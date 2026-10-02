“Los 7 de Cornell”: qué se sabe sobre la presunta violación grupal a una estudiante en una fraternidad de la prestigiosa universidad de EE.UU.

Los fiscales del estado de Nueva York reabrieron una investigación por la presunta violación grupal de una estudiante en la Universidad de Cornell en 2024.

La decisión se produjo después de que la mujer presentará el pasado 16 de septiembre una demanda civil contra una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, en la que alega que fue drogada y violada en una casa de una fraternidad en la universidad.

También alegó que la Universidad de Cornell no la protegió ni castigó de manera adecuada a los hombres involucrados.

Los hombres han sido apodados “los 7 de Cornell”, mientras que a la mujer se la identifica como Jane Doe en los documentos judiciales, un nombre ficticio utilizado para proteger la identidad de una persona.

Cornell ha dicho que apoya que el caso sea llevado ante un gran jurado, al tiempo que rechaza como “falsas” las afirmaciones de que no castigó a los implicados.

El estado de Nueva York ha emprendido una investigación, liderada por la fiscal general Letitia James, sobre la manera en que se manejó el caso.

Esto es lo que sabemos:

Getty Images La Universidad de Cornell está ubicada en la ciudad de Ithaca, Nueva York.

Qué alega la mujer

En una demanda civil de 101 páginas, la mujer alegó que durante la noche del 19 de octubre de 2024 siete hombres de la fraternidad Chi Phi de Cornell la agredieron durante horas en un episodio en el que hubo consumo de alcohol y ketamina.

La joven era una estudiante de la universidad de 20 años en ese momento.

Jane Doe dijo en su demanda que estaba ebria durante el presunto incidente y que no se encontraba en condiciones de dar su consentimiento.

Según su relato, tras haber estado bebiendo con sus compañeras de sororidad esa noche, se separó del grupo y llegó sola y tambaleándose a la casa de la fraternidad Chi Phi en Ithaca para ver a un amigo.

La demanda incluye acusaciones de agresión sexual, agresión física, negligencia, incumplimiento de contrato y violaciones de la Ley de Derechos Humanos del estado de Nueva York.

La denuncia fue presentada contra la universidad, la fraternidad y los hombres involucrados en el presunto ataque.

La demanda incluye una imagen que sería de un chat de la fraternidad, en el que uno de los participantes alerta a otros miembros, en términos vulgares, sobre la posibilidad de mantener un encuentro sexual con Jane Doe.

Su abogado dijo que ella estaba “traumatizada, paralizada e incapaz de funcionar o aceptar el horror de lo sucedido” en los días posteriores a la agresión. Doe presentó su denuncia ante la policía de la universidad el 8 de noviembre de 2024.

La indignación aumentó en las últimas semanas cuando se supo que ella alegó en su demanda que a los hombres “se les dio la posibilidad de reducir las sanciones por su conducta escribiendo ensayos”.

El abogado de Doe ha dicho que dos de los implicados fueron expulsados y que la mujer abandonó la universidad después de lo sucedido.

El consejo editorial del periódico universitario publicó los nombres de los demandados el 21 de septiembre en un artículo titulado “Cornell no lo hará, nosotros sí”, lo que provocó una oleada de indignación en las redes sociales.

Qué decían los mensajes

Según la universidad, la policía del campus entregó a los fiscales en noviembre de 2024 una imagen del grupo de Snapchat “Chi Phi Actives”, que fue incorporada como evidencia.

Los miembros aparecen nombrados en el chat y hablan de un encuentro sexual “gratuito” con Jane Doe, utilizando lenguaje vulgar, poco antes de las 2 de la madrugada del 20 de octubre de 2024.

CBS News New York ha publicado extractos de mensajes de texto adicionales que, según informa, fueron intercambiados entre uno de los acusados y una mujer que parece ser Jane Doe.

Los mensajes habrían sido enviados dos días después de la supuesta agresión, según los informes.

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En uno de los mensajes, el hombre parecía disculparse por “cómo se dieron las cosas”.

Dijo que su recuerdo de lo que había pasado era “algo confuso” y que él y otro hombre se sentían mal por haber estado demasiado ebrios como para “detenerlo y echar a la gente antes de que se fuera demasiado de las manos”.

La mujer respondió que su recuerdo de lo había pasado también estaba “muy nublado” y que todos estaban ebrios.

También escribió que “nada de lo sexual fue ilegal”, que le había gustado estar con él y con otro hombre.

Doe sugirió que volvieran a fumar juntos, pero sin “los otros 5.000 millones de hombres y la ketamina”.

Qué respondió la universidad

La mujer dijo que denunció el incidente a la policía de la Universidad de Cornell dos semanas después de que ocurriera.

Poco después, la institución emitió un comunicado público sobre las “graves y profundamente inquietantes acusaciones de abuso de drogas y violencia sexual en la casa de la fraternidad Chi Phi”.

El comunicado indicaba que el departamento de policía del campus estaba investigando y que había suspendido la sección local de la fraternidad Chi Phi y a “varios estudiantes”.

La universidad también informó que había abierto una investigación interna, así como una pesquisa de derechos civiles en virtud del Título IX, la ley que prohíbe la discriminación sexual en las instituciones educativas que reciben financiación del gobierno federal.

Getty Images La universidad informó que había abierto una investigación interna.

Tras la nueva demanda, la universidad refutó la acusación de Jane Doe de que la institución educativa no investigó ni castigó adecuadamente a los presuntos culpables.

La universidad dijo en un comunicado que el caso fue remitido a un “panel de profesores y miembros del personal capacitados”, que impuso “una serie de sanciones, entre ellas expulsiones y suspensiones de Cornell”.

