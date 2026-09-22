Los voluntarios que arriesgan sus vidas para desactivar las “bombas de carbono” de los catastróficos incendios forestales que azotan Indonesia

Es principios de septiembre y en Borneo, el cielo se oscurece y se vuelve denso. Pero no es lluvia.

El aire espeso, de un color ámbar parecido a la miel, está cubierto por una capa de niebla tóxica que ha cruzado fronteras y alcanzado ciudades como Singapur, Manila y Kuala Lumpur.

Abajo, en el suelo, sale humo de la tierra.

“Es como gas lacrimógeno”, afirma Dwi Sujatmoko. “Te da directamente en la nariz, te arden los ojos; más o menos es así”.

“La gente dice que estos incendios son extraordinarios por las llamas y el humo. Y tienen razón”, añade.

Este bombero voluntario de 35 años lleva más de un mes envuelto en esta neblina, respirando micropartículas tóxicas de carbono mientras combate un frente de fuego que parece no tener fin.

Con herramientas manuales, carros y bombas de agua portátiles, él y miles de voluntarios —muchos de ellos indígenas dayak y banjar— se enfrentan desde principios de julio a un infierno que ha arrasado unas 200.000 hectáreas de bosque y tierras de cultivo en la parte de Borneo que forma parte de Indonesia.

Bajo tierra y fuera de la vista, incendios subterráneos de turba siguen ardiendo lentamente, saturando el aire con humo venenoso.

“Una vez que un incendio se descontrola, perjudica a muchas personas. No solo a los seres humanos, sino también a los animales y las plantas”, afirma Sujatmoko. “Si un incendio subterráneo se propaga y ya no se puede controlar, las pérdidas son enormes”.

“Bombas de carbono”

Indonesia se enfrenta a una catástrofe provocada por incendios forestales.

En medio del fenómeno conocido como “super El Niño”, que ha agravado las condiciones de sequía, miles de focos activos se multiplican y se extienden por todo el país, alimentando una crisis de neblina transnacional que ya es la peor en más de una década en el sudeste asiático.

Pero lo que hace especialmente preocupante la situación en Borneo es que el fuego avanza sobre uno de los mayores ecosistemas de turberas tropicales del mundo.

Esta extensión de 4,5 millones de hectáreas de bosques y pantanos actúa, en condiciones normales, como un enorme reservorio de carbono antiguo.

Cuando estas turberas arden, pueden liberar millones de toneladas de dióxido de carbono, monóxido de carbono y metano a la atmósfera: un “pulso” de gases de efecto invernadero que les ha valido el sobrenombre de “bomba de carbono”.

“Las turberas son almacenes de carbono increíblemente eficaces porque sus condiciones de saturación de agua ralentizan la descomposición, lo que permite que el carbono se acumule bajo tierra durante miles de años”, explica la doctora Nisa Novita, investigadora especializada en turberas de la ONG indonesia Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).

“Pero eso también significa que pueden convertirse en una ‘bomba de carbono’ cuando se drenan o se queman, porque ese carbono puede liberarse rápidamente a la atmósfera”.

Las turberas tropicales de Indonesia figuran entre los depósitos naturales de carbono más importantes del mundo. Cuanto más profunda es la turba, mayor es la reserva: en Kalimantan se han encontrado capas que superan los 20 metros de profundidad.

Una turbera de ese tamaño puede almacenar más de 6.000 toneladas de carbono por hectárea, lo que equivale aproximadamente a las emisiones anuales de CO₂ de unos 4.800 automóviles. Y cuando arde, advierte Novita, ese carbono acumulado durante milenios puede liberarse “muy rápidamente”.

Una “nube tóxica”

Miles de personas en todo el sudeste asiático están sintiendo ya los efectos de estas emisiones en los ojos, el pecho y la garganta.

En Indonesia, así como en Brunéi, Malasia, Singapur y Filipinas, los niveles de contaminación atmosférica se han disparado hasta rangos considerados “insalubres”; en algunos casos, casi 75 veces por encima de los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Al mismo tiempo, los ingresos hospitalarios siguen aumentando.

Entre julio y agosto, el Ministerio de Salud de Indonesia registró más de 50.000 casos de infecciones respiratorias relacionadas con incendios forestales y de tierras. Más de 12.000 de ellos correspondían a niños menores de cinco años.

“Todas las personas que viven dentro de esa nube tóxica están respirando los productos de esos incendios de turba latentes”, explica Susan Page, profesora de la Facultad de Geología y Medio Ambiente de la Universidad de Leicester, en Inglaterra, que lleva tres décadas investigando las turberas en Asia.

“Están inhalando monóxido de carbono, que es tóxico, y también partículas muy finamente divididas… [que] pueden pasar a través de los alvéolos pulmonares al torrente sanguíneo y causar otros problemas en otras partes del cuerpo, incluyendo problemas cardíacos”.

“Vivir en este tipo de nube tóxica es extremadamente perjudicial para la salud”.

En ningún lugar se sienten con mayor intensidad los efectos en la salud que en la primera línea del desastre, es decir, en el frente de los incendios.

