“Los hispanos se sienten traicionados”: el mensaje a Trump de la congresista republicana María Elvira Salazar en plena ola de arrestos y deportaciones

La congresista republicana María Elvira Salazar le dijo este jueves al presidente Donald Trump que sus esfuerzos para hacer cumplir las leyes migratorias en EE.UU. “han ido demasiado lejos”.

En un mensaje de video, subrayó que los votantes hispanos que contribuyeron a llevar a Trump a la Casa Blanca en 2024 “se sienten traicionados hoy”.

El video se enmarca en la campaña de las elecciones de medio mandato o midterms del próximo 3 de noviembre, en las que Salazar busca ser reelegida como representante de Florida en la Cámara de Representantes.

Sus declaraciones suponen un distanciamiento poco habitual de una legisladora republicana respecto a una de las principales políticas de Trump, a pocas semanas de unos comicios en los que la oposición demócrata aspira a recuperar el control del Congreso.

María Elvira Salazar es una figura conservadora y una de las voces republicanas más visibles del sur de Florida, así como una de las más fervientes seguidoras de Donald Trump desde su primer mandato (2017-21).

Sin embargo, en los últimos meses ha marcado distancias con las políticas migratorias del gobierno de Trump, que podrían poner en riesgo la mayoría republicana entre los votantes —muchos de ellos de origen latinoamericano— de los distritos que la congresista representa en Miami.

“Ha ido demasiado lejos”

“Presidente, algunos de sus esfuerzos para aplicar las leyes migratorias han ido demasiado lejos”, comienza Salazar el video de campaña, de apenas 30 segundos.

La congresista expone que “en julio, el 50% de las 50.000 personas que fueron detenidas no tenía antecedentes penales”.

“Tenga cuidado con lo que le están diciendo sus asesores sobre política migratoria”, advierte.

El mensaje de Salazar llega en plena ola de arrestos y deportaciones por parte de las autoridades migratorias estadounidenses en Florida y otros estados.

Más de 100.000 migrantes fueron arrestados entre julio y agosto por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), una cifra récord desde el inicio de la segunda Administración de Trump.

Según los datos citados por Salazar, la mitad de los detenidos no tenían condena por ningún delito ni cargos penales pendientes.

“Los mismos hispanos que le ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados hoy”, afirma en el video.

Y añade: “Puede ser para la inmigración lo que Lincoln fue para la esclavitud y Reagan para el comunismo. No estoy hablando de darles la amnistía. Estoy hablando de darles una vida digna en esta tierra prometida”.

La campaña para las midterms

Salazar ha defendido desde su puesto en el Congreso una reforma que permita a los trabajadores indocumentados “salir de las sombras”.

También ha sostenido que los inmigrantes que llevan años viviendo en Estados Unidos, carecen de antecedentes penales y pagan impuestos deberían poder acceder a un permiso de trabajo legal y renovable.

El mensaje en video dirigido a Trump abre la campaña de Salazar para las elecciones de medio mandato de noviembre, después de que ambos partidos eligieran ya a sus candidatos en las primarias de agosto.

El distrito de Salazar en el condado de Miami, donde casi tres cuartas partes de la población es hispanas, es históricamente de tendencia republicana.

Se trata, en todo caso, de una comunidad en la que la política migratoria puede tener un peso particular, tanto por el número de familias inmigrantes como por la influencia política de los votantes de origen latinoamericano.

Salazar nació en el barrio de la Pequeña Habana de Miami y es hija de exiliados cubanos. Llegó al Congreso en 2021.

En noviembre se enfrentará al demócrata Eliott Rodriguez, antiguo presentador de CBS News Miami, que ganó en agosto las primarias de su partido.

Getty Images María Elvira Salazar representa el distrito 27 de Florida, que abarca partes de Miami y varias zonas del sur de Miami-Dade, entre ellas Coral Gables, Kendall, Pinecrest, Key Biscayne, Palmetto Bay y Cutler Bay.

