Los aciertos y errores de 3 mapas que usamos hoy (y por qué el aprobado ahora por la ONU tampoco representa correctamente al mundo)

La ONU hizo un llamado a que se sustituya el mapa mundial predominante por uno que refleje con mayor precisión el tamaño real de continentes como África.

La resolución “Corregir el mapa”, adoptada por la Asamblea General, tiene como objetivo subsanar la discrepancia con el mapa de Mercator, en el que el continente africano aparece con un tamaño similar al de Groenlandia, aunque en realidad es unas 14 veces más grande.

La ONU adoptó un nuevo mapa, la proyección Equal Earth (Tierra Equitativa), que representa mejor el tamaño real de las masas continentales, sin embargo, también presenta sus propios problemas.

A lo largo de los años se han realizado numerosos intentos importantes para resolver el problema de representar con precisión la superficie de una esfera sobre un rectángulo plano, cada uno con sus propias ventajas y defectos.

El mapa de Mercator

El mapa de Mercator, de uso generalizado en la actualidad, fue creado en 1569 por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator.

Su principal objetivo era ayudar a los marineros europeos a navegar por los océanos, como explicó el profesor de cartografía James Cheshire del University College de Londres.

“Quería que una línea recta dibujada en un mapa pareciera una línea recta en la realidad si se seguía la dirección de una brújula”, declaró a la BBC.

“Ese era el objetivo, y lo consigue a la perfección”, aseguró.

Para mantener esos ángulos correctos en un mapa plano, Mercator tuvo que ensanchar las líneas de la cuadrícula a medida que se alejaban del ecuador hacia los polos.

Su mapa tiene en cuenta la curvatura de la Tierra haciendo que los países cercanos al ecuador parezcan mucho más pequeños de lo que son y que los países más cercanos a los polos aparezcan alargados.

La distorsión es consecuencia de la imposibilidad de representar con precisión la superficie de un globo terráqueo en un gráfico bidimensional.

Más de 450 años después, la creación de Mercator sigue siendo la base de muchos de los mapas que vemos en las aulas, en la televisión y en internet, incluidos los de Google Maps.

Sin embargo, los críticos del mapa de Mercator afirman que existe un efecto psicológico al percibir algunos lugares como más pequeños de lo que realmente son y otros como más grandes, ya que instintivamente consideramos que las cosas más grandes son más importantes.

Para el geógrafo keniano Kioko Muendo, esto ha restado importancia implícitamente a los vastos recursos, la población y las oportunidades de inversión de África.

“Los mapas son más que simples guías para viajeros: influyen en cómo se perciben las regiones desde el punto de vista político y económico”, declaró a la BBC.

El mapa de Equal Earth

BBC El mapa de Equal Earth pretende representar la superficie de las masas terrestres de forma más equitativa.

El mapa Equal Earth pretende solucionar este problema con la proyección de Mercator.

Fue desarrollado por un equipo de cartógrafos en 2018 para presentar el tamaño y la forma de las masas terrestres con mayor precisión, y se inspiró en la proyección de Robinson de 1963, un mapa que muestra toda la superficie del globo a la vez.

Como resultado, el mapa de Equal Earth fue adoptado por los miembros de la Unión Africana en febrero, antes de que fuera adoptado por la ONU.

Pero sacrifica las líneas rectas que hacían que la proyección de Mercator fuera perfecta para la navegación, y no se puede utilizar para medir la distancia real entre diferentes lugares.

“Se puede conservar el área, o la forma, o la distancia y la dirección, pero no todo a la vez a la perfección, porque de lo contrario volveríamos a tener una esfera”, señaló Cheshire.

El mapa de Peters

BBC La proyección cartográfica de Peters ofrece una idea más justa de la superficie terrestre, pero distorsiona la forma.

El mapamundi de Peters fue diseñado por el historiador alemán Arno Peters a principios de la década de 1970. El mapa rectangular se basa en la proyección descrita por primera vez por el cartógrafo escocés James Gall en 1855.

La proyección sacrifica la precisión de la forma en favor de la precisión de la escala. Por lo tanto, las regiones polares se comprimen, mientras que las partes cercanas al ecuador se estiran.

Esto soluciona el problema de la diferencia de tamaño entre Groenlandia y África, permitiendo a quienes lo utilizan hacerse una idea del tamaño comparativo de las diferentes masas continentales, al tiempo que se conservan las líneas rectas de longitud y latitud.

Sin embargo, el mapa distorsiona gravemente la forma de las masas continentales de la Tierra, haciendo que todas parezcan ligeramente desproporcionadas. Rusia, por ejemplo, parece mucho más pequeña de lo que realmente es.

Las líneas rectas del mapa de Peters tampoco representan rumbos constantes de brújula verdaderos, por lo que resultan inútiles para la navegación.

Otras formas de cartografiar el mundo

Universal Images Group via Getty Images Images Este mapa de Mitchell, en proyección de Mercator, coloca a América en primer plano en lugar de Europa y África.

Del mismo modo que el tamaño aparente de una masa continental puede influir en la importancia que se le atribuye, también puede hacerlo su prominencia en un mapa.

Algunos cartógrafos han intentado orientar el mapa de manera que el sur quede en la parte superior, para contrarrestar el sesgo psicológico que surge al considerar que el sur global es menos importante por estar situado más abajo.

Y dependiendo de dónde te encuentres en el mundo, el continente que se sitúa en el centro de un mapa puede variar.

Si bien estos mapas alternativos ofrecen una perspectiva del mundo diferente a la que nos resulta familiar, no resuelven el problema de la prominencia, sino que simplemente cambian el enfoque del mapa.

Mapas orientados a los polos

NurPhoto via Getty Images La bandera de la ONU está centrada en el Polo Norte, por lo que ningún continente es el foco principal.

Una forma de resolver la cuestión de qué masa continental se encuentra en el centro de un mapa —y por lo tanto es la más prominente— es no colocar ninguna en el centro.

Esto es lo que representa el mapa del logotipo de la ONU: el mundo está centrado en el Polo Norte, con los continentes extendiéndose hacia afuera desde él.

Se conoce como “proyección azimutal equidistante” y sitúa las regiones del mundo en un mapa circular alrededor de un punto central. Cuanto más lejos de ese punto en el globo, mayor es el círculo.

En este tipo de mapa, todos los puntos se encuentran en el “azimut” correcto, o dirección horizontal, desde el punto central.

Pero para que toda la superficie de una esfera quepa en un círculo, el mapa se distorsiona más cuanto más se aleja del centro.

En el mapa de la ONU, por ejemplo, las zonas cercanas al Polo Sur aparecen comprimidas y estiradas, ya que lo que sería un anillo de la misma circunferencia que uno alrededor del Polo Norte se vuelve mucho más grande.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.