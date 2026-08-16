“Me hice un escáner que tomó 2.000 fotos de mi cuerpo y aprendí una inesperada lección sobre mi piel”

No me molesta que me tomen una foto, que se revise tres veces y le pongan filtros para Instagram, pero tener 70 cámaras apuntadas a mi cuerpo cuando estoy solo en ropa interior es un poco intimidante.

Una voz robótica me ordena que me quede quieta y cierre los ojos mientras estoy parada dentro de un escáner curvo y en el fondo suena música clásica.

Con un destello de luz, se toman 2.000 fotografías de mi cuerpo, con la esperanza de captar cada mancha, peca y lunar para analizarlos contra diferentes tipos de cáncer de la piel.

Este escáner total de cuerpo está teniendo lugar en una clínica de estilo futurista en el centro de la ciudad de Mánchester, donde estoy arropada en una bata y calzando pantuflas de caucho en forma de hexágonos. Los millones de puntos en datos recopilados crearán un avatar de mi cuerpo en 3D usando la IA.

En los últimos dos años, el mercado de lo que se podría llamar una inspección completa de la salud (aludiendo a la llamada Inspección Técnica de Vehículos, ITV) ha experimentado un boom en Reino Unido, con clientes dispuestos a pagar cientos o hasta miles por ellos, y las compañías como Prenuvo, Ezra y Neko Health están atrayendo millones en capital de inversión.

Mientras empresas como Prenuvo y Ezra ofrecen escáneres de IRM de cuerpo completo, yo opté por Neko Health, que no hurga tan profundamente, y tiene un precio más modesto, de unos US$400. Actualmente hay 100.000 personas en su lista de espera.

BBC La industria de escáneres corporales considera este tipo de tratamiento como la nueva frontera en el cuidado de la salud.

Me harán un control para una gama de condiciones distintas, incluyendo cáncer de la piel, enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, problemas oculares como glaucoma, así como desórdenes de los riñones y de la sangre.

No tengo ningún síntoma, pero ¿qué pasa si encuentran algo? Eso lo discuto más adelante.

La industria de los escáneres corporales se ve a sí misma como la nueva frontera en el cuidado de la salud, previniendo enfermedades antes de que tengan la oportunidad de manifestarse completamente. Pero hay escepticismo sobre qué tan beneficiosos son realmente estos escáneres para pacientes que, por lo demás, son saludables.

Mis redes sociales están inundadas con videos de clientes entusiasmados que se filman mientras están dentro de las máquinas de escáner, cuando les sacan sangre y les miden la fuerza de su agarre.

Hjalmar Nilsonne, uno de los fundadores de Neko Health, quiere que este tratamiento preventivo esté disponible para cada individuo, no solo para los que puedan pagar.

“Aunque la medicina ha progresado mucho en el último siglo, el cuidado primario sigue siendo muy básico. ¿Por qué esperar a que veamos síntomas?”, expresa Nilsonne. “Los datos son súper claros; la prevención es preferible a la cura”.

Sin embargo, los médicos generales y los doctores dentro del NHS (el sistema de salud pública de Reino Unido) son más escépticos, con el NHS de Inglaterra advirtiendo que la popularidad de estos escáneres está generando un “exceso de diagnósticos, investigaciones innecesarias y ansiedad que se pueden evitar”.

Además de someterme a un escáner, he conversado con dos mujeres que tuvieron experiencias muy diferentes.

“Mis manchas cancerosas no se detectaron”

Annabel A Annabel le extirparon cuatro manchas cancerosas.

Annabel Mason-Thompson tuvo un escáner con Neko Health en septiembre del año pasado, sabiendo que tenía una mancha sospechosa en la espalda, pero que no fue advertida por la tecnología.

“Me sentí un poco defraudada para ser honesta”, expresó la paciente de 50 años. “Su escáner de IA no detectó mis cuatro lesiones cancerosas”.

“Fue solo cuando fui a la sala del doctor después del escáner y les señalé mi mancha roja que la examinaron”.

Un examen posterior confirmó que la mancha era sospechosa, así que Neko Health contactó a Annabel para informarle que necesitaría tratamiento y le escribió una carta a su dermatólogo privado para indicar que “la lesión requiere evaluación con miras a una posible extirpación”.

Su dermatólogo encontró tres manchas cancerosas más que requerían tratamiento urgente.

“Afortunadamente”, cuenta, “todos eran carcinomas de células basales de crecimiento lento. Tuve dos extirpados con corte y dos removidos con crioterapia”.

Neko Health afirma que “la seguridad de los miembros y la excelencia clínica está en el centro de todo” lo que hace. La compañía asegura que su equipo clínico identificó una “lesión preocupante” y fue revisada por dos de sus dermatólogos antes de referirla para un posible tratamiento.

“Sabemos que no hay un sistema único que esté a prueba de fallas”, manifiesta Nilsonne, “razón por la cual tenemos lentes múltiples, es crucial que la tecnología y la experiencia humana trabajen juntas”.

Los más recientes datos de su empresa muestran que de 4.362 escáneres realizados a clientes que visitaron la clínica central de Neko Health en Estocolmo el año pasado, 1,2% descubrieron condiciones de riesgo mortal como melanoma y leucemia. Otro 4% detectaron condiciones de salud significativas que requirieron tratamiento adicional, y 1,2% advirtieron sobre condiciones que podían ser revertidas como niveles de azúcar prediabéticos.