Una encuesta nacional publicada en septiembre por la cadena CBS News, socia estadounidense de la BBC, mostró que el 55% de los adultos desaprobaba la gestión de Trump en materia migratoria, frente a un 45% que la aprobaba.

La aprobación general del presidente se situaba en el 39%.

Otro sondeo de CBS News y YouGov señaló que la mayoría de los votantes hispanos prefería a un candidato que se opusiera al enfoque de la administración sobre las operaciones de ICE.

La Casa Blanca no ha respondido públicamente al mensaje de Salazar.

Miami, en el punto de mira de ICE

Los arrestos de ICE han alcanzado máximos en los últimos meses, en los que se han intensificado las redadas migratorias en todo el país.

ICE detuvo a 50.925 personas en agosto, por encima del récord de 50.208 de julio y de las aproximadamente 43.000 de junio, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.

Más de la mitad de los detenidos en julio no tenía condenas ni cargos criminales pendientes.

Las deportaciones también marcaron un máximo ese mes, con casi 34.000.

El aumento de los esfuerzos en cooperación policial, tecnología e intercambio de datos se ha traducido en detenciones masivas en controles de tráfico, domicilios, trabajos y citas migratorias.

La campaña del gobierno está siendo especialmente intensa en Florida, que junto a Texas concentró unas dos quintas partes de los arrestos de julio.

Getty Images La intensificación de las redadas de ICE ha afectado a la vida diaria en el sur de Florida, especialmente en ciudades con mayoría de latinoamericanos, como Doral, en Miami.

Ya en marzo, la oficina regional de ICE en Miami era la que más arrestos llevaba a cabo en todo el país con unos 120 diarios, según un análisis de The New York Times.

El impacto de las redadas se refleja en la vida cotidiana del sur de Florida: en zonas con alta población de origen latinoamericano se observa la presencia constante de agentes migratorios, que abordan a supuestos migrantes irregulares en las calles o en sus vehículos.

En ciudades como Doral, en el condado de Miami-Dade, se ha notado una fuerte reducción en las actividades diarias y los comerciantes reportan importantes pérdidas en sus negocios.

Muchos de los arrestados son migrantes con permisos de trabajo vigentes y procesos de asilo pendientes, según confirmaron a BBC Mundo abogados del sector en Miami.

Salazar está dando un aviso a Trump

Análisis de Bernd Debusmann Jr., reportero de BBC News en la Casa Blanca

La BBC se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para solicitar una declaración sobre los comentarios de Salazar.

Estos se producen en un momento políticamente delicado para el presidente Trump y el Partido Republicano, que dependieron de una oleada de millones de votantes latinos para alcanzar la victoria y recuperar el poder en 2024.

Sin embargo, casi 20 meses después de que Trump regresara al Despacho Oval para iniciar su segundo mandato, ese apoyo se ha fracturado considerablemente, lo que podría causar un daño significativo al Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Una encuesta de Hart Research y Televisa Univision, publicada por Axios a principios de septiembre, reveló que los demócratas aventajan ahora a los republicanos —en conjunto— por un margen del 58% frente al 35% en 17 distritos competitivos de la Cámara de Representantes.

Cabe destacar que el 62% de los encuestados desaprueba la gestión de Trump en materia de inmigración, y que el 11% de quienes votaron por él en 2024 afirma ahora apoyar a candidatos demócratas.

Salazar, quien cuenta con el respaldo de Trump, representa un distrito con una gran población latina que históricamente se ha inclinado hacia los republicanos.

No obstante, su rival, Elliot Rodriguez, cree que la situación podría estar cambiando. Los sondeos internos difundidos por su equipo apuntaban a una contienda muy reñida entre ambos candidatos, con un 45% de intención de voto para cada uno. Esto podría convertir la petición de Salazar al presidente Trump en un factor decisivo para su reelección.

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