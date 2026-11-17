Estados Unidos confirmó que investiga a la empresa informática Megaspeed, bajo la sospecha de que violó los controles de exportación estadounidenses al ayudar a enviar chips del gigante tecnológico Nvidia a China.

En un comunicado conjunto, el Departamento de Justicia y el Departamento de Comercio de Estados Unidos informaron que están investigando a la empresa con sede en Singapur desde 2024.

El anuncio se produce tras las dudas surgidas sobre la posibilidad de que chips de IA de alta gama acabaran en China a pesar de las restricciones a la exportación impuestas por Estados Unidos.

En las últimas semanas surgieron preocupaciones después de que el fundador de Nvidia, Jensen Huang, revelara que tuvo una aventura extramatrimonial con Alice Huang (mismo apellido pero sin parentesco), una exejecutiva de Megaspeed.

Las autoridades estadounidenses sospechan que ella espiaba para Pekín, acusación que China niega.

Huang dimitió de su cargo como director ejecutivo la semana pasada después de que salieran a la luz esta y otras relaciones sentimentales.

Qué es Megaspeed

Megaspeed es el mayor comprador de chips de Nvidia en el sudeste asiático y se sospecha que ayuda a desviar chips avanzados a China.

La compañía con sede en Singapur anunció el domingo que ha iniciado una investigación interna sobre sus operaciones.

Megaspeed se promueve como una “socio comercial estratégico” de Nvidia en Asia Pacífico y presta sus servicios a empresas del área que requieren gran capacidad computacional, usualmente para proyectos relacionados con IA.

La empresa tiene grandes centros de datos en Malasia, Indonesia y Tailandia que operan con los potentes chips GPU de Nvidia, por lo que sus clientes pueden pagar por usar esos recursos para sus proyectos sin necesidad de comprar ese tipo de hardware.

Los departamentos de Justicia y Comercio de EE.UU. declararon el lunes que “es de interés público proporcionar los hechos y abordar la información inexacta” con respecto a la investigación.

Al detallar un cronograma, indicaron que comenzaron a investigar a Megaspeed en 2024 “por posibles violaciones de los controles de exportación”.

En mayo de 2025, los investigadores del Departamento de Comercio solicitaron a Nvidia información sobre ventas directas o indirectas a Megaspeed.

En junio de 2025, Nvidia incluyó a Megaspeed en su lista de empresas a las que no vender productos.

Agentes de la Oficina de Industria y Seguridad, en colaboración con agentes de seguridad en Singapur, realizaron una inspección in situ en Megaspeed ese mismo mes y entrevistaron a Alice Huang, quien era la directora ejecutiva en ese momento.

“Todo el peso de la ley”

Tras esta operación, el Departamento de Justicia de EE.UU. asumió el papel principal en la investigación penal de Megaspeed.

El escándalo de Nvidia ha generado tensiones entre los departamentos del Tesoro y de Comercio de Estados Unidos en relación con los envíos de chips de alta gama a Megaspeed.

El viernes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, culpó al Departamento de Comercio de Estados Unidos, dirigido por Howard Lutnick, de no haber supervisado adecuadamente la exportación de los chips.

Lutnick ha sido citado a declarar ante el Comité Bancario del Senado el próximo mes sobre el papel de su departamento al permitir que Nvidia exportara sus chips avanzados.

Si bien Singapur no prohíbe la transferencia de chips de IA avanzados a empresas extranjeras, tales acciones pueden infringir los controles de exportación de Estados Unidos.

Se sospecha que Megaspeed habría facilitado a empresas chinas acceso a chips de Nvidia a través de una vía indirecta, mediante sus centros de datos en Malasia, Indonesia y Tailandia.

Megaspeed dice que “diseña y mantiene sus marcos globales de control operativo y de la cadena de suministro para cumplir con todas las leyes y regímenes regulatorios aplicables”.

Y añade que ello incluye “los requisitos de control de exportaciones de Estados Unidos y las normas de las jurisdicciones locales en cada mercado en el que operamos”.

Reuters Los departamentos de Justicia y Comercio de EE.UU. confirmaron que hay una investigación en marcha sobre Megaspeed.

Jensen Huang ha accedido a testificar ante el Congreso, incluso ante el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China, para analizar si su relación extramarital comprometió la seguridad nacional de Estados Unidos.

La Casa Blanca anunció el lunes que restringirá aún más el acceso de China a los chips de inteligencia artificial de empresas como Nvidia.

En el comunicado sobre la investigación puesta en marcha, el gobierno estadounidense afirmó que “aplicará todo el peso de la ley contra Megaspeed por cualquier conducta delictiva que pudiera haber ocurrido”.

Añadió: “Las tecnologías sensibles, como los semiconductores, se encuentran entre los activos más valiosos y estratégicos de la economía estadounidense, y el Departamento de Justicia y el Departamento de Comercio seguirán vigilantes para hacer justicia a quienes quieran comprometer la ventaja tecnológica de Estados Unidos”.

Es indudable que las revelaciones sobre los asuntos personales de Jensen Huang han provocado una crisis en una de las empresas más valiosas del mundo: una importante compañía en la industria de la IA y fundamental para Estados Unidos en su competencia con China por el dominio del mercado.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.