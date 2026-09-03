Milei anuncia sanciones a petroleras en las Malvinas/Falklands y la construcción de una base naval en Tierra del Fuego

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció que buscará aumentar las sanciones en su país a petroleras con actividades en las islas Malvinas/Falklands y crear una base naval en Tierra del Fuego.

“Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas directa o indirectamente en proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina”, dijo Milei en un discurso por cadena nacional en la noche del jueves.

Se trató del mensaje más reivindicativo sobre las islas por parte del mandatario argentino, convencido de que, bajo el gobierno de su aliado Donald Trump, Estados Unidos podría variar su política tradicional sobre el archipiélago.

El lunes, Trump fue consultado por la BBC en una rueda de prensa sobre si estaba revisando la postura de EE.UU. respecto a las islas Malvinas/Falklands y respondió: “Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”.

En su discurso de este jueves, Milei sostuvo que “en el mundo corren vientos de cambios favorables” al reclamo argentino sobre las islas.

“El presidente Trump declaró que los EE.UU. están reevaluando su posición histórica con relación a Malvinas. Esta amenaza no es inocua”, dijo.

“Los EE.UU. evalúan ese cambio de posición porque saben que en la Argentina tiene un socio confiable alineado con los valores occidentales en una posición de relevancia estratégica”, agregó.

Hasta ahora nadie oficialmente en Washington ha manifestado claramente qué es lo que estarían revisando en relación al archipiélago.

EPA

Trump también insinuó esta semana, sin decirlo de forma directa, que evitaría acudir en apoyo de Reino Unido en un eventual conflicto con Argentina por las islas.

El presidente estadounidense afirmó en una entrevista con GB News que Reino Unido “no estuvo ahí” para ayudarlo en la guerra de su país con Irán, aunque negó que sus militares necesitaran de apoyo.

“Disuadir”

Las islas Malvinas/Falklands, situadas en el suroeste del océano Atlántico, siguen siendo objeto de una disputa de soberanía entre Reino Unido y Argentina.

Ambos países libraron una breve pero cruenta guerra por este territorio en 1982, cuando una fuerza operativa militar británica expulsó a las tropas argentinas que habían desembarcado en las islas para hacer efectiva su reclamación territorial.

Los anteriores gobiernos estadounidenses han reconocido formalmente la administración de facto de las islas por parte de Reino Unido, sin adoptar una postura oficial respecto a la soberanía.

Después que Trump indicara que podría revisar la postura de EE.UU. sobre el archipiélago, el gobierno de Reino Unido reiteró que los habitantes de las islas “son británicos y tienen derecho a decidir su propio futuro”.

“Los isleños han expresado en repetidas ocasiones su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable”, señaló un portavoz.

En un referéndum celebrado en 2013, los residentes de las islas votaron de forma abrumadora a favor de mantenerse como un territorio británico de ultramar.

Pero Milei aseguró el jueves que Reino Unido instaló “una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días” y los isleños “no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación”.

Reuters En abril, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, restó importancia a las informaciones de que su país podría revisar la reclamación de Reino Unido sobre las Malvinas/Falklands.

El mandatario argentino ha descartado en el pasado el camino del conflicto para resolver la disputa por las islas, porque dijo que eso no llevaría a ningún lado.

En su mensaje del jueves, señaló que su país va “a desplegar todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten” su soberanía.

En particular, anunció que enviará un proyecto de ley al Congreso para “endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas” en las islas.

Por lo pronto, se desconoce cómo o cuánto se endurecerán esas medidas.

En Argentina ya hay una ley vigente que permite restringir en el país las actividades de empresas petroleras que participen en actividades consideradas sin autorización en las Malvinas/Falklands.

Milei también dijo que este mismo jueves firmaría un decreto “para dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios” que impone esa ley.

“Base naval”

El mensaje de Milei tiene como telón de fondo el interés de grandes empresas petroleras internacionales por desarrollar proyectos en lugares de Argentina como Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

El mandatario indicó que las compañías “tendrán que elegir” entre hacer negocios en las islas o en territorio argentino: “No se pueden hacer las dos cosas”, sostuvo.

Se refirió en particular a dos empresas que participan del proyecto de Sea Lion para extraer petróleo offshore más de 220 kilómetros al norte de las islas: la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.

La BBC se ha puesto en contacto con las dos empresas para conocer su reacción a los últimos comentarios de Milei.

“Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca”, sostuvo.

Sin embargo, por la legislación en Argentina vigente, ambas empresas ya son pasibles de restricciones que el mandatario quiere endurecer.

Milei también anunció que ampliará por decreto los recursos de Defensa para “construir una base naval integrada en Tierra del Fuego” e incrementar capacidades en telecomunicaciones.

“Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”, aseguró.