Cornell no negó que el castigo para algunos de los implicados incluyera la redacción de un ensayo. Pero afirmó: “A ninguno de los acusados se le ofreció la oportunidad de escribir ensayos como única consecuencia de su participación”.

En un comunicado emitido el martes, la universidad sostuvo que, tras la denuncia, se impusieron “suspensiones temporales y otras medidas restrictivas”.

También señaló que los acontecimientos que tuvieron lugar en su campus en 2024 “fueron espantosos entonces y lo siguen siendo ahora”.

“Estamos haciendo todo lo posible para fomentar una cultura donde la conducta sexual inapropiada nunca sea tolerada”, decía el comunicado.

Bloomberg vía Getty Images La gobernadora de Nueva York (a la izquierda) encargó a la fiscal Letitia James llevar a cabo una investigación independiente del caso.

El miércoles, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que había llamado al presidente de la universidad, quien había accedido a permitir “una investigación independiente y externa sobre lo ocurrido”.

Cornell confirmó a la BBC que se llevará a cabo la investigación independiente.

Hochul puso a cargo de la investigación a la fiscal general del estado, Letitia James, conocida por haber demandado a Donald Trump en 2022.

En una rueda de prensa este viernes, la gobernadora expresó su consternación por la forma en que fue manejado el caso por la policía del campus y prometió llegar hasta el fondo del asunto.

James, por su parte, expresó que revisará las pruebas y emprenderá las acciones legales pertinentes.

El caso ha puesto de presente un vacío en las leyes de Nueva York, que dificulta a los fiscales presentar cargos contra quienes sostienen relaciones sexuales con una persona que voluntariamente había consumido alcohol o drogas hasta el punto de perder la capacidad para negarse.

La sección Xi de la fraternidad Chi Phi fue cerrada en 2024 y sigue teniendo prohibido el acceso al campus.

Qué ha dicho la fraternidad

La fraternidad Chi Phi es una de las partes señaladas por Doe en su demanda civil, en la que alega que sufrió daños físicos y emocionales como consecuencia de las acciones de sus miembros.

Trey Robb, director ejecutivo encargado de la fraternidad, dijo en un comunicado que la organización había expulsado a los miembros de la sede de Cornell acusados.

“Nuestros registros confirman que, apenas tres días después de que ‘Jane Doe’ presentara una denuncia ante la policía, la sede Xi votó por unanimidad para expulsar de sus filas a los miembros acusados”, dijo Robb.

Getty Images Chi Phi es una de las fraternidades universitarias de varones más antiguas de EE.UU.

“La sede también recomendó que nuestra fraternidad nacional los expulsara de forma permanente, y nuestro Gran Consejo así lo hizo en una reunión posterior”.

La fraternidad “no hará comentarios sobre asuntos que estén ante los tribunales o sean objeto de una investigación”, dijo Robb.

Por qué reabrieron el caso

Matthew Van Houten, fiscal de distrito del condado de Tompkins (donde se ubica el campus de Cornell), informó el lunes que su oficina reabriría una investigación penal sobre la presunta violación.

Afirmó que una vez que se determinara qué cargos correspondían, el caso sería llevado ante un gran jurado. Y señaló haberse puesto en contacto con Doe y sus abogados para obtener más información.

En el sistema legal estadounidense, los fiscales convocan a grandes jurados para evaluar pruebas y testimonios y, finalmente, votar si estos ameritan la presentación de cargos penales.

El fiscal dijo que, en el momento de la presunta agresión, ocurrida hace dos años, su oficina concluyó que las pruebas aportadas por la declaración de la mujer a las autoridades no alcanzaban el umbral legal necesario para presentar cargos.

En su declaración, Van Houten incluyó un resumen de lo que Doe contó al Departamento de Policía de la Universidad de Cornell en 2024, después de la presunta agresión, y señaló que su relato difería de las acusaciones expuestas en la demanda.

“La declaración jurada de Jane Doe de noviembre de 2024 no alegaba que hubiera sido drogada en contra de su voluntad ni que hubiera sido violada en grupo”, dijo Van Houten en un comunicado el lunes.

“Por el contrario, la declaración de Jane Doe describía su participación en el consumo de drogas y en actos sexuales como voluntaria, consciente y consentida”.

Un portavoz de la Universidad de Cornell dijo a la BBC que su departamento de policía compartió con la Fiscalía del condado de Tompkins un “extenso informe de la investigación policial”.

Getty Images La fiscal general del estado de Nueva York anunció la revisión del caso.

Nuevos informes han detallado lo que Doe declaró ante la policía de la Universidad de Cornell después del incidente.

CBS News New York obtuvo una transcripción de las entrevistas de Doe con la policía del campus, que comenzaron el 14 de noviembre, más de tres semanas después del incidente.

Al referirse al primer encuentro sexual, dijo a la policía: “Yo estaba bastante de acuerdo con todo esto”.

Pero, según el medio, al hablar de lo que ocurrió después, dijo: “Puedo decir con 100% de certeza que fui violada”.

ABC News también obtuvo un informe policial del 15 de noviembre, en el que Doe decía que, durante uno de los encuentros posteriores esa noche, “sentí que no podía tomar ninguna decisión debido a lo ebria que estaba”.

“Para mí, eso se sintió como coerción”, dijo en su declaración.

La BBC se ha puesto en contacto con la oficina de Van Houten y con el abogado de Doe.

Van Houten dijo a CBS News que nunca había visto la transcripción de la entrevista con la policía del campus.

También dijo a The New York Times que esperaba hablar con Doe “para discutir las nuevas pruebas que existen” y que no consideraba que las acusaciones presentadas en la demanda civil alcanzaran el umbral legal necesario para presentar cargos.

Van Houten señaló, no obstante, que “lo importante es que ella cree que se cometieron delitos, y queremos llegar al fondo de eso”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.