Aunque las cifras no son representativas de la población y solo tienen en cuenta aquellos que pueden pagar por este tipo de salud preventiva, Nilsonne dice que esto es un indicador de cómo debería verse la medicina en el futuro.

Pero los médicos generales no están de acuerdo. La profesora Victoria Tzortziou Brown, presidente del Real Colegio de Médicos Generales en Reino Unido (RCGP), señala que no han visto “pruebas convincentes” de que los exámenes de detección amplia del sistema privado “mejoran los resultados de la salud”.

Afirma que los resultados de estos escáneres privados también pueden generar una carga adicional al NHS con clientes que regresan para hacerse más pruebas y posibles tratamientos, aun “cuando los resultados prueban ser clínicamente insignificantes”.

“Me salvó la vida”

Mehvish Los niveles de azucar en la sangre prolongados de Mehvish registraron excesivamente altos y fue diagnosticada con diabetes autoinmune latente.

Mehvish cuenta que nada pudo haberla preparado para lo que escuchó después de su escáner corporal total. Salió de la clínica Neko Health en la ciudad de Birmingham, con un diagnóstico que le cambió la vida.

“Esperaba sentir alivio”, dice la mujer de 33 años. “En cambio, me informaron que sufría de una forma rara de diabetes”.

Después de que sus niveles de azúcar en la sangre a largo plazo registraron estar excesivamente altos, se sometió a otra prueba de sangre que confirmó las sospechas de diabetes.

Fue referida de vuelta a su médico general, que la envió a una cita urgente en el hospital ese mismo día, y fue diagnosticada con diabetes autoinmune latente del adulto (LADA, por sus siglas en inglés), un tipo de diabetes que abarca los tipos 1 y tipo 2 de la enfermedad.

Al igual que el tipo 1, es una condición autoinmune que ataca las células pancreáticas del cuerpo, pero también comparte características con el tipo 2 porque puede progresar lentamente y, dependiendo del estadio de la condición, se puede controlar inicialmente con dieta y ejercicio.

“No tenía ninguno de los síntomas”, afirma Mehvish, “me resultó difícil entenderlo, ¿cómo podía tener esta condición sin darme cuenta?”.

Pero asegura que la intervención temprana e inesperada “me salvó la vida”.

Ahora se inyecta con insulina dos veces al día, controla lo que come y, a pesar de echar de menos la espontaneidad de su vida pasada, está aprendiendo a adaptarse a la nueva.

“Me siento mucho mejor, mayor claridad, menos confusión mental y me siento mucho más equilibrada”.

Yo, después de mi escáner, me siento un poco desequilibrada. Me han dicho que tengo 3.311 manchas en la piel, comparadas al promedio de los clientes de Neko Health de 845. Tres necesitan una mayor inspección por el dermatólogo de la compañía en Suecia.

“Pero yo no tengo lunares grandes ni marcas”, respondo durante una consulta con un doctor después del escáner. Son mis pecas, me indican, y tener pecas me pone en un riesgo más alto de desarrollar cáncer de la piel.

NEKO Uno de los lunares fue señalado para un estudio más extenso por el dermatólogo en Suecia.

Después de sentirme confiada en que recibiría un certificado de buena salud, especialmente cuando se trata de mi piel, me sentí un poco perturbada al descubrir que necesitaría hacerme exámenes adicionales.

Además de los tres lunares sospechosos que demandaban atención extra, también descubrí que tengo un ritmo cardíaco irregular. El registro del electrocardiograma (ECG) resaltó una onda adicional, conocida como una onda P bífida, que fue referida internamente al cardiólogo de Neko Health para su análisis. Por suerte, devolvió un visto bueno.

Unos días después, recibí un texto de seguimiento que señaló que no tenía cambios anormales en la piel que requirieran tratamiento.

Soy una de miles de clientes que han sido alertadas sobre algún problema potencial, para luego descubrir que no se necesita tratamiento adicional. Algunos doctores consideran que esto causa ansiedad innecesaria y que los pacientes solo deberían confiar en los programas de control nacionales a través del NHS.

El doctor Stephen Harden, presidente del Real Colegio de Radiólogos, resalta la tecnología usada por el NHS, que se enfoca en “áreas específicas” como los senos, intestinos o cuello uterino, y que señala que podría ser más confiable que un escáner corporal completo.

Pero el exministro de Salud británico Steve Brine, que funge como asesor de una empresa de salud preventiva, opina que los escáneres precautorios como el que tuve “encajan con la dirección que la gente está tomando respecto a su salud”.

“El cambio se avecina por todo el NHS; la prevención es un ámbito de políticas de gran envergadura”, asegura Brine. “Queremos identificar los problemas de las personas antes de que se vuelvan pacientes, así que estos escáneres bien podrían convertirse en parte de nuestro cuidado de la salud futuro y el cuidado primario tiene que adaptarse”.

En cuanto a mí, me dijeron que la edad de mi corazón era cuatro años menor que mi edad actual y, en términos generales, estaba en excelente salud. Pero también aprendí una lección valiosa; que podría tener mayor riesgo de cáncer de la piel debido a mis pecas.

Así que, gracias al tiempo que pasé en el escáner, tengo mucho más interés en echarme mucho protector solar por todo el cuerpo, en lugar de solo en la cara.

BBC

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