Allí, bomberos voluntarios arriesgan sus vidas y sus pulmones para extinguir los incendios de turberas, que son notoriamente difíciles de sofocar.

Dos voluntarios fallecieron en los últimos días en Kalimantan Central. Se cree que las muertes estuvieron vinculadas al deterioro de su salud mientras participaban en las tareas de extinción.

Envueltos en una nube tóxica que puede acortar la esperanza de vida de una persona, los voluntarios han estado cavando estanques, canales y pozos a través de turba reseca en un intento desesperado por mantener el suministro de agua.

Algunos instalan tuberías bajo tierra, creando sistemas de riego precarios para combatir incendios invisibles que arden bajo la superficie. Otros duermen a pocos metros del frente para poder combatir las llamas también durante la noche.

“Lo peor aquí ha sido el humo”, dice Fahrin Ramadhianto, bombero voluntario en Banjarbaru, en Kalimantan del Sur, una de las zonas más afectadas.

“El olor es como el de la madera en descomposición quemándose; ese es el olor característico de la turba. Y esa turba contiene madera descompuesta y materia orgánica de muchas fuentes diferentes”.

“Comunidades utilizadas como chivos expiatorios”

Los incendios en las turberas de Indonesia no son un fenómeno nuevo.

Según los expertos, la crisis tiene su origen en décadas de cambios en el uso de la tierra, que se remontan a la era de Suharto (1967-1998), el segundo presidente de Indonesia, que ocupó el cargo durante 31 años.

Durante su mandato, vastas áreas de selva tropical y turberas en Kalimantan se abrieron a la tala, las plantaciones y los proyectos de desarrollo a gran escala.

Sin embargo, históricamente las autoridades han evitado culpar a los actores industriales de provocar incendios a gran escala.

En cambio, las mismas comunidades indígenas que ahora participan en las operaciones de extinción de incendios en toda la isla han sido acusadas con frecuencia de provocar los incendios, debido a los métodos agrícolas tradicionales que utilizan quemas controladas para eliminar la vegetación.

Tono, representante del pueblo Dayak Kanayatn de Kalimantan Occidental, le dijo a BBC News que las comunidades Dayak son utilizadas con frecuencia como chivos expiatorios, a pesar de llevar a cabo la tala de tierras con una planificación exhaustiva, precaución y respeto a costumbres transmitidas de generación en generación.

Tono afirma que las prácticas tradicionales de estas comunidades, conocidas como uma bukit o “agricultura de montaña”, tienen sus raíces en la idea de mantener el equilibrio con la naturaleza.

Pero el equilibrio natural se está desmoronando rápidamente en Kalimantan, la zona más deforestada de Indonesia.

En 2025, la región perdió casi 160.000 hectáreas de superficie forestal, más de un tercio del total nacional. Gran parte de esta pérdida se debió a la expansión de plantaciones y monocultivos.

“Extrañamos a nuestras familias”

Según el profesor Page, son precisamente estos proyectos de desarrollo a escala industrial los que han sido en gran parte responsables del drenaje de los pantanos de turba de la zona, lo que los hace mucho más propensos a los incendios.

“Las turberas no son realmente el lugar ideal para establecer una plantación, pero, por supuesto, una vez agotados los suelos minerales más adecuados, fue posible -mediante el uso de maquinaria pesada- drenarlas y crear unas condiciones suficientemente secas”, señala.

“Así que no solo tenemos la deforestación, sino que el drenaje de las turberas también ha aumentado considerablemente el riesgo de incendios”.

Page subraya que el drenaje de las turberas provoca emisiones constantes de dióxido de carbono a la atmósfera, tanto cuando se producen incendios como cuando no.

“Creo que eso suele olvidarse”, prosigue. “Es importante reconocer que los incendios que vemos son una manifestación dramática de algo que ocurre constantemente en las turberas drenadas. Los incendios no son más que la expresión más extrema de ese fenómeno”.

Mientras estos últimos incendios siguen fuera de control, Sujatmoko y otros bomberos afrontan una serie de desafíos en los próximos días, semanas y meses, entre ellos la creciente escasez de agua.

Para combatir los incendios de turba es necesario saturar el suelo de tal manera que quede “como una papilla”, explica Sujatmoko.

Aun así, existe un alto riesgo de que el fuego resurja como un espectro humeante, alimentado por combustible oculto bajo las profundidades invisibles de la turbera.

Frente a estos persistentes rebrotes, la prolongada sequía y la contaminación tóxica del aire, el agotamiento se ha convertido en otra gran preocupación.

“Estamos muy cansados”, reconoce Sujatmoko.

“Estamos agotados. Extrañamos a nuestras familias, a nuestros hijos y a nuestras esposas. Pero, por ahora, dejamos todo eso de lado. Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a afrontar esta crisis de la neblina porque es nuestra responsabilidad”.

“También esperamos que llueva pronto”, añade.

“Llevamos meses lejos de casa. Esperamos que el esfuerzo de quienes están en primera línea sea una bendición para todos”.

Información adicional de Faisal Irfani para BBC Indonesia.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.