajo tierra.

En Coober Pedy, una localidad minera en Australia, sus habitantes encontraron una solución mucho más espontánea: excavar sus viviendas en la blanda roca del subsuelo para protegerse de las temperaturas extremas y reducir considerablemente el consumo de energía.

Getty Images Algunos de los pasillos de la ciudad subterránea de Derinkuyu son extremadamente estrechos.

Los riesgos y desafíos

Según La Vigna, convertir los espacios subterráneos en refugios climáticos abiertos al público requerirá un proceso de adaptación. No todos son iguales: los hay desde antiguas canteras y catacumbas hasta búnkeres construidos en épocas más recientes.

En estos últimos, la adaptación suele ser más sencilla. Basta con comprobar que las estructuras de hormigón sean estables y que los sistemas de ventilación funcionen correctamente.

El trabajo es más complejo en antiguas canteras, catacumbas y espacios excavados directamente en la roca, como los refugios subterráneos de la Capadocia.

Las cuevas y los túneles de esta región ponen de manifiesto dos de los principales desafíos que plantea el uso de grandes espacios subterráneos como refugios: el riesgo de derrumbes y la necesidad de garantizar una buena ventilación.

La Capadocia se encuentra sobre la Falla norte de Anatolia, que se extiende a lo largo de más de 64 kilómetros.

Aunque esta falla no ha provocado terremotos en los últimos 17.000 años, Turquía es un país con una intensa actividad sísmica, por lo que el riesgo de desastres naturales es una preocupación constante.

“La Capadocia existe gracias a los volcanes y a la erosión. Y ahora, poco a poco, esos mismos procesos también la están desgastando”, explica Yamaç, quien advierte de que el riesgo de derrumbe es real y constante.

La Vigna comparte esta preocupación y subraya que cada estructura debe ser examinada por especialistas.

Solo después de descartar cualquier señal de inestabilidad podrá certificarse como un espacio seguro.

El otro gran desafío es la ventilación. Derinkuyu cuenta con un sofisticado sistema de circulación de aire, pero las tecnologías actuales permiten mejorar aún más las condiciones en estos espacios.

Mediante ventiladores, conductos y sensores que controlan la calidad del aire, estos sistemas pueden extraer el aire viciado e introducir aire fresco del exterior.

Así funcionan los refugios subterráneos de Helsinki, cuyos búnkeres pueden albergar hoy hasta 6.000 personas en condiciones seguras, incluso si deben permanecer cerrados durante una emergencia.

Las viviendas excavadas: ¿el hogar del futuro?

Yamaç afirma que actualmente muchas de las antiguas viviendas excavadas en la roca de la Capadocia que permanecen vacías se utilizan para almacenar papas y limones.

De hecho, alquilar estas estructuras naturales como cámaras de almacenamiento en frío se ha convertido en una fuente de ingresos para la región.

En la localidad de Ortahisar, por ejemplo, que apenas supera los 3.000 habitantes, se arriendan alrededor de 1.000 cuevas capaces de almacenar hasta cinco millones de cajas de cítricos.

Sin embargo, Yamaç cree que estas cuevas también podrían ser un refugio ideal para las personas frente a unos veranos cada vez más calurosos.

“En lugar de comprar una casa en la que tendría que encender el aire acondicionado en todas las habitaciones, preferiría vivir cómodamente en una vivienda excavada en la roca”, afirma.

Ese cambio de perspectiva, que consiste en dejar de ver estos espacios como una reliquia del pasado para considerarlos parte de la infraestructura necesaria para afrontar el cambio climático, es justamente lo que investigadores como La Vigna intentan incorporar a la planificación urbana.

Como han demostrado durante siglos las antiguas ciudades subterráneas de la Capadocia, la ingeniería necesaria para hacerlo ya existe. Lo que falta es la disposición para mirar hacia abajo.

*Si quieres leer la historia original en BBC Travel, haz clic aquí.