Los trucos que usa el servicio secreto de EE.UU. para ocultar a los presidentes a plena vista

El 8 de julio, el presidente estadounidense Donald Trump subió al Air Force One a la vista de las cámaras de televisión al abandonar la cumbre de la OTAN en Turquía.

Pero cuando el imponente avión Boeing despegó de Ankara, según fuentes citadas por el diario The Washington Post, el presidente ya había sido trasladado en secreto en un camión de abastecimiento a un avión militar C-32A más pequeño, que lo llevó a una base aérea militar en Reino Unido.

Los que permanecieron a bordo eran señuelos involuntarios y no tenían ninguna indicación de que Trump ya no viajaba con ellos.

Pero este tipo de engaño no es inusual.

“Eso es muy común”, dijo Ronald Kessler, autor que ha escrito extensamente sobre el Servicio Secreto. “Existe un largo historial de estrategias para engañar a cualquiera que intente perjudicar al presidente”.

Engaños a menor escala

Robert McDonald, un ex agente de alto rango del Servicio Secreto con experiencia en la seguridad presidencial, declaró a la BBC que durante las operaciones de caravanas presidenciales se utilizan con frecuencia engaños a menor escala.

Estas caravanas, que a menudo incluyen docenas de vehículos de seguridad y apoyo, así como ambulancias y furgonetas que transportan a los periodistas de la Casa Blanca, suelen incluir dos “Bestias”, como se conoce a la limusina mejorada que transporta al presidente.

Mientras un vehículo transporta al mandatario, el otro circula cerca como señuelo, cambiando de ubicación durante el trayecto hacia el destino.

“Es lo que llamamos un juego de trileros (conocido en América Latina como ‘dónde está la bolita’)”, dijo McDonald, quien condujo uno de los vehículos durante la administración del presidente George W. Bush.

“Incluso en Washington D.C., si nos dirigíamos a Andrews [la base desde donde despega el Air Force One], esas dos limusinas cambiaban de posición”.

“Pero eso ocurriría fuera de la vista de cualquiera que no estuviera en la caravana o en un túnel”, añadió. “Se utilizan diferentes métodos para despistar a los malos”.

Del mismo modo, el Marine One, el helicóptero presidencial, vuela habitualmente en grupos de tres, cambiando de posición para que posibles amenazas no sepan cuál transporta al líder estadounidense.

Pero para viajes complejos y de alto riesgo al extranjero se recurre a engaños aún más elaborados.

“Diría que no ocurre con frecuencia”, declaró el exagente del Servicio Secreto Paul Eckloff al programa Newshour del Servicio Mundial de la BBC, refiriéndose al cambio de aeronave en Turquía.

“Pero es una opción que el Servicio Secreto y otros organismos de protección ejecutiva siempre tienen a su disposición”.

“Cuando el presidente viaja a zonas de guerra, con frecuencia se emplean tácticas y técnicas para generar dudas en el adversario sobre qué aeronave o qué movimiento va a realizar”, añadió.

Otros presidentes

En marzo de 2000, por ejemplo, el entonces presidente Bill Clinton voló desde India a la capital pakistaní, Islamabad, en un avión ejecutivo sin distintivos que aterrizó después de un avión señuelo con la misma decoración que el Air Force One.

Tres años después, la Casa Blanca afirmó que George W. Bush pasaría el Día de Acción de Gracias en Texas, pero llegó a Bagdad en el Air Force One con las ventanas oscurecidas.

En 2023, Joe Biden también fue llevado en secreto a Ucrania con un reducido grupo de prensa compuesto por un reportero y un fotógrafo.

En los tres casos, los medios de comunicación a bordo estaban al tanto del engaño, pero se les había pedido que no lo informaran en tiempo real.

Aún no está clara la naturaleza exacta de la amenaza percibida para la aeronave en este último caso.

Hasta el momento, el Servicio Secreto no se ha pronunciado sobre el incidente, mientras que la Casa Blanca no lo ha confirmado ni desmentido, limitándose a decir que utiliza todas las herramientas a su alcance para proteger al presidente.

Aunque se elaboran planes de contingencia para diversos escenarios con antelación, los expertos afirman que el Servicio Secreto debe mantener la flexibilidad y estar preparado para improvisar ante las nuevas amenazas que surjan, especialmente en el extranjero.

Amenaza grave

Pero según McDonald, la medida extraordinaria de trasladar en secreto al presidente Trump fuera del avión sugiere que el peligro potencial fue considerado grave, probablemente por varias agencias.

“Eso me indica que el nivel de amenaza en Turquía era relativamente sustancial y bastante alto”, dijo, y agregó que el personal del presidente, el Servicio Secreto y la Oficina Militar de la Casa Blanca fueron alertados casi con toda seguridad de inmediato.

“Es probable que esas personas se reunieran en una sala y se les presentara esta información”, explicó McDonald. “Y se elaboró un plan para neutralizar la amenaza derivada de la información recibida”.

La valoración de McDonald fue secundada por Marc Polymeropoulos, un veterano de la CIA con 26 años de servicio que operó tanto en Irak como en Afganistán y supervisó misiones clandestinas en todo el mundo.

“La clave reside en la naturaleza de la amenaza y en qué era tan grave como para que el Servicio Secreto pusiera en marcha una operación de engaño de tal envergadura”, afirmó.

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Según Polymeropoulos, una cuestión clave de cara al futuro es si el gobierno y la comunidad de inteligencia tenían la obligación de advertir a los ocupantes del avión.

“Digamos que el avión es derribado y nosotros lo sabíamos”, dijo. “No haríamos eso… no podríamos. Si sabemos que el ISIS va a atacar un objetivo en Moscú, avisamos a los rusos. ¿Por qué les avisamos? Porque no podemos permitir que un ciudadano estadounidense muera en ese ataque”.

Aún no está claro hasta qué punto corrían peligro quienes permanecieron en el avión, o si no corrían alguno en absoluto.

Los periodistas a bordo informaron que se les indicó repetidamente que mantuvieran las persianas bajadas, una práctica que “no es infrecuente” y que, según McDonald, demuestra que aún se estaban tomando medidas para proteger a los pasajeros.

“Un avión grande sobrevolando la zona, con las persianas subidas y el interior iluminado, podría indicar que se trata de un tipo específico de aeronave”, dijo. “Comprendo la necesidad de transparencia, pero [los pasajeros] también forman parte de la gira. Debemos asegurarnos de que todos regresen a casa sanos y salvos”.

El Servicio Secreto, añadió, no tiene obligación legal de informar sobre posibles amenazas ni de detallar las operaciones que se llevan a cabo para proteger al presidente y su comitiva. Esa decisión corresponde a la Casa Blanca u otros organismos.

“El Servicio Secreto no se dedica a las relaciones públicas”, dijo. “Somos muy buenos guardando secretos, como nuestro nombre lo indica. No todo el mundo necesita saberlo todo”.

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Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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