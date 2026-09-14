Los líderes de Escocia, Irlanda del Norte y Gales se unen para reclamar su derecho de independencia de Reino Unido

Los ministros principales de Gales, Escocia e Irlanda del Norte firmaron este lunes un documento para reclamar su derecho a la independencia de Reino Unido.

Los tres líderes nacionalistas desean que sus naciones abandonen Reino Unido y en el acuerdo firmado exponen que ningún gobierno de Westminster (la sede política del gobierno británico en Londres) tiene derecho a “bloquear la democracia”.

Pero mientras que John Swinney, de Escocia, y Michelle O’Neill, de Irlanda del Norte, pidieron referendos en una rueda de prensa conjunta, Rhun ap Iorwerth, de Gales, se negó a dar un calendario para celebrar uno en su país.

Es la primera vez desde que comenzó la descentralización que Gales, Escocia e Irlanda del Norte tienen ministros principales que desean abandonar Reino Unido.

El memorando de entendimiento dice: “Para quienes nos observan desde estas islas, para quienes nos observan desde todo el mundo, no podría haber una señal más clara de que el tiempo de Westminster está llegando a su fin.

“Ningún gobierno de Westminster tiene derecho a bloquear la democracia ni a socavar el principio de que nuestro pueblo decidirá su propio futuro.

“Reconocemos que nuestros partidos tienen posiciones constitucionales diferentes y que cada nación determinará su propio futuro a su manera y a su debido tiempo”.

Getty Images Los líderes firmaron un acuerdo que estipula que cada nación determinará su propio futuro “a su manera y a su debido tiempo”.

El líder escocés, Swinney, dijo que se trata de un “momento significativo y crucial para Reino Unido” y que las cosas han cambiado “para siempre”.

“Los ciudadanos de Escocia, Gales e Irlanda tienen derecho a la autodeterminación”, afirmó. “Tienen derecho a decidir su propio futuro”.

Y añadió: “Fundamentalmente, nuestras conversaciones de este lunes giran en torno a reconocer la importancia del momento que estamos viviendo”.

La ministra principal de Irlanda del Norte y vicepresidenta del Sinn Féin irlandés, O’Neill, afirmó que los intereses de la gente de toda la isla de Irlanda “nunca han sido atendidos por quienes están en Westminster”.

“Debemos estar preparados para la reforma constitucional cuando llegue”, sostuvo.

“La elección de tres primeros ministros nacionalistas por primera vez es una clara indicación de que la gente se da cuenta de que Westminster no está trabajando para la gente del Norte, Escocia o Gales”.

Críticas a los proyectos independentistas

Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin, le dijo al Servicio Galés de la BBC que la trayectoria de Gales, Escocia e Irlanda hacia la autodeterminación marca “tiempos históricos”.

“Obviamente, tenemos historias nacionales diferentes, pero tenemos algo muy importante en común, y es nuestra absoluta insistencia en que corresponde al pueblo de Irlanda decidir el futuro de Irlanda, al pueblo de Escocia decidir el futuro de Escocia y al pueblo de Gales decidir el futuro de Gales”, expuso.

Las reuniones tienen lugar días después de que el tema de la independencia de Escocia volviera a surgir en la Cámara de los Comunes.

Durante la sesión de preguntas del pasado miércoles al primer ministro, Andy Burnham pareció indicar que podría celebrarse un segundo referéndum en Escocia si existiera un claro apoyo público a la votación.

En un referéndum sobre la independencia de Escocia celebrado en septiembre de 2014, el país votó a favor de seguir formando parte de Reino Unido por un margen del 55% frente al 45%.

Pero la dinámica en Gales es diferente a la de Escocia.

Ap Iorwerth, quien fue nombrado ministro principal de Gales tras las elecciones de mayo, ha descartado impulsar un referéndum sobre la independencia de Gales durante el primer mandato de su partido en el gobierno, afirmando que quería liderar un “diálogo nacional” sobre el tema.

Su gobierno tiene la intención de crear una comisión nacional para “sentar las bases” de los futuros planes para la independencia de Gales.

Mientras tanto, los ministros galeses buscan transferir competencias adicionales a Gales, incluso en materia de policía y justicia juvenil.

Burnham ha dicho que está “abierto” a la idea.

El gobierno británico declaró: “El primer ministro está comprometido con impulsar el cambio en las cuatro naciones de Reino Unido y cree firmemente en la unión”.

Es probable que las conversaciones aborden la forma en la que el gobierno de Reino Unido financia a las naciones con autogobierno.

Los ministros galeses llevan tiempo pidiendo que se reforme la fórmula de financiación, alegando que perjudica a Gales.

Sin embargo, se argumenta que Escocia se beneficia de esta fórmula.

Antes de convertirse en primer ministro, Burnham abogó por el cambio, pero en su reciente visita a Gales restó importancia a la posibilidad de una reforma.

Los líderes de los gobiernos autonómicos se reunirán con el primer ministro el próximo mes.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.