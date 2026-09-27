Los jugadores de Irlanda e Israel no se dan la mano en un encuentro cargado de tensión y polémica

Los jugadores de la República de Irlanda e Israel no se estrecharon la mano ni antes ni después del partido de la Liga de Naciones de la UEFA disputado este domingo en Hungría.

Tras saltar al terreno de juego del estadio Nagyerdei, los jugadores de la República de Irlanda permanecieron de pie durante su himno nacional e inclinaron la cabeza mientras sonaba el himno de Israel.

Una vez concluidos los himnos, ambos equipos no formaron la tradicional fila para el saludo protocolario.

Tampoco hubo intercambio de banderines entre el capitán de la República de Irlanda, Dara O’Shea, y el de Israel, Manor Solomon, quienes tampoco se dieron la mano.

Un encuentro polémico

Este encuentro ha estado envuelto en polémica desde febrero, cuando se sorteó el enfrentamiento entre ambos equipos en el Grupo B3.

Los jugadores de la República de Irlanda se enfrentaron a peticiones de que se retiraran de los partidos debido a la guerra en curso entre Israel y Gaza, impulsadas por la campaña “Stop The Game” (“Detened el partido”), organizada por el grupo de presión Irish Sport for Palestine (Deporte Irlandés por Palestina), que había ido ganando fuerza.

Sin embargo, los jugadores votaron a favor de disputar el encuentro durante una larga reunión celebrada el sábado en el hotel de concentración del equipo en Debrecen.

Getty Images Jack Moylan besó su brazalete negro tras marcar contra Israel.

Más tarde, ese mismo sábado, el portero Gavin Bazunu confirmó su baja de la convocatoria y afirmó que consideraba “incorrecto participar” tanto en el partido del domingo como en el encuentro de vuelta, previsto para el 4 de octubre en la localidad serbia de Backa Topola.

Los jugadores irlandeses lucieron brazaletes negros. David Courell, director ejecutivo de la Asociación de Fútbol de Irlanda (FAI), declaró el sábado que se trataba de un gesto “en reconocimiento a todas las vidas perdidas en el conflicto (de Gaza)”.

Fútbol y tensión

Tras marcar el tercer gol de la República de Irlanda en la victoria por 3-0, Jack Moylan se quitó el brazalete y lo besó antes de besar también el escudo de su equipo.

Los jugadores de la República de Irlanda fueron abucheados por el reducido grupo de aficionados israelíes presentes cuando salieron al campo para el calentamiento previo al partido.

Aunque la FAI confirmó que no se venderían entradas a los seguidores de la República de Irlanda, se pudo ver a un pequeño número de aficionados dentro del estadio.

En declaraciones a RTE antes del inicio del encuentro, el seleccionador de la República de Irlanda, Heimir Hallgrimsson, habló sobre el impacto que el intenso escrutinio mediático sobre estos partidos ha tenido tanto en él como en su plantilla.

“Ha sido una de las semanas más difíciles para mí como entrenador y supongo que lo mismo ocurre con la mayoría de los jugadores. Son situaciones que no habíamos vivido antes”, declaró Hallgrimsson.

Afirmó: “Cuando nos encontramos en estas circunstancias, esperamos tomar más decisiones acertadas que erróneas, pero es imposible acertar en todo”.

“Me pongo en el lugar de los jugadores. Hay muchos jóvenes en esta plantilla a los que debemos cuidar bien. Sinceramente, hay muchos jugadores con sentimientos encontrados respecto a este partido, y nuestra labor es protegerlos a todos”, indicó.

“Como cabe imaginar, la preparación ha sido probablemente la peor posible, así que solo espero que los jugadores salgan al campo y ofrezcan una buena actuación. Estamos aquí para jugar al fútbol; ellos son futbolistas y espero que, al menos, puedan disfrutar de ello”, concluyó.

Getty Images La tensión política llegó al césped.

El sábado surgieron dudas sobre si el partido llegaría a disputarse, después de que se pospusiera la rueda de prensa previa al encuentro de la selección de la República de Irlanda debido a una reunión de la plantilla.

En la rueda de prensa del sábado, Courell informó de que la votación de los jugadores sobre si disputar el partido se había aprobado por una “mayoría significativa”.

Courell añadió que la selección de la República de Irlanda no participaría en los protocolos previos al partido, como el saludo inicial.

La presión sobre Irlanda

En 2024, la selección femenina de baloncesto de Irlanda decidió no estrechar la mano de las jugadoras de Israel ni permanecer en la pista durante los himnos antes de un partido de clasificación para el EuroBasket.

Sin embargo, los equipos sí se saludaron cuando volvieron a enfrentarse el año pasado.

La selección de la República de Irlanda ha recibido peticiones para boicotear los partidos desde el sorteo de la Liga de Naciones celebrado en febrero.

El pasado noviembre, la FAI aprobó una moción en la que instaba a la UEFA a suspender a Israel de sus competiciones.

En mayo, el partido amistoso del equipo contra Qatar se vio interrumpido después de que unos aficionados lanzaran al campo pelotas de tenis con la bandera de Palestina.

En junio, la FAI confirmó que su partido como local se jugaría a puerta cerrada en Backa Topola, en lugar de en el estadio Aviva de Dublín, alegando “desafíos operativos que podrían afectar a la celebración del partido en territorio nacional”.

En una asamblea general extraordinaria celebrada en julio, los delegados respaldaron una moción de la FAI para seguir adelante con los partidos, ante la preocupación de que un boicot causara un “perjuicio significativo y duradero” a la asociación.

Las peticiones para que la República de Irlanda boicotee los partidos se han intensificado en las últimas semanas.

A principios de esta semana, más de 160 deportistas irlandeses firmaron una carta abierta del grupo “Irish Sport for Palestine” en la que instaban al equipo a no jugar.

Courell también declaró la semana pasada que la UEFA había rechazado una solicitud para mantener separadas a la República de Irlanda e Israel en futuros sorteos de competiciones.

Getty Images Irlanda ha estado sometida a presiones para que se retirara del encuentro, pero finalmente decidió jugarlo.

Las tensiones entre ambos equipos aumentaron esta semana, cuando la Federación de Fútbol de Israel acusó a Hallgrimsson de “ignorancia, hipocresía y estupidez” después de que el entrenador afirmara: “No jugamos con el genocidio, jugamos contra el genocidio”.

En declaraciones realizadas el sábado, Hallgrimsson reconoció que fue “una palabra equivocada” por su parte, mientras que el jefe de comunicación de la Federación de Fútbol de Israel, Shlomi Barzel, afirmó que no se disculparía por la respuesta de su organismo, aunque sí dijo que “retiraba la palabra estupidez”.

El grupo armado palestino Hamás atacó Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas y tomando 251 rehenes.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva militar masiva en Gaza, durante la cual han muerto más de 73.000 personas, según el Ministerio de Salud del territorio, administrado por Hamás, cuyas cifras considera fiables la ONU.

Israel ha negado reiteradamente haber cometido genocidio, así como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Sostiene que sus operaciones militares en Gaza se han llevado a cabo en legítima defensa y de conformidad con el derecho internacional.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.