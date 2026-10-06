Me enteré de que tenía cáncer porque mi hijo de 4 años me dio una patada en los testículos

Jugando en el jardín con su hijo pequeño, Ben Lidgey recibió una patada en los testículos que, posiblemente, le terminó salvando la vida.

Como seguía con dolor una semana después del incidente, buscó ayuda médica y se dio cuenta que tenía cáncer testicular.

Un informe de la organización benéfica masculina Movember dice que al menos 91.500 personas son diagnosticadas con cáncer testicular al año en el mundo, y que alrededor de 11.000 hombres mueren a causa de este tipo de tumor.

Advertencia: Este artículo trata sobre el suicidio.

Getty Images Movember es una organización que busca crear conciencia sobre los problemas que afectan a los hombres, como el cáncer testicular.

Lidgey, originario de Cardiff, en Gales (Reino Unido), dice que sentía el testículo “como una pelota de críquet” después de la patada que le dio su hijo, pero se mostró reacio a consultar a su médico de cabecera, pensando que el problema se iría solo.

“Es una de esas cosas bastante típicas que les pasan a los hombres, y uno simplemente se encoge de hombros y piensa: ‘Bueno, ya pasará'”, explica.

“Yo estaba en un entorno familiar muy ajetreado, ya sabes, con dos niños pequeños, y pasaban muchas otras cosas”.

Después de que le diagnosticaran el cáncer testicular y de someterse al tratamiento médico, Lidgey se tuvo que enfrentar a un desafío diferente.

“Yo me sentía bien, pero después de cinco años mi esposa me dijo: ‘No creo que estés bien. Creo que necesitas hablar con alguien'”.

“Se dio cuenta de que yo estaba un poco más irritable, discutía más, tenía menos paciencia con la gente y, en definitiva, no estaba siendo la misma persona que era antes”.

Después de asistir a terapia, Lidgey experimentó una mejoría y ahora aboga por que se les proporcione un mayor apoyo a hombres y niños, para que se sientan menos solos y puedan hablar de sus problemas.

¿Por qué los hombres mueren más jóvenes?

La reticencia a buscar ayuda tanto para la salud física como mental se cita a menudo como una de las razones por las que los hombres, en general, mueren más jóvenes que las mujeres.

Según Movember, el 53% de las muertes masculinas en EE.UU. en 2023 se dio en hombres menores de 75 años, lo que las sitúa en el rango de “muertes prevenibles”.

La organización asegura que las principales causas de muerte para los hombres estadounidenses ese año fueron las enfermedades coronarias, el cáncer y, como una tercera categoría, los accidentes, heridas y sobredosis de drogas.

La cuarta causa principal de muertes entre hombres en EE.UU. en 2023 fue el suicidio.

Según la información de Movember, los hombres mueren más jóvenes que las mujeres en todas las razas y etnicidades, pero hay un riesgo particular para los hombres negros y los hombres de tribus originarias estadounidenses, quienes son el único sector de la población en el país que aún no alcanza la expectativa de vida de los 75 años de edad.

“Los hombres jóvenes, en particular, tienen muchas más probabilidades de sufrir lesiones y morir por asumir riesgos físicos. Existe una expectativa de fuerza física”, señala Jonathan Scourfield, profesor de Asistencia Social en la Universidad de Cardiff.

Según Scourfield, algunos hombres también ignoran la importancia de construir una red social o dependen de sus parejas femeninas para que se encargue de eso.

“Y luego, si enviudan o se jubilan, realmente luchan contra la soledad”, dice.

“La alimentación es un aspecto muy importante… muchos alimentos saludables como frutas y verduras no se consideran algo particularmente masculino. Sin embargo, algunas cosas menos saludables, como beber en exceso, se ven como algo propio de un niño que se está convirtiendo en hombre”.

Scourfield afirma que, a pesar del declive de la industria pesada y el trabajo manual, las imágenes tradicionales de “masculinidad” persisten entre los hombres jóvenes a través de las redes sociales y los influencers.

Aunque también han empezado a surgir organizaciones que ayudan a conectar a hombres que puedan necesitar ayuda de otros como ellos.

BBC Callum Tipton dice que MenTribe ofrece a los hombres un espacio seguro lejos del pub y del gasto de dinero.

Ayuda entre hombres

Uno de esos grupos es MenTribe, una organización de apoyo en Gales, centrado en desarrollar la resiliencia y el bienestar mental y físico a través de desafíos al aire libre.

Fue cofundado por Callum Tipton, quien dejó el ejército después de 13 años debido a un trastorno de estrés postraumático y depresión.

Para combatir su soledad, este hombre de 34 años comenzó a organizar excursiones en grupo.

“Al mantenerse activos, obviamente liberan endorfinas naturales en sus cuerpos, por lo que experimentan una sensación de bienestar, y luego, cuando se abren y hablan de sus cosas, están mucho más relajados”, dice Tipton.

Callum Tipton MenTribe organiza excursiones mensuales y un partido de fútbol semanal para que los hombres se desahoguen.

Gavin Roberts, de Bangor, Gales, tuvo gemelos hace cinco años, pero sufrieron el síndrome de transfusión feto-fetal, en el que uno de los niños falleció.

Su hijo, quien ahora tiene 5 años, padece el síndrome de hiperplasia del ventrículo izquierdo, lo que significa que tiene medio corazón y solo un pulmón funcional.

“Intenté lidiar con todo yo solo, pero es difícil porque los amigos y la familia rara vez entienden exactamente lo que implica”, dice Roberts, de 44 años.

“Cuando encontré el grupo MenTribe hace unos dos años, pensé que sería agradable tener un poco de compañía en la montaña, ya que por lo general voy solo”.

“He perdido a un par de amigos por suicidio y espero que los jóvenes puedan tender la mano y dar ese primer paso para que puedan caminar y hablar, o incluso no hablar, simplemente caminar y volver a estar activos”.

BBC Gavin dice que a los hombres les resulta más fácil sincerarse con desconocidos que con personas cercanas.

La leyenda del fútbol galés John Hartson, en su papel de adicto al juego en recuperación, ha pedido que se implementen medidas en los gobiernos locales para que se le de apoyo a los hombres que lo necesiten.

En julio de 2009, Hartson fue sometido a una cirugía cerebral de urgencia tras descubrirse que padecía cáncer testicular que se había extendido al cerebro y a los pulmones.

“Cuando detecté un pequeño bulto en mi testículo… simplemente desconocía mi propia salud; pensé que no pasaba nada”, explica.

“Me arrepiento de haberle hecho pasar eso a mi familia, porque estaban viviendo el cáncer conmigo”.

También perdió a su hermano por suicidio a principios de este año y dice que es necesario comprender y abordar las altas tasas de suicidio entre los hombres.

¿Cuáles son los signos y síntomas del cáncer testicular?

Un bulto o hinchazón en el testículo

Cambios de tamaño en los testículos

Dolor o molestia en el testículo o el escroto (la piel que cubre los testículos).

Sensación de pesadez, firmeza o dureza en el escroto

El cáncer testicular generalmente afecta solo a un testículo, pero puede afectar a ambos.

Estos síntomas también pueden ser causados por otras afecciones, pero es importante que un médico revise cualquier cambio.

Información adicional de Michela Riva y Rafael Abuchaibe

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.