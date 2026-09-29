“Me tendieron una trampa”: el periodista estadounidense que fue detenido por hombres enmascarados y pasó 16 meses en una cárcel de Rusia

El periodista estadounidense Evan Gershkovich aseguró que sabía que Rusia le estaba tendiendo una trampa cuando fue arrestado por agentes del servicio de inteligencia y luego fue acusado de ser un espía.

Gershkovich habló sobre el momento en el que unos hombres enmascarados lo rodearon en un restaurante y lo detuvieron en 2023, durante una entrevista con el programa radial Today de la BBC.

“No me interrogan, no me torturan… Me acusan de espionaje”, contó. “Me tendieron una trampa y fabricaron este caso para que pudiera ser un rehén valioso, un peón en un juego mayor”.

Gershkovich, de 34 años, fue condenado a 16 años de prisión, pero fue liberado 16 meses después como parte de un sonado intercambio de prisioneros.

El periodista vivía en Rusia desde 2017 y era corresponsal extranjero de The Wall Street Journal en Moscú cuando fue arrestado.

Tanto él como el diario siempre han sostenido que los cargos eran falsos. Ahora vive en Berlín, Alemania.

“Reservamos esta mesa”

El día de su detención, Gershkovich se encontraba en Ekaterimburgo, unos 1.600 kilómetros al este de Moscú, reuniéndose con alguien que creía que era una fuente para una historia.

Estaban sentados en un comedor medio vacío cuando “un grupo de media docena de hombres enmascarados entró y dijo: ‘Creo que reservamos esta mesa'”.

Gershkovich dijo que era una frase extraña, pero pensándolo bien, era ingeniosa porque “te deja paralizado”.

Los dos hombres se pusieron de pie. A Gershkovich le dijeron que sería arrestado por el servicio de seguridad interna de Rusia, conocido como FSB.

“Es en ese momento cuando te das cuenta de que es algo realmente serio… Cuando se trata del FSB, sabes que ha sido planeado”.

AFP via Getty Images Gershkovich fue arrestado por el servicio de seguridad interna de Rusia.

¿Y qué pasó con el hombre con el que se había reunido? Gershkovich lo vio desaparecer entre la multitud.

Poco después de su detención, el periodista afirmó haberse dado cuenta de que el hecho de que no estuviera siendo interrogado ni torturado —tácticas comunes utilizadas por el servicio de seguridad ruso contra los espías— probablemente significaba que estaba siendo tratado más como una mercancía que como un verdadero enemigo del Estado.

“Tengo un momento extraño, una sensación de alivio que me invade”, dijo. “Me di cuenta de que no me están tratando como a un espía de verdad”, señaló.

“Eso significa que tardaré un tiempo, pero no estaré aquí por 12 o 20 años”.

Esa constatación no solo le ayudó a mantenerse “estable y disciplinado en prisión”, sino que le ofreció una forma única de vaticinar lo que podría suceder a continuación, y una de sus predicciones fue un intercambio de prisioneros.

“Se salieron con la suya”

“Supuse que sería algo muy sonoro, que causaría un revuelo mundial. Al fin y al cabo, es un corresponsal extranjero del Wall Street Journal“, planteó.

Y tenía razón.

Medios de comunicación de todo el mundo informaron sobre el caso, su rostro apareció en una valla publicitaria en Times Square y el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no tenía “mayor prioridad” que traer a Gershkovich de vuelta a casa.

El periodista creía que todo esto formaba parte del plan de Moscú: tener un detenido de alto perfil al que pudieran intercambiar por uno de los suyos.

Ese prisionero era Vadim Krasikov, un asesino que cumplía cadena perpetua en Alemania.

“Se salieron con la suya [en Moscú] en el sentido de que no se impusieron sanciones. Así que, si lo analizamos con cinismo, jugaron con mucha astucia”.

Reuters Evan Gershkovich dijo que sonrió a las cámaras durante sus comparecencias ante el tribunal para demostrar que estaba bien.

“Una experiencia aislante”

Gershkovich estuvo recluido en la célebre cárcel de Lefortovo, en Moscú, que a lo largo de los años ha albergado a algunos de los presos más notorios del país, incluidos prisioneros políticos y disidentes.

Durante la campaña de represión política conocida como el “Gran Terror” de Iósif Stalin en la década de 1930, la tortura y la ejecución eran habituales.

Gershkovich describió su estancia en esta prisión como una “experiencia realmente aislante”, en un espacio diminuto.

“Eso te afecta psicológicamente”, dijo. Sin embargo, aclaró que lo trataron bien: “Me dejaron dormir y la comida estaba bien”.

Las imágenes de Gershkovich sonriendo a las cámaras durante sus comparecencias ante el tribunal en Moscú fueron retransmitidas por todo el mundo.

Aseguró que fue un gesto deliberado, como una forma de demostrar que estaba bien.

“Quería mostrarle a la gente este tipo de desafío… Sabemos que este es un caso fabricado, así que si esto es un juego de teatro, no dejemos que [Moscú] lo haga a su manera”.

Pero recalcó que no todos pasan lo mismo en una prisión rusa: “Algunas personas… son torturadas. Son destrozadas como seres humanos, privadas de comida, de agua caliente para ducharse, les dicen que nunca volverán a ver a sus familias”.

“A mí me trataron de forma completamente diferente”, añadió.

Gershkovich comparó su experiencia con el caso de la periodista ucraniana Viktoriia Roshchyna, quien murió en cautiverio ruso en 2024, a los 27 años.

Meses después, cuando finalmente devolvieron su cuerpo, presentaba signos de tortura y le habían extirpado los órganos, según los informes.

Getty Images A su llegada a EE.UU., Gershkovich fue recibido por el entonces presidente, Joe Biden, y su vicepresidenta, Kamala Harris.

“Pura alegría”

Gershkovich sabía que habría un intercambio de prisioneros tres semanas antes de que ocurriera. Se refirió a ese período como un tiempo “angustiante”.

“Cada día se hace dolorosamente largo”, dijo.

Cuando finalmente sucedió, el primero de agosto de 2024, fue un momento de “pura alegría”.

Pero luego “la alegría se desvanece, la adrenalina disminuye y te enfrentas a la realidad de tener que volver a la vida normal”.

Gershkovich dijo que este período fue difícil y, a veces, abrumador.

No dormía, sufría ataques de pánico en grandes multitudes y tenía mal genio porque intentaba reprimir sus emociones.

Ha consultado con terapeutas especializados en trastorno de estrés postraumático y afirma que escribir un libro sobre su terrible experiencia también le ayudó.

¿Y qué hay de un regreso a Rusia? Gershkovich tiene una larga historia con el país: sus padres emigraron a Estados Unidos desde la Unión Soviética en la década de 1970.

Creció en un hogar de habla rusa, adoptó un nombre ruso, se mudó allí a los 25 años e hizo muchos amigos, entre ellos su novia rusa.

“Espero poder regresar algún día, pero supongo que tendremos que ver qué sucede después del presidente Vladimir Putin. Y no está del todo claro que el próximo gobierno vaya a ser mejor